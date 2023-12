Un diagnostic dublu de cancer precum cel al lui Navratilova nu este atât de rar pe cât ai putea crede

Directorul general al Societății Americane de Cancer, Karen Knudsen, o fană a tenisului, a declarat că îi pare rău la aflarea veștii, dar a subliniat că "există și o parte bună în ceea ce privește stadiul bolii cu care se confruntă: atât cancerul oral, cât și cel de sân".

"Frecvența de a avea ceea ce noi numim multiple primare - deci cancere care nu au cu adevărat nicio legătură între ele în ceea ce privește locul de origine - este mai frecventă decât ați crede", a spus Knudsen, care nu este implicată în îngrijirea lui Navratilova.

Meta-analizele care au analizat mii de persoane din mai multe țări au constatat că aproximativ 2% până la 17% dintre persoanele cu cancer vor avea multiple primare, sau mai multe tipuri de cancere, a spus ea.

Dr. Otis Brawley, profesor de oncologie la Universitatea Johns Hopkins, a fost de acord că nu este deosebit de rar.

"Nu este neobișnuit ca două cancere să fie diagnosticate la oameni în același timp. Unele cancere cresc foarte, foarte încet. Și, uneori, oamenii se duc la medic pentru că au simptome pentru un cancer, iar medicul, fiind minuțios, caută alte lucruri și găsește altceva", a declarat Brawley, care, de asemenea, nu este implicat în planul de tratament al lui Navratilova.

Agentul lui Navratilova, Mary Greenham, a declarat că legenda tenisului a descoperit un ganglion limfatic mărit în gât în timpul finalei WTA de la Fort Worth, anul trecut. După o biopsie, Navratilova a fost diagnosticată cu cancer la gât în stadiul I.

În timp ce era supusă testelor la gât, la sânul lui Navratilova a fost descoperit un loc suspect, care a fost de asemenea diagnosticat cu cancer.

Greenham a declarat că ambele cancere se aflau în stadii incipiente, fiind așteptate rezultate foarte bune.

"Depistarea timpurie este esențială

Navratilova a avut cancer la sân în 2010. Aproximativ 20% dintre cancere apar la persoane care au fost diagnosticate anterior cu cancer, potrivit Institutului Național de Cancer.

Knudsen a lăudat-o pe Navratilova pentru că și-a ascultat corpul și a subliniat importanța depistării cancerului.

"Este ceva ce ea a identificat pe baza cunoașterii corpului ei și a faptului că ceva nu se simte în regulă și a luat măsuri. Faptul că a fost un avocat pentru ea însăși acolo a dus la identificarea în stadiul I, ceea ce este atât de important", a spus ea. "Detectarea timpurie este esențială pentru a îmbunătăți rezultatele".

Efectuarea testelor recomandate pentru depistarea cancerului este o practică bună pentru oricine, a spus Knudsen. Ea sfătuiește să discutați cu medicul dumneavoastră despre planul de screening potrivit pentru dumneavoastră.

"Este foarte important să începeți să întrebați despre cum arată acel plan de screening, deoarece planul de screening depășește cu mult vârsta dumneavoastră. Este vorba de vârsta ta, de factorii de risc pentru cancer, de istoricul tău genetic, dacă îl cunoști, dar și de istoricul tău familial. Așadar, combinația acestor factori este cea care permite dezvoltarea unui plan de screening potrivit pentru fiecare persoană în parte", a spus ea.

Un diagnostic de cancer de sân localizat în stadiul I are o rată de supraviețuire la cinci ani de 99%, potrivit Societății Americane de Cancer.

Și, deși nu este clar ce tip de cancer la gât are vedeta tenisului, cancerele orale și orofaringiene diagnosticate în stadiu incipient au o rată de supraviețuire la cinci ani de aproximativ 85% în total - un alt motiv pentru care este important să ne asigurăm că cancerele sunt depistate la timp, a spus Knudsen.

Cancerul de gât poate însemna mai multe lucruri, deoarece există diferite zone care pot deveni canceroase, potrivit lui Brawley.

"Cancerul de cap și gât cauzat de HPV este un cancer mai ușor de tratat în comparație cu un cancer de cap și gât care este cauzat de alcool și fumat", a spus el.

De asemenea, pot exista diferențe în modul în care sunt tratate aceste cancere de cap și gât, potrivit lui Knudsen.

Un vaccin poate ajuta la protejarea împotriva cancerelor HPV. Recomandarea Centrelor pentru controlul și prevenirea bolilor din SUA este ca copiii să primească vaccinul în jurul vârstei de 11 sau 12 ani.

"Avem un vaccin de mare succes împotriva cancerelor cauzate de HPV. Acum, ca și mine, Martina Navratilova nu avea vârsta la care ar fi putut beneficia de acest vaccin. Dar, cu siguranță, generația din spatele nostru are posibilitatea de a preveni marea majoritate a cancerelor de col uterin și până la șase tipuri diferite de cancer la nivelul capului și gâtului prin vaccinarea împotriva HPV", a declarat Knudsen.

Ideea din spatele administrării vaccinului la tineri "este de a vaccina într-un moment în care sistemul imunitar are capacitatea maximă de a crea un răspuns sau o rezistență la HPV, dar și înainte de momentul în care este probabil ca cineva să fi fost expus la HPV", a spus ea, adăugând că recomandarea este pentru persoanele până la vârsta de 26 de ani.

Adulții cu vârsta cuprinsă între 27 și 45 de ani ar trebui să discute cu medicul lor despre vaccinare.

"Dacă cineva are 45 de ani sau mai puțin și nu a fost încă vaccinat, cu siguranță [ar trebui să aibă] o discuție cu medicul lor, iar toți cei cu vârsta de 26 de ani și mai tineri ar trebui să ia în considerare vaccinarea. Și nu pot să subliniez suficient acest lucru: Asta este pentru bărbați și femei", a spus Knudsen.

Tratarea a două tipuri de cancer în același timp este complicată

Tratarea a două cancere în stadiul I este diferită de tratarea unui singur tip de cancer care s-a răspândit în tot corpul, a spus Brawley.

Fiecare cancer are nevoie de o echipă medicală separată.

"Aveți chirurgii de sân și radio-oncologul de sân și oncologul medical de sân, iar aceștia tratează cancerul de sân, iar apoi aveți oncologii de cap și gât, inclusiv radio-oncologul și oncologul medical de cap și gât, iar aceștia tratează cancerul de cap și gât", a spus el. "Acum, aceste două grupuri de persoane vor trebui să vorbească între ele și vor trebui să lucreze pentru a se coordona unul cu celălalt. Dar nu tratezi pacientul în mod diferit în afară de această coordonare."

Noul diagnostic de cancer de sân nu înseamnă neapărat că Navratilova a avut o recidivă, a spus el.

În mod obișnuit, a spus Brawley, un diagnostic de cancer de sân în stadiul I înseamnă că "acesta este un cancer nou, legat doar de cancerul de sân anterior, în sensul că a apărut la aceeași persoană".

Majoritatea cancerelor localizate în stadiul I la nivelul capului și gâtului sunt tratate cu o combinație de chimioterapie și radiații, deși se poate recurge și la intervenții chirurgicale, a spus Brawley.

Deși cancerele de sân și de cap și gât pot fi mortale dacă nu sunt tratate, spune Brawley, este o veste bună faptul că ambele cancere ale lui Navratilova sunt în stadii incipiente.

"Faptul că ambele sunt în stadiul I îi dă un prognostic bun pentru fiecare dintre ele", a spus el.

Navratilova a subliniat importanța controalelor preventive pentru a combate boli specifice, cum ar fi cancerul de sân.

"Cred că aceasta este o lecție cu adevărat importantă în ceea ce privește importanța depistării cancerului și a depistării timpurii și a luării de măsuri asupra ta", a spus Knudsen. "Și, de asemenea, să recunoaștem că până și cineva ca un atlet este susceptibil la cancer. Este atât de important să vă cunoașteți corpul și să dezvoltați planul de screening care este cel mai corect pentru dumneavoastră."

Această știre a fost actualizată pentru a corecta ortografia numelui de familie al directorului executiv al Societății Americane de Cancer, Karen Knudsen.

Sursa: edition.cnn.com