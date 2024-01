Tulburările de somn la 30 și 40 de ani sunt legate de declinul cognitiv un deceniu mai târziu, potrivit unui studiu

La începutul anilor 2000, cercetătorii au urmărit calitatea somnului pentru sute de persoane în timpul a două vizite de o noapte la un an distanță, înregistrând în total șase nopți de somn pentru fiecare persoană. Calitatea somnului a fost evaluată cu ajutorul unui monitor de activitate la încheietura mâinii, care a urmărit cantitatea de somn pe care oamenii au avut-o împreună cu perioadele de mișcare pentru a evalua fragmentarea somnului, sau întreruperile scurte și repetitive ale somnului. Participanții aveau o vârstă medie de aproximativ 40 de ani, în acest moment al studiului.

Mai mult de un deceniu mai târziu, între 2015 și 2016, cercetătorii au analizat capacitatea cognitivă a 526 dintre aceiași participanți folosind interviuri standardizate și teste de capacitate cognitivă, inclusiv viteza de procesare, funcția executivă, memoria și fluența.

În medie, s-a constatat că participanții la studiu dormeau aproximativ șase ore în fiecare noapte, iar aproximativ o cincime din timpul de somn a fost perturbat. În general, persoanele care se confruntau cu o mai mare fragmentare a somnului sau cu o pondere mai mare a orelor de somn petrecute în mișcare erau mai predispuse să primească scoruri cognitive slabe la toate testele mai mult de un deceniu mai târziu.

Dintre cele 175 de persoane cu somnul cel mai perturbat, 44 au avut performanțe cognitive slabe 10 ani mai târziu, în comparație cu 10 dintre cele 176 de persoane cu somnul cel mai puțin perturbat, a constatat studiul.

Cercetarea a fost publicată miercuri în Neurology, revista medicală a Academiei Americane de Neurologie

Persoanele care au dormit mai puțin sau care au avut o fragmentare mai mare a somnului au fost semnificativ mai predispuse să fie de sex masculin, să fie de culoare, să aibă un IMC mai mare și să aibă antecedente de depresie sau hipertensiune arterială.

Din cauza dimensiunii reduse a eșantionului, cercetătorii nu au putut investiga pe deplin eventualele diferențe de rasă sau de gen. Dar, după ce au ajustat pentru factorii de sănătate și alte date demografice, s-a constatat că persoanele cu somnul cel mai perturbat aveau de două ori mai multe șanse de a obține un scor mai slab decât media la setul de teste cognitive, comparativ cu cei care aveau somnul cel mai puțin perturbat.

"Având în vedere că semnele bolii Alzheimer încep să se acumuleze în creier cu câteva decenii înainte de apariția simptomelor, înțelegerea legăturii dintre somn și cogniție mai devreme în viață este esențială pentru înțelegerea rolului problemelor de somn ca factor de risc pentru această boală", a declarat într-un comunicat de presă autorul studiului, Dr. Yue Leng, profesor asociat de psihiatrie la Universitatea din California, San Francisco.

Pe parcursul studiului, participanților li s-a cerut, de asemenea, să țină un jurnal de somn, urmărind orele de culcare și de trezire și evaluându-și propria calitate a somnului. Cu toate acestea, măsurile obiective ale duratei somnului și evaluările subiective ale calității somnului nu s-au corelat cu cogniția la vârsta mijlocie.

"Constatările noastre indică faptul că mai degrabă calitatea decât cantitatea de somn contează cel mai mult pentru sănătatea cognitivă la vârsta mijlocie", a declarat Leng.

Se presupune că oamenii ar trebui să doarmă între șapte și 10 ore de somn în fiecare noapte, în funcție de vârsta lor. Dar 1 din 3 americani nu dorm suficient, potrivit Centrelor pentru controlul și prevenirea bolilor din SUA.

În plus, între 50 și 70 de milioane de americani se luptă cu tulburări de somn, cum ar fi apneea de somn, insomnia și sindromul picioarelor neliniștite, care pot strica o noapte bună de somn.

CDC numește acest lucru o "problemă de sănătate publică", deoarece somnul perturbat este asociat cu un risc mai mare de afecțiuni, inclusiv diabet, accident vascular cerebral, boli cardiovasculare - și demență.

Un studiu din 2021 a constatat că persoanele care au raportat că se confruntă în mod obișnuit cu dificultăți de adormire au un risc de demență cu 49% mai mare, în timp ce cei care se trezeau adesea în timpul nopții și aveau dificultăți de a adormi din nou aveau un risc de demență cu 39% mai mare. Iar un studiu publicat în octombrie a constatat că pierderea cronică a somnului cu unde lente - a treia etapă a somnului, în timpul căreia organismul elimină materialele nedorite sau potențial dăunătoare din creier - poate crește riscul de demență.

"Sunt necesare mai multe cercetări pentru a evalua legătura dintre tulburările de somn și cogniție în diferite etape ale vieții și pentru a identifica dacă există perioade critice ale vieții în care somnul este mai puternic asociat cu cogniția", a declarat Leng. "Studiile viitoare ar putea deschide noi oportunități de prevenire a bolii Alzheimer mai târziu în viață".

Sandee LaMotte și Kristen Rogers de la CNN au contribuit la acest reportaj.

Sursa: edition.cnn.com