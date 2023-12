Poveste evidențiată

Tiger Woods și-a recăpătat "simțurile" la Arnold Palmer Invitational

Tiger Woods termină cu patru puncte în urmă după prima rundă a turneului Arnold Palmer Invitational

Woods, cu patru sub 68 de puncte, a avut o lovitură uimitoare de 71 de picioare.

Henrik Stenson conduce după prima rundă.

Câștigătorul a 14 turnee majore tocmai a reușit o uimitoare aruncare de 71 de picioare, punctul culminant al rundei de joi, de patru sub par, care l-a lăsat pe Woods în avantaj la turneul Arnold Palmer Invitational.

"Simt că nu mă mai gândesc atât de mult pe terenul de golf", a declarat Woods pentru PGA Tour, reflectând asupra unei reveniri de formă care i-a determinat pe mulți să se întrebe dacă nu cumva a revenit, în sfârșit, la cea mai bună formă a sa imperioasă.

"Pur și simplu pot să văd și să simt și să merg și asta doar pentru că mi-am recăpătat din nou "sentimentele"."

"Narațiunea a fost răsturnată

Woods a fost la patru lovituri în spatele liderului din prima rundă, Henrik Stenson, în timp ce americanul încearcă să câștige acest eveniment pentru a noua oară în cariera sa istorică.

După runda sa, reporterii, încă amețiți după locul doi de săptămâna trecută, se uitau la perspectivele sale la Masters, peste trei săptămâni.

"Voi puneți întrebări diferite față de cele pe care le puneați când am revenit prima dată și asta nu a fost cu mult timp în urmă, ci cu două luni în urmă", a spus Woods despre revenirea sa în joc după 10 luni de absență în urma celei de-a patra operații la spate, anul trecut.

"Narațiunea s-a răsturnat complet și am vrut doar să vă reamintesc că nu cu mult timp în urmă vă puneați un set diferit de întrebări și că trebuie să vă bucurați de asta. Eu mă bucur doar să joc din nou după ce am trecut prin ce am trecut. Să joc mă simt bine."

Singura pată de pe foaia de joc a jucătorului de 42 de ani a fost un dublu bogey la par 4 al treilea, deși a fost doar al optulea bogey pe care Woods l-a înregistrat în ultimele cinci runde.

Potrivit site-ului PGA Tour, el a efectuat deja 15 runde competitive în acest an, față de doar două în 2017.

Woods a lăsat să se înțeleagă că acesta a fost motivul pentru care și-a regăsit forma după ani ruinați de accidentări la spate și probleme personale.

"Cred că este vorba doar de a juca golf în turnee", a spus Woods, explicând motivele din spatele recentei sale reveniri. "Am fost departe de el atât de mult timp încât atunci când am revenit a fost doar o chestiune de a mă acomoda din nou cu golful de turneu".

Posibilitatea ca Woods să fie în cursă pentru a câștiga titluri a captat imaginația fanilor de golf și a atras atenția cotizatoarelor.

El este acum la o cotă de 8-1 la unele case de pariuri pentru a câștiga Masters pentru a cincea oară - ceea ce ar fi al 15-lea său titlu major la 10 ani de la ultimul său titlu.

Un alt jucător care a arătat sclipiri ale formei sale cele mai bune a fost Rory McIlroy.

Fostul nr. 1 mondial are nevoie de o jachetă verde luna viitoare pentru a completa un Grand Slam al carierei de patru turnee majore de golf și a părut în formă bună în Florida, fiind cu cinci puncte sub nivelul de 5 la 17 găuri.

Un dublu bogey la a 18-a a însemnat un final frustrant pentru cvadruplul câștigător de turnee majore, dar el este încă în căutarea primei victorii într-un turneu din septembrie 2016.

"Cred că dacă am tras ce am tras astăzi și am fost doar (trei sub), nu este dezastruos", a spus McIlroy, care a ratat calificarea la Valspar Championship de săptămâna trecută. "Dar trebuie să fiu mai bun".

În timp ce McIlroy și Woods continuă să își caute cea mai bună formă, Stenson nu a avut nicio dificultate în a-și găsi joi.

Turneul de 64 de puncte sub par, de opt sub 8, a fost cea mai slabă rundă din cariera sa.

Am dat câteva lovituri frumoase astăzi", a declarat Stenson pentru Sky Sports.

"Am rulat-o foarte bine. Săptămâna trecută m-am luptat cu putting-ul, am depus mult efort înainte de această săptămână și am reușit să pun lucrurile în formă."

