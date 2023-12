Un an mai târziu, stocul de formule s-a refăcut din cauza lipsei, dar părinții nu au

După unele măsuri, penuria acută este în mare parte rezolvată; datele firmei de cercetare de piață IRI arată că ratele stocurilor au revenit de luni de zile la niveluri apropiate de cele de dinaintea penuriei. Dar pentru multe familii cu nou-născuți și alte familii care se bazează pe lapte praf, nu se simte așa.

"În primele luni ale penuriei, a fost o disperare absolută", a declarat Hannah Kroll, al cărei al doilea copil a împlinit un an în iulie.

În primăvara anului trecut, după ce s-a luptat ea însăși să găsească lapte praf, Kroll a lansat un grup pe Facebook pentru a ajuta la conectarea altor persoane aflate în nevoie. Grupul - Baby Formula Search and Swap: Părinți care ajută părinți - are încă mii de membri și mai multe postări în fiecare zi, și există multe altele ca acesta.

Disperarea s-a mai domolit puțin, dar prudența rămâne, a spus Kroll.

Find My Baby Formula, un instrument care monitorizează stocurile de formule și trimite notificări utilizatorilor atunci când acestea sunt disponibile, încă primește noi înscrieri în fiecare zi.

Ken Bean, programatorul din spatele acestui instrument, a vrut să îi ajute și pe alții care au avut probleme în găsirea formulei, așa cum a avut el după ce fiul său s-a născut în aprilie. El a spus că a sperat că site-ul va rezista două sau trei luni, dar aproximativ 5.000 de persoane încă îl vizitează în fiecare zi. Acest lucru este în scădere față de un vârf de aproximativ 12.000 de vizitatori pe zi - poate un semn că lucrurile se îmbunătățesc, dar nu sunt pe deplin rezolvate.

Provocări în curs de desfășurare

Penuria de lapte praf a atins un punct culminant în iulie, când peste 20% din toate produsele de lapte praf - inclusiv peste 30% din formulele de lapte praf - lipseau de pe rafturile magazinelor, potrivit datelor IRI. Până atunci, Abbott Nutrition abia își redeschisese fabrica după luni de producție blocată, iar Operațiunea Fly Formula, planul administrației Biden de a stimula aprovizionarea cu produse de lapte praf importate, își îndeplinise doar aproximativ jumătate din misiuni.

Ratele stocurilor s-au îmbunătățit constant în următoarele luni și au revenit aproape la nivelurile tipice de dinaintea penuriei până în octombrie. Dar datele de sondaj aleBiroului de recensământ al SUA, publicate pentru prima dată în acea lună, au arătat că o mare parte a familiilor încă se luptau.

În lunile care au trecut de atunci, datele IRI arată că ratele stocurilor s-au menținut la niveluri relativ normale. Dar nici ponderea familiilor americane care spun că se confruntă cu dificultăți nu s-a mișcat.

În ianuarie, la fel ca în octombrie, aproximativ o treime dintre familiile cu un copil mai mic de un an au declarat că au avut probleme în obținerea de lapte praf cândva în ultima săptămână. Mai mult de jumătate au spus că au avut la dispoziție mai puțin de o săptămână de rezerve.

Casa Albă nu folosește datele sondajului Biroului de recensământ ca punct de referință, menționând că nu există o bază de referință pentru a compara experiențele de dinaintea penuriei și că alți indicatori sugerează că situația s-a îmbunătățit considerabil.

Rafturile goale de pe raftul cu formule din magazinele alimentare sunt o priveliște mai puțin obișnuită decât înainte, dar mulți comercianți cu amănuntul încă limitează achizițiile.

"În timp ce observăm o îmbunătățire continuă în ceea ce privește formulele pentru bebeluși, încă vedem impactul retragerii de pe piață și al închiderii fabricii din 2022", a declarat un purtător de cuvânt al Kroger pentru CNN. "Pentru a ne asigura că toți clienții au posibilitatea de a cumpăra lapte praf, Kroger le cere clienților să își limiteze achizițiile la patru recipiente de lapte praf".

Și Administrația pentru Alimente și Medicamente din SUA recunoaște provocările continue.

"Recunoaștem că, în timp ce aprovizionarea cu formule pentru sugari se îmbunătățește, există încă părinți care se luptă să găsească formule sau să găsească tipul lor specific de formulă pe rafturile magazinelor. Continuăm să facem tot ce putem pentru a ne asigura că părinții pot obține formule pentru sugari sigure și nutritive oricând și oriunde au nevoie", a declarat un purtător de cuvânt al FDA.

Efecte emoționale persistente

Teama și îngrijorarea sunt, de asemenea, accentuate pentru părinții care au auzit despre penurie timp de un an, ceea ce poate face ca situația să pară mai gravă decât sugerează datele.

Experții spun că efectele emoționale ale penuriei vor persista mult dincolo de impactul economic. Un nivel de îngrijorare poate persista chiar dacă circumstanțele mai largi s-au schimbat.

"Este înspăimântător să te gândești că nu vei putea să-ți hrănești copilul", a declarat Lauren Bauer, membră a Institutului Brookings, ale cărei cercetări se concentrează asupra programelor federale de asistență nutrițională. "Dacă vezi o singură gaură pe un raft cu lapte praf atunci când mergi, îți amintești asta".

Respectarea experiențelor individuale și gestionarea temerilor pe fondul schimbărilor de pe piață reprezintă o parte esențială a crizei, a spus Bauer.

"Dacă există acest decalaj uriaș între realitate și temerile familiilor, atunci trebuie să se facă mai mult pentru a convinge familiile că s-a terminat criza", a spus ea. "Familiile trebuie să știe că se iau măsuri pentru a preveni crize similare în viitor și că vor avea atât resurse suficiente pentru a obține formula de care au nevoie, cât și că vor vedea lucrul pe care intenționează să îl cumpere atunci când merg la magazin. Fără surprize."

Piața formulelor de lapte praf este de obicei foarte stabilă, în mare parte pentru că o rată constantă a natalității în SUA duce la o cerere constantă, a declarat Krishnakumar Davey, președinte al angajamentului clienților la IRI.

Dar după un șoc de aprovizionare ca acesta, de obicei, piețele au nevoie de cel puțin șase luni și până la un an pentru a-și reveni, a spus Davey. Natura unică a pieței de formule ar putea afecta și comportamentul consumatorilor.

Întrebarea din sondajul "Household Pulse Survey" al Biroului de recensământ privind "dificultatea de a obține lapte praf" este largă, lăsând loc de interpretare pentru cauza acestei dificultăți.

Experții spun că, totuși, constrângerile financiare nu sunt probabil un factor determinant.

Cea mai mare parte a formulelor de lapte praf din SUA este achiziționată cu ajutorul beneficiilor din cadrul Programului special de nutriție suplimentară pentru femei, sugari și copii, cunoscut sub numele de WIC. Contractele de stat stabilesc ce mărci și mărimi sunt eligibile pentru a fi cumpărate cu aceste beneficii, iar guvernul federal a extins gama de opțiuni disponibile pentru familii în timpul penuriei.

"Aveți toate resursele necesare dacă aveți WIC pentru a merge să cumpărați formula. Dar dacă formula nu este acolo, asta este problema", a spus Bauer. "Nu există nicio constrângere financiară pentru aceste familii în ceea ce privește formula, este vorba doar de acces."

Datele federale arată că ratele de acoperire WIC, ponderea populației eligibile care se înscrie efectiv în program, s-au menținut stabile între 2019 și 2020 - un semnal că pandemia Covid-19 nu a descurajat în mod deosebit înscrierile în program.

"Dacă oamenii nu ar avea WIC, aceste cifre [din sondajul Biroului de recensământ]ar fi enorme", a declarat Geri Henchy, director de politici de nutriție la Food Research and Action Center, un grup de advocacy.

Dar există o mulțime de factori care ar putea afecta accesul la lapte praf, spun experții, mulți dintre ei putând exista cu mult înainte de începerea penuriei.

Guvernul federal nu colectează date centralizate privind ratele de răscumpărare, așa că nu există o imagine națională pentru a urmări cât de des își folosesc beneficiile cei înscriși la WIC și cum s-ar fi putut schimba acest lucru în timp.

Milioane de americani au acces limitat la marile magazine alimentare, deșerturile alimentare fiind mai proeminente în unele părți ale țării decât în altele. De asemenea, insecuritatea alimentară tinde să fie mai mare în cazul familiilor mai tinere.

În plus, navigarea pe culoarul cu formule este complicată în general. Odată ce un bebeluș începe să ia un anumit tip de formulă, familiile nu știu întotdeauna care sunt opțiunile de înlocuire adecvate pentru copilul lor, dacă există.

Și la un an de la retragerea produselor, un nou grup de familii începe să învețe toate acestea de la început.

Primiți buletinul informativ săptămânal al CNN Health

Înscrieți-vă aici pentru a primi în fiecaremarțiThe Results Are In with Dr. Sanjay GuptaeveryTuesday de la echipa CNN Health.

"Intrăm în cel de-al doilea an, așa că avem o generație complet nouă - o cohortă complet nouă - de părinți care se confruntă cu acest lucru", a spus Kroll. "Este un grup cu totul nou de mame pe care le ajutăm prin intermediul grupurilor pe care le-am creat pentru grupul inițial de bebeluși care au fost afectați".

În decembrie, Departamentul american al Agriculturii a trimis o scrisoare agențiilor de stat în care a prezentat un plan de "relaxare" și de revenire la operațiunile obișnuite, reducând derogările care fuseseră prelungite în timpul penuriei.

"Trebuie să vadă ceva care să le dea încredere că se poate reveni la status quo-ul anterior", a declarat Bauer.

Citește și:

Sursa: edition.cnn.com