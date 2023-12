Un nou raport arată că dacă contracepția ar fi gratuită pentru femeile cu venituri mici și neasigurate, s-ar putea preveni multe sarcini neplanificate și avorturi.

"Contracepția este o componentă esențială a îngrijirii sănătății reproducerii, care a devenit și mai importantă după Dobbs și criza care a urmat în ceea ce privește accesul femeilor la asistență medicală", se arată într-un comunicat al Casei Albe.

Aproximativ 1 din 6 femei active din punct de vedere sexual care nu doreau să rămână însărcinate nu foloseau metode contraceptive pentru a preveni acest lucru, potrivit unui sondaj KFF din 2022. Iar printre cele care foloseau contracepția, aproximativ un sfert nu foloseau metoda preferată.

Motivele pentru care nu se utilizează contracepția variază, dar un nou raport subliniază importanța de a o face accesibilă - în special pentru femeile neasigurate care primesc îngrijire prin intermediul Title X, un program federal de subvenții care oferă servicii de planificare familială pentru persoanele cu venituri mici pe o scară descrescătoare.

Cercetătorii au comparat deciziile luate de aproximativ 1.600 de femei neasigurate care vizitau un centru de sănătate finanțat prin Title X - aproximativ jumătate dintre acestea care au primit un voucher pentru a acoperi costurile contracepției și cealaltă jumătate care a primit îngrijiri la costul standard.

Atunci când li s-a oferit un voucher pentru contracepție gratuită, pacientele au avut cu 40% mai multe șanse să adopte orice formă de control al nașterii, potrivit raportului, publicat luna aceasta de National Bureau of Economic Research. De asemenea, era mai probabil ca acestea să aleagă metode de durată mai lungă și mai eficiente.

Dintre femeile care au venit la centrele de sănătate în căutarea unui DIU, majoritatea celor care nu au primit un voucher de plată au plecat cu o opțiune contraceptivă mai puțin costisitoare, diferită de preferința lor inițială. Dar aproximativ trei sferturi dintre cele care au primit un voucher de plată au primit un DIU așa cum plănuiseră inițial.

"Când scoatem doar costul din discuție, vedem că deciziile pe care le iau femeile se schimbă foarte mult", a declarat Martha Bailey, profesor de economie la Universitatea California Los Angeles și autor principal al cercetării. "Este o pârghie politică simplă pentru a le permite femeilor să obțină metoda contraceptivă dorită - ceea ce credem că ar trebui să reducă, de asemenea, o mulțime de sarcini nedorite care s-ar fi putut încheia prin avort."

Cercetări anterioare au constatat că femeile cu venituri mici au mai multe șanse să experimenteze o sarcină neplanificată, iar multe sarcini neplanificate se soldează cu avort.

Noul raport a constatat că șansele unei sarcini neplanificate au fost reduse cu cel puțin 30% pentru cele care au primit un voucher pentru contracepție gratuită - iar acordarea de contracepție gratuită în cadrul programului Title X ar putea duce la cu 5% mai puține sarcini neplanificate și cu 8% mai puține avorturi.

Bailey spune că este "încântată" că administrația Biden abordează accesul la contracepție, iar o mare parte din ordinul executiv abordează în mod specific problema accesibilității - inclusiv o cerere de finanțare de 512 milioane de dolari pentru titlul X în bugetul 2024, o creștere de 76%.

Dar Bailey spune că i-ar fi plăcut ca ordinul executiv să meargă "un pas mai departe" și să aloce în mod specific acești bani pentru a face contracepția gratuită în cadrul programului.

În conformitate cu Legea privind îngrijirea la prețuri accesibile, majoritatea planurilor private de asigurări de sănătate sunt obligate să ofere acoperire pentru contracepție fără costuri din buzunar. Dar mulți pacienți cu venituri mici, neasigurați, care caută servicii de planificare familială, se bazează pe finanțarea din titlul X, care folosește o scară descrescătoare pentru costurile de acoperire.

Marți, Bailey a publicat o propunere de politică prin care a solicitat schimbări care ar elimina scara progresivă a Title X și ar face în schimb contracepția gratuită pentru pacienții cu venituri mici prin intermediul programului.

"Accesul la contracepție a fost o problemă de mult timp, dar nu este ceva pe care ne-am concentrat foarte mult în spațiul politic", a spus ea. "Cred că (Titlul X) este un loc în care politica poate face multe, și foarte repede. Ar fi un loc minunat în care să ne concentrăm."

Obțineți buletinul informativ săptămânal al CNN Health

Înscrieți-vă aici pentru a primi The Results Are In with Dr. Sanjay GuptaeveryTuesday de la echipa CNN Health.

Alți experți subliniază faptul că îmbunătățirea accesului la contracepție necesită mai mult decât reducerea costurilor.

"Accesibilitatea este esențială, dar nu suficientă", a declarat Sarah Benatar, cercetător principal asociat la Urban Institute's Health Policy Center. "Este o barieră potențială uriașă, dar este doar una dintre multele preocupări pe care le au femeile".

Potrivit sondajului KFF din 2022, doar 30% dintre femei au declarat că au primit toate informațiile de care aveau nevoie înainte de a-și alege metoda de control al nașterii. Iar îngrijorările legate de efectele secundare au fost deosebit de frecvente.

Benatar a auzit teme similare în propria sa cercetare calitativă, inclusiv în cadrul unor grupuri de discuții cu femei din întreaga țară.

"Nu se poate supraestima importanța autonomiei corporale sau a dorinței oamenilor de a simți că au cu adevărat autonomie în ceea ce privește alegerile lor în materie de contracepție sau de îngrijire a sănătății reproductive sau materne", a spus Benatar. "Asigurarea faptului că informațiile ajung la oameni de la mesageri cu adevărat de încredere și posibilitatea de a-și schimba metoda atunci când consideră că este potrivit să facă acest lucru este de o importanță capitală pentru oameni."

Citește și:

Sursa: edition.cnn.com