Turneele de tenis scot puncte de clasament la Wimbledon din cauza deciziei de interzicere a jucătorilor ruși și bieloruși

În acest an, însă, turneele profesioniste masculin și feminin, împreună cu Federația Internațională de Tenis (ITF), au optat pentru eliminarea punctelor de clasament pentru acest eveniment de Mare Șlem.

Anunțurile de eliminare a punctelor de clasament, care au fost făcute separat vineri de către Asociația de Tenis Feminin (WTA), Asociația Tenismenilor Profesioniști (ATP) și ITF, vin ca urmare a deciziei organizatorilor turneului de a le interzice rușilor și bielorușilor să joace la ediția din acest an.

"Poziția pe care o adoptăm are ca scop protejarea oportunităților egale pe care jucătoarele WTA ar trebui să le aibă pentru a concura ca indivizi", se arată într-o declarație a președintelui și directorului general al WTA, Steve Simon. "Dacă nu luăm această poziție, atunci abandonăm principiul nostru fundamental și permitem ca WTA să devină un exemplu pentru a susține discriminarea pe bază de naționalitate la alte evenimente și în alte regiuni din întreaga lume. WTA va continua să aplice regulile sale pentru a respinge astfel de discriminări."

"Discriminarea de către turneele individuale este pur și simplu neviabilă într-un circuit care operează în peste 30 de țări", se arată într-un comunicat al ATP.

"Apreciem foarte mult relațiile noastre de lungă durată cu Wimbledon și cu LTA și nu subestimăm deciziile dificile cu care ne-am confruntat pentru a răspunde la orientările recente ale guvernului britanic. Cu toate acestea, observăm că a fost vorba de o îndrumare informală, nu de un mandat, care a oferit o opțiune alternativă care ar fi lăsat decizia în mâinile jucătorilor individuali care concurează ca sportivi neutri printr-o declarație semnată. Discuțiile noastre interne cu jucătorii afectați ne-au condus, de fapt, la concluzia că aceasta ar fi fost o opțiune mai agreabilă pentru Turneu."

ITF, care a anunțat că retrage punctele de clasament pentru evenimentele de la Wimbledon pentru juniori și în scaun cu rotile, a declarat: "Această decizie dificilă a fost luată ca o măsură de protecție care susține principiul accesului liber la competițiile internaționale pe baza meritelor și protejează integritatea competițiilor internaționale de tenis ale ITF. Poziția ITF rămâne aceea că sportivii ruși și belaruși rămân eligibili pentru a participa ca sportivi neutri."

AELTC, care este o filială a All England Lawn Tennis and Croquet Club, a precizat vineri, într-o declarație, că își menține decizia. Organizatorii de la Wimbledon au declarat în aprilie că rușilor și bielorușilor nu li se va permite să participe la turneul din acest an.

"Așa cum am declarat anterior, după o analiză atentă în raport cu o varietate de factori și obligați să acționăm în conformitate cu orientările directivei din partea guvernului britanic, am ajuns la două concluzii ferme care au stat la baza acestei decizii", se arată în declarația AELTC.

Aceasta a continuat: "Nu am fost pregătiți să luăm nicio măsură care ar putea pune în pericol siguranța personală a jucătorilor sau a familiilor acestora. Considerăm că solicitarea unor declarații scrise din partea jucătorilor individuali - și acest lucru s-ar aplica tuturor jucătorilor relevanți - ca o condiție de intrare în circumstanțele de profil înalt de la Wimbledon ar atrage după sine un control și un risc semnificativ.

"În plus, rămânem să nu acceptăm ca succesul sau participarea la Wimbledon să fie folosite în beneficiul mașinăriei de propagandă a regimului rus, care, prin intermediul presei de stat controlate îndeaproape, are o istorie recunoscută de utilizare a succesului sportiv pentru a susține o narațiune triumfătoare pentru poporul rus.

"Prin urmare, dorim să ne declarăm profunda dezamăgire față de deciziile luate de ATP, WTA și ITF de a elimina punctele de clasament pentru The Championships. Considerăm că aceste decizii sunt disproporționate în contextul circumstanțelor excepționale și extreme ale acestei situații și al poziției în care ne-am aflat, și că sunt dăunătoare pentru toți jucătorii care concurează în circuit.

"Ne analizăm opțiunile și ne rezervăm poziția în acest moment. Suntem, de asemenea, în discuții cu colegii noștri de Grand Slam".

Sursa: edition.cnn.com