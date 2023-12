Poveste evidențiată

Tiger Woods urcă pe locul doi la Valspar Championship

Tiger Woods egalează pe locul doi la Valspar Championship

Woods a terminat la o lovitură în spatele lui Paul Casey

a fost cel mai bun rezultat al său din 2013 încoace

Woods nu a pus capăt secetei sale de aproape cinci ani de titluri, dar americanul a fost aproape, terminând la egalitate pe locul doi - la o lovitură în spatele câștigătorului Paul Casey. A fost cel mai bun rezultat al său de când a terminat la egalitate pe locul doi la Barclays în 2013.

A fost o sincronizare bună pentru jucătorul de 42 de ani, deoarece primul turneu major al anului - Mastersul de la Augusta - începe în mai puțin de trei săptămâni.

Woods a câștigat ultima dată unul dintre cele patru turnee majore de golf în 2008, fiind afectat de atunci de patru operații la spate și de probleme în afara terenului.

CITEȘTE: 20 de ani de Tiger, unde totul a mers bine - și rău

"Continui să devin din ce în ce mai bun și mai ager", a spus Woods. "Astăzi nu am fost atât de ascuțit pe cât aș fi vrut să o am, dar am avut o șansă bună de a câștiga turneul de golf.

"Câteva lovituri aici și acolo și ar fi putut fi o altă poveste."

Într-adevăr.

Au existat sclipiri de formă de epocă în runda finală de duminică, reușind o lovitură de 44 de picioare la 17 pentru un birdie.

Având nevoie de un alt birdie pe 18 pentru a forța un playoff cu liderul Casey, dar lovitura sa a căzut la un metru și Woods a trebuit să se mulțumească cu par.

Dar Woods a terminat turneul cu un impresionant scor de nouă sub zero, la egalitate cu compatriotul său Patrick Reed, după un loc 12 la Honda Classic de la sfârșitul lunii februarie. Și poate că oferind un indiciu despre cum se simte spatele său, Woods a înregistrat sâmbătă cea mai mare viteză a capului de crosă din acest sezon, de 129,2 mile pe oră la gaura 14.

Este corect să spunem că performanța sa nu a trecut neobservată.

Într-adevăr, NBC Sports a anunțat că cifrele de vizionare TV ale rundei a treia pe Golf Channel au crescut cu 181% față de aceeași zi a anului trecut, în timp ce runda finală a atras un rating de 5,11 peste noapte - cea mai mare audiență în afara turneelor majore de la Players Championship din 2013, câștigat de Woods.

Colegii săi de competiție au luat, de asemenea, act de prestația sa.

CITEȘTE: Woods a fost numit vicecăpitan al Ryder Cup

'Este fantastic'

"Este fantastic, evident, să îl vezi pe Tiger jucând golf și aici, la Valspar, de asemenea, diferența pe care o face în circuit este uriașă", a declarat câștigătorul Mastersului din 2013, Adam Scott, care a terminat la egalitate pe locul 16 la Palm Harbor.

"Vreau să spun, este groaznic de spus, ne-am cam obișnuit să nu-l vedem aici și a fost totuși bine.

"Dar este cu atât mai bine când vine și joacă".

Lui Ernie Els, de patru ori câștigător al unui turneu major, îi place ceea ce vede de la Woods, de asemenea.

"Îl văd pe Tiger cel normal, Tiger pe care îl cunosc de 24 de ani", a spus Els. "Tiger care nu mai era chiar același tip din cauza accidentărilor. Trebuie să fi fost foarte dezamăgitor pentru el. Cine știe cât de rău a fost?

"El lovește tare, lovește cu încredere", a adăugat Els. "Știind că spatele lui va fi bine. Poți să planifici lucrurile și să le privești cu entuziasm, în loc să mergi de la o săptămână la alta întrebându-te dacă nu cumva se va rupe ceva.

"Are acea energie crezând că și-a revenit corpul, că are talent și că a muncit".

CITEȘTE: Mickelson pune capăt secetei

Woods va încerca să își mențină forma atunci când va concura la Arnold Palmer Invitational în această săptămână. El a avut un succes extraordinar la Bay Hill, câștigând evenimentul de opt ori.

Dacă ieșirea sa de la Valspar Championship este o indicație, el arată bine pentru locul 9.

"Întotdeauna mi-a plăcut Bay Hill", a declarat Woods pentru site-ul turneului. "Golful este chiar în fața ta.

"Trebuie să te gândești la drumul tău pe teren și să fii capabil să lovești o varietate de lovituri. Știi ce lovituri sunt necesare, iar apoi trebuie să le execuți".

Citește și:

Sursa: edition.cnn.com