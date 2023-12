UConn va juca cu South Carolina în meciul din campionatul NCAA de baschet feminin

Victoria cu 63-58 îi oferă antrenorului principal al Huskies, Geno Auriemma, o șansă la al 12-lea titlu.

"Din fericire pentru noi, Stanford nu a avut cele mai bune faze, iar noi am făcut câteva jocuri importante și, printr-un miracol necunoscut, jucăm duminică seară", a spus el după meci.

Primul titlu al lui Auriemma a fost în 1995. Ultimul său a fost în 2016.

UConn a venit în această seară după o victorie emoționantă de 91-87 împotriva capului de serie nr. 1 North Carolina State în dublă repriză de prelungiri în Elite Eight. A fost prima dată în istoria turneului feminin NCAA din istoria turneului NCAA un meci în Elite Eight sau mai departe a avut nevoie de prelungiri duble.

Huskies au făcut a 14-a apariție consecutivă în Final Four vineri seară - o competiție în care au participat doi dintre cei mai de succes antrenori de baschet universitar din NCAA.

Din nou, UConn s-a confruntat cu un cap de serie nr. 1. De data aceasta a fost Stanford.

"Nu am jucat foarte bine în această seară și noi doar... cred că ne-am chinuit cu adevărat să ne conducem atacul", a declarat antrenoarea lui Stanford, Tara VanDerveer. "Cred că au fost câteva răni autoprovocate, ceea ce făceam acolo, și a fost dezamăgitor", a spus ea.

VanDerveer, în vârstă de 68 de ani, a antrenat la nivel universitar timp de peste 40 de ani. Primele sale două titluri cu Stanford au venit la începutul anilor 1990. Cel de-al treilea a venit anul trecut împotriva capului de serie nr. 3, Arizona, punând capăt unei așteptări de 29 de ani.

Haley Jones, cea mai bună aruncătoare a lui Stanford, cu 20 de puncte, s-a făcut ecoul declarațiilor antrenorului său.

"Cred că am fi putut tăia mai tare, am fi putut proiecta mai bine. ... Dar cred că am lăsat multe lucruri nespuse, așa că este greu de înghițit acea pastilă în care pleci de la meci cu sentimentul că, ca echipă, nu ai lăsat ce ai avut mai bun acolo", a spus Jones. "Dar trebuie să dăm credit lui Connecticut. Ei sunt o echipă mare, foarte bine antrenată, au avut un plan de joc mare și cred că au executat foarte bine."

Huskies, 29-5 pe sezon venind la meciul de vineri, au avut 11 formații de start diferite în acest sezon din cauza unui amestec de boli și accidentări. Cu toate acestea, au intrat în turneul NCAA ca fiind cap de serie nr. 2.

"Știam că va fi un joc foarte competitiv, un fel de joc lent", a declarat Paige Bueckers, care a fost cel mai bun marcator al UConn cu 14 puncte. "Ambele echipe încearcă să câștige un campionat național. Este un meci din Final Four, așa că toată lumea va pune totul în joc".

Boston conduce Gamecocks cu 23 de puncte și 18 recuperări

În primul meci din semifinale, vineri, la Target Center din Minneapolis, South Carolina, cap de serie nr. 1 la general, a învins Louisville, de asemenea cap de serie nr. 1, cu 72-59.

Carolina de Sud a ajuns la a patra sa apariție în Final Four în ultimele șapte turnee NCAA. Înainte de vineri seară, echipa permisese doar 41,2 puncte pe meci în acest turneu NCAA, potrivit Gamecocksonline.com.

Atacantul junior Aliyah Boston - jucătoarea națională a anului, care a fost cea mai bună marcatoare și recuperatoare a Gamecocks în acest sezon, având o medie de double-double - a terminat meciul de vineri cu 23 de puncte și 18 recuperări.

Gamecocks, care a învins atât Stanford, cât și UConn în acest sezon, a câștigat titlul național în 2017.

Antrenorul principal al South Carolina, Dawn Staley, a condus echipa la trei Final Fours NCAA în ultimele șase turnee înainte de vineri - și la un campionat național în 2017.

"Când joci pentru un campionat național, este echipa care poate ajunge rapid la obiceiurile lor și rămâne acolo", a declarat vineri Staley. "Deci, oricine ar fi, trebuie să treci printr-o echipă de calitate pentru a câștiga un campionat național".

Antrenorul principal al lui Louisville Cardinals, Jeff Walz, aflat la al 15-lea sezon, a făcut trei călătorii la Final Four înainte de vineri și două la meciurile pentru titlul național. El a avut 33-12 în meciurile din turneele NCAA.

Jill Martin de la CNN a contribuit la acest reportaj.

