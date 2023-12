Un stil de viață sănătos poate însemna un risc mai mic de Covidiu lung, potrivit unui studiu

Studiul, publicat luni în JAMA Internal Medicine, a analizat aproape 2.000 de femei care au raportat un test Covid-19 pozitiv între aprilie 2020 și noiembrie 2021. Participantele au fost înscrise în Nurses' Health Study II, care a chestionat mai mult de 100.000 de asistente medicale din SUA începând cu 1989.

Cercetătorii au analizat șase factori modificabili ai stilului de viață pe care i-au definit ca fiind sănătoși: un indice de masă corporală între 18,5 și 24,7, faptul că nu au fumat niciodată, un consum moderat de alcool, o dietă de înaltă calitate, șapte până la nouă ore de somn pe noapte și cel puțin 150 de minute pe săptămână de activitate fizică moderată până la viguroasă.

Ei au descoperit că un stil de viață sănătos înainte de infecție a fost asociat cu un risc mai mic de simptome Covid-19 care au durat patru săptămâni sau mai mult. Femeile care au îndeplinit cinci sau șase dintre criteriile pentru un stil de viață sănătos au avut aproape jumătate din riscul de Covid de lungă durată față de femeile care nu au îndeplinit niciunul dintre criterii.

"Aceste asocieri au fost determinate în principal de o greutate corporală sănătoasă și de un somn adecvat", au scris cercetătorii în studiu.

Femeile care au avut un stil de viață mai sănătos și au avut Covid lung au avut un risc cu aproximativ 30% mai mic de simptome care au interferat cu viața de zi cu zi.

Cercetătorii au speculat că rezultatele ar putea fi explicate parțial prin legătura dintre acești factori de stil de viață și inflamația cronică, imunitatea sau problemele de coagulare a sângelui.

Cu toate acestea, ei au remarcat, de asemenea, că generalizabilitatea studiului este limitată, deoarece acesta a analizat doar femeile asistente medicale de vârstă mijlocie care erau predominant albe. Printre alte limitări se numără utilizarea de date auto-raportate și lipsa de înțelegere a riscului de lungă durată Covid cu diferite tulpini de coronavirus.

Cercetările anterioare au asociat factorii de stil de viață cu riscul de infecție severă Covid-19, spitalizare sau deces, au remarcat ei, precum și cu boala și mortalitatea generală.

"În ultimele decenii, oamenii de știință au acumulat dovezi că un stil de viață sănătos este bun pentru sănătatea generală. Cu toate acestea, în SUA, de exemplu, 70% din populație nu are o greutate corporală sănătoasă și 30% nu doarme suficient. Constatările acestui studiu sugerează că simplele modificări ale stilului de viață, cum ar fi un somn adecvat, pot fi benefice pentru prevenirea COVIDELOR îndelungate", a declarat într-un comunicat autorul principal al studiului, Siwen Wang, cercetător la Departamentul de Nutriție din cadrul Harvard T.H. Chan School of Public Health.

