Un shortstop de la Marlins își scoate dinții, dar Miami obține o victorie la limită în repriza a 11-a

Stoperul scurt al celor dela Marlins, Miguel Rojas, a fost lovit direct în gură de casca lui Oneil Cruz, în timp ce acesta încerca fără succes să fure a doua bază în partea de sus a reprizei a noua.

Rojas a fost lovit atât de tare încât o parte din dintele său - vizibil în reluările televizate - a zburat din gură în pământ și a părăsit terenul, strângându-și gura.

"De fapt, nu i-a zdrobit un dinte, ci i-a rupt jumătate din el", a declarat managerul Don Mattingly după meci, potrivit MLB.com. "L-au găsit și acum este la dentist, așa că vom vedea cum va evolua."

Dintele spart al lui Rojas nu a fost singura accidentare suferită de Marlins, deoarece fundașul central Billy Hamilton a suferit un ochi vânăt, iar jucătorul de la baza a doua Jon Berti a plecat cu o ușoară întindere la inghinali.

În ciuda multitudinii de accidentări, Marlins a învins în cele din urmă pe Pirates în urma unei triple de două puncte marcate de Brian Anderson în repriza a 11-a, pentru a împărți seria de patru meciuri cu Pittsburgh și pentru a-și menține speranțele în cursa pentru Wild Card din Liga Națională.

Lovitura lui Anderson a găsit un gol în partea dreaptă a terenului central, marcând golul lui Jesús Aguilar și Avisaíl García - care a sprintat de la prima bază până la casă - și provocând sărbători delirante din partea mulțimii.

La început, arbitrul a decis că Anderson a fost lovit de o aruncare a lui Wil Crowe, dar o revizuire a anulat decizia, stabilind că mingea a lovit bâta lui Anderson și dându-i o amânare.

"În orice moment, nu o închizi", a declarat Anderson, potrivit ESPN.

"Când am fost lovit de aruncare, eram gata să merg la bază. Am încercat doar să mă concentrez pe ceea ce am în fața mea. Am fost recunoscător că am avut ocazia să vin acolo și să încerc să pun butoiul pe minge."

A fost a doua victorie consecutivă a celor de la Marlins în prelungiri în fața celor de la Pirates și au ocazia de a continua pe această linie cu o serie de trei meciuri împotriva celor de la Philadelphia Phillies, care începe vineri.

"Rezistăm, și despre asta vorbim", a spus managerul Mattingly, potrivit MLB.com.

"Continuă să lupți până la pauza [All-Star]".

Sursa: edition.cnn.com