Tot ce trebuie să știi despre finala NBA din 2022

Pentru Warriors lui Steve Kerr, aceasta este a șasea apariție în finală în opt sezoane, iar această dinastie este în căutarea celui de-al patrulea trofeu Larry O'Brien, o performanță care ar putea cimenta echipa printre cele mai mari echipe din toate timpurile.

La celălalt capăt al ringului se află o echipă Celtics condusă de antrenorul principal în primul an Ime Ukoda, care a făcut o treabă remarcabilă transformând franciza într-una dintre cele mai bune echipe defensive din ligă, după un început de sezon dificil.

Având în vedere nivelul la care vedeta francizei Warriors, Steph Curry, a jucat pe perioade îndelungate ale sezonului - chiar și câștigând recent trofeul inaugural Magic Johnson Trophy în calitate de MVP al finalei Conferinței de Est - ar părea o prostie să sugerăm că aceasta ar putea fi ultima șansă pe care această iterație a Warriors o are de a câștiga un campionat.

Dar la 34 de ani - cu coechipierii cheie Draymond Green și Klay Thompson, ambii de 32 de ani - și cu câteva perioade sub nivelul parității în acest an, fereastra se închide rapid.

Cu siguranță nu ajută faptul că fereastra este împinsă să se închidă din ce în ce mai repede de Celtics, o echipă tânără, înfometată, cu unul dintre talentele individuale remarcabile ale ligii.

În Jayson Tatum, Celtics par să aibă în mână un superstar generațional. Jucătorul de 24 de ani și-a propulsat echipa până în finala NBA cu o performanță de 26 de puncte împotriva celor de la Miami Heat în meciul 7 al finalei Conferinței de Est, asigurându-și trofeul inaugural Larry Bird Trophy ca MVP al seriei.

Dar Tatum cu siguranță nu a făcut-o singur; coechipierii Jaylen Brown, care a fost pentru prima dată All Star anul trecut, și Marcus Smart, actualul jucător defensiv al anului, sunt pilonii perfecți pentru pilonul francizei lor.

Celtics au avut, de asemenea, performanțe uriașe din partea jucătorilor lor de rol în aceste playoff-uri, în special a veteranului centru Al Horford, care a trebuit să aștepte un record NBA de 141 de meciuri de playoff din carieră, în 14 sezoane, pentru a ajunge la prima sa finală NBA.

Această confruntare se potrivește cu siguranță modelului tânărului pretendent care se confruntă cu o forță consacrată. Rezultatul ar putea fi sfârșitul unei dinastii și începutul alteia.

Ce au spus

După victoria din Meciul 7 împotriva lui Heat, antrenorul principal al lui Celtics, Udoka, s-a grăbit să oprească sărbătorile și să își îndrepte atenția către finală.

Warriors și Celtics au împărțit seria sezonului 1-1, deși Boston a administrat o bătaie grea de 110-88 în Golden State în ultimul lor meci din martie.

"Noi nu agățăm sau sărbătorim campionatele Conferinței de Est în organizația Celtics", a declarat Udoka reporterilor. "Suntem aici acum încercând să încheiem afacerea.

"Am jucat destul de bine cu Golden State în acest an, evident, i-am bătut destul de rău la sfârșitul sezonului ... așa că [suntem] foarte încrezători în acest moment. Știu că este o altă provocare dificilă.

"Dar cunoaștem o echipă de nivel înalt [Warriors], o echipă de execuție care are o tonă de shooteri mari, jucători mari în general, băieți pe care îi cunosc bine. Suntem pregătiți pentru această provocare".

În diferite momente în timpul sezonului, Warriors au fost lipsiți de una dintre cele trei vedete ale francizei lor, Curry, Thompson și Green, din cauza unor accidentări.

Golden State a început sezonul într-o formă fulminantă, având o serie de 18-2, dar a fost ulterior împiedicată de aceste absențe. Cu toate acestea, aceasta i-a oferit fundașului Jordan Poole ocazia de a se evidenția ca unul dintre cele mai interesante tinere talente din ligă și de a-și asigura un loc ca membru-cheie în rotație.

Kerr a descris călătoria echipei până în finală ca fiind un "drum accidentat", dar crede că le va sta bine pentru provocările care îi așteaptă.

"Cred că am avut o mare speranță la începutul sezonului și credință, ceea ce nu am avut cu adevărat în cele două precedente", a declarat Kerr reporterilor, conform NBC. "Am simțit că avem o șansă reală de a ne întoarce în luptă și cred că și jucătorii noștri au simțit la fel.

"Am simțit, de asemenea, că ne-am reumplut cupele după ce am ratat playoff-ul în ultimii doi ani. Toată lumea a venit în acest sezon cu adevărat înfometată și ați putut vedea modul în care am început ... am tras de la porți, [există o] mare conexiune în această echipă, o mare camaraderie.

"În sezonul regulat, literalmente nu am avut niciodată principalii noștri băieți pe podea în același timp până la jocul 1 din seria Denver. Așa că a fost un fel de drum anevoios pentru a ajunge aici, dar mă simt bine în legătură cu procesul și cu potențialul nostru dacă am putea avea toți băieții noștri principali pe podea."

Cum să urmăriți

În SUA, finala va putea fi urmărită pe ABC sau ESPN3. Alternativ, în SUA și în întreaga lume puteți urmări meciurile în direct pe NBA League Pass.

Programul

Meciul 1: joi, 2 iunie - Boston - Golden State, ora 21:00 ET

Meciul 2: duminică, 5 iunie - Boston la Golden State, ora 20:00 ET

Meciul 3: miercuri, 8 iunie - Golden State la Boston, ora 21:00 ET

Meciul 4: vineri, 10 iunie - Golden State la Boston, ora 21:00 ET

Meciul 5 (dacă este necesar): Luni, 13 iunie - Boston la Golden State, ora 21:00 ET

Meciul 6 (dacă este necesar): Joi, 16 iunie - Golden State la Boston, ora 21:00 ET

Meciul 7 (dacă este necesar): Duminică, 19 iunie - Boston la Golden State, ora 20:00 ET

Citește și:

Sursa: edition.cnn.com