Un studiu leagă vaccinarea cu Covid-19 de o schimbare mică și temporară a ciclului menstrual

"În comparație cu grupul nevaccinat, persoanele vaccinate au avut o creștere ajustată a duratei ciclului menstrual cu mai puțin de o zi atât la prima cât și la a doua doză de vaccin", au scris autorii studiului, de la universități din Oregon, Massachusetts, Londra și Edinburgh. "Indivizii care au primit două doze de vaccin covid-19 într-un singur ciclu au avut o creștere ajustată a duratei ciclului de 3,70 zile, comparativ cu cei nevaccinați".

Cohorta vaccinată a avut o modificare a duratei ciclului de aproximativ 0,71 zile după prima doză de vaccin, au precizat autorii.

De asemenea, a fost observată o "creștere semnificativă" a ratei respondenților care au avut o creștere de peste opt zile a duratei ciclului lor, au spus autorii, constatând că 13,5% dintre persoanele vaccinate și 5% dintre participanții nevaccinați au raportat acest lucru.

"Nu am constatat diferențe în ceea ce privește durata menstruației la niciun grup de persoane vaccinate, comparativ cu cohorta nevaccinată", se arată în studiu.

Modificările în ceea ce privește durata ciclului nu s-au menținut după vaccinare, au precizat autorii - cu excepția grupului care a primit două doze într-un singur ciclu.

Modificările au părut să fie similare indiferent de vaccinul pe care l-a primit o persoană.

Autorii au analizat aproape 20.000 de persoane, reprezentând peste 250.000 de cicluri, care și-au înregistrat datele cu ajutorul aplicației Natural Cycles între 1 octombrie 2020 și 7 noiembrie 2021. Pentru cohorta vaccinată, ei au analizat trei cicluri prevaccinale și cel puțin primul ciclu de dozare a vaccinului Covid-19. Pentru cei nevaccinați, ei au inclus patru până la șase cicluri dintr-o perioadă similară de timp.

Participanții proveneau din mai multe țări, dar mai ales din Europa și din SUA și Canada. Aproape două treimi dintre cei 15.000 de participanți vaccinați primiseră vaccinul Pfizer/BioNTech, deși participanții primiseră, printre altele, și vaccinurile Johnson & Johnson, Moderna și Oxford-AstraZeneca.

"Aceste constatări oferă informații suplimentare pentru consilierea femeilor cu privire la ceea ce trebuie să se aștepte după vaccinare", a declarat Dr. Diana Bianchi, director al Institutului Național de Sănătate Eunice Kennedy Shriver al Institutului Național de Sănătate a Copilului și Dezvoltare Umană (NICHD) al Institutului Național de Sănătate și Dezvoltare Umană (NICHD), într-un comunicat de presă. "Modificările în urma vaccinării par să fie mici, în limitele normale de variație și temporare".

Cercetarea are unele limitări, spun autorii, inclusiv faptul că persoanele care folosesc metode contraceptive hormonale nu au fost participante, cercetătorii au fost limitați în ceea ce privește numărul de cicluri post-vaccinale și nu au putut lua în calcul efectele unor potențiale infecții la participante.

Constatările se aliniază cu un studiu anterior publicat de același grup de cercetători care s-a concentrat pe femeile din SUA.

