Tiger Woods se retrage de la Campionatul PGA după ce a înregistrat cea mai slabă rundă din carieră la acest eveniment

Campionatul PGA a anunțat pe Twitter retragerea celui care a câștigat de 15 ori un turneu major, după ce a avut un rezultat de 9 peste par 79 la Southern Hills Country Club din Tulsa, Oklahoma, la al doilea turneu major de la o pauză de aproape 17 luni, după ce a suferit răni grave la picior într-un accident de mașină în februarie 2021.

Woods a trecut vineri cu o singură lovitură, arătând frânturi din excelența sa pentru a se califica pentru weekend.

Dar rănile sale și oboseala de a juca 36 de găuri au părut să îl ajungă din urmă pe jucătorul de 46 de ani sâmbătă, în condiții de răcoare și vânt.

A reușit o lovitură lungă pentru a salva parul la prima gaură, dar a trebuit să se mulțumească cu un bogey la a doua.

Lucrurile au mers din rău în mai rău la gaura a 6-a, par trei, cu un triplu-bogey șase, și a fost începutul unei runde proaste pentru Woods.

Pe parcursul următoarelor șapte găuri, a avut șase bogey-uri - inclusiv o serie de cinci consecutive - înainte de primul birdie al rundei sale, la a 15-a.

A reușit să evite la limită cel mai slab scor al său la un turneu major - 81 la Openul din 2002 de la Muirfield.

Woods a fost sincer în evaluarea jocului său după aceea, spunând că "nu a făcut nimic bine" și că "nu a dat multe lovituri bune".

"Pur și simplu nu am jucat bine. Nu am lovit mingea foarte bine și nu am avut un start așa cum trebuia să am. Am crezut că am dat o lovitură bună de tee pe doi și am ajuns în apă, și nu am avut niciodată niciun fel de impuls de partea mea."

După runda de golf, Woods nu a fost concret dacă va termina sau nu acest turneu major.

"Ei bine, sunt inflamat. Știu asta cu siguranță", a spus el. "Vom face ceva muncă și vom vedea cum merge".

Citește și:

Sursa: edition.cnn.com