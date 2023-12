Tom Brady: "Nu este întotdeauna ceea ce îmi doresc. Este ceea ce ne dorim noi ca familie'. Ce urmează pentru fundaș?

Echipa lui Brady, Tampa Bay Buccaneers, a fost o victimă a ceea ce a fost numit cel mai bun weekend de fotbal din istoria NFL - căzând agonizant de aproape de o revenire de 24 de puncte în a doua repriză împotriva Los Angeles Rams, într-unul dintre cele patru meciuri de playoff divizionare uluitoare.

Întrebările cu privire la viitorul jucătorului de 44 de ani au început în momentul în care a părăsit terenul, fundașul Brady spunând că "nu s-a gândit prea mult la asta".

"Vom lua lucrurile zi de zi și vom vedea unde ne aflăm", a adăugat el.

După ce s-a confruntat ani de zile cu întrebări anuale din post-sezon cu privire la planurile sale de retragere, Brady nu este străin de a juca cu calm în ceea ce privește chemarea la pensie pentru cariera sa de 22 de sezoane, însă apărând luni la podcastul "SiriusXM Let's Go!", fundașul a vorbit pe larg despre procesul său de gândire pentru viitor.

Deși și-a reiterat dorința de a nu "grăbi" nicio decizie, Brady a spus că soția sa, Gisele Bündchen, și copiii vor fi în centrul oricărei alegeri pe care o va face.

"Cea mai mare diferență acum, că sunt mai în vârstă, este că acum am și copii și îmi pasă foarte mult și de ei", i-a spus Brady lui Jim Gray.

"Ei au fost cei mai mari susținători ai mei. Soția mea este cel mai mare susținător al meu, o doare să mă vadă cum sunt lovit acolo.

"Ea merită ceea ce are nevoie de la mine ca soț, iar copiii mei merită ceea ce au nevoie de la mine ca tată".

Familia pe primul loc

În ciuda unui final sfâșietor, a fost totuși un alt sezon excelent pentru eternul Brady, care a aruncat 5.316 yarzi, cel mai mare număr de yarzi din carieră și cel mai bun sezon din NFL, pentru a depăși pragul de 5.000 de yarzi pentru a doua oară în cariera sa.

De asemenea, el a fost lider în NFL la pase de eseu în sezonul regulat, cu 43, și a terminat pe locul al doilea, după Aaron Rodgers de la Green Bay Packers, în ceea ce privește ratingul quarterback (QBR), cu un scor de 68,1.

Cu toate acestea, Brady a afirmat că o astfel de campanie nu ar fi fost posibilă fără familia sa.

"Voi petrece ceva timp cu ei și le voi oferi ceea ce au nevoie, pentru că ei chiar mi-au oferit ceea ce aveam nevoie în ultimele șase luni pentru a face ceea ce îmi place să fac", a declarat Brady.

"Am spus asta acum câțiva ani, despre asta este vorba în relații - Nu este întotdeauna ceea ce vreau eu, ci ceea ce vrem noi ca familie. Voi petrece mult timp cu ei și îmi voi da seama în viitor ce urmează.

"Să joc fotbal îmi aduce atât de multă bucurie, îmi place. Dar și faptul că nu joc fotbal, există multă bucurie și pentru mine acum, cu copiii mei care cresc și îi văd cum se dezvoltă și cresc."

"Nivelul campionatului

După ce a petrecut 20 de ani și a câștigat șase Super Bowl-uri cu New England Patriots, stabilind o dinastie dominantă cu antrenorul Bill Belichick, Brady a semnat cu Buccaneers în 2020.

Ulterior, el și-a revendicat al șaptelea inel de Super Bowl în primul său sezon în Florida, anulând cu emfază un alt an de acuzații că ar fi "terminat" la nivel înalt - afirmații pe care Brady le-a dat încă din 2015.

Retragerea va veni atunci când Brady însuși va ști că nu mai poate juca la acel "nivel de campionat".

"În fiecare an trebuie doar să mă asigur că am capacitatea de a mă dedica la ceea ce echipa are cu adevărat nevoie, asta este foarte important pentru mine", a spus Brady.

"Echipa nu merită nimic mai puțin decât tot ce am mai bun. Dacă simt că nu mă angajez la asta, sau că nu pot juca la un nivel de campionat, atunci trebuie să dai șansa altcuiva să joace.

"Vom vedea". Este o perioadă lungă de timp între acum și începutul sezonului următor de fotbal. Trebuie să-mi dau seama cu adevărat de aceste lucruri, ceea ce este probabil firesc pentru oricine."

Citește și:

Sursa: edition.cnn.com