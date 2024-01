Tiger Woods apără moștenirea PGA Tour înainte de Campionatul PGA

Adresându-se presei marți, înainte de începerea Campionatului PGA din această săptămână de la Southern Hills Country Club din Tulsa, Oklahoma, Woods a precizat că susține pe deplin Turneul pe care predecesorii săi Jack Nicklaus și Arnold Palmer l-au transformat în ceea ce este astăzi.

"Cred că ceea ce au făcut Jack și Arnold, înființând Turneul și desprinzându-se de PGA of America și creând turneul nostru în '68 sau '69, undeva acolo, cred că există o moștenire pentru asta", a spus Woods.

"Am jucat aici timp de câțiva ani de-a lungul deceniilor și cred că există o moștenire. Încă mai cred că Turneul are atât de multe de oferit, atât de multe oportunități."

Sprijinul lui Woods pentru PGA Tour, care a fost înființat în 1968, a venit atunci când a fost întrebat ce părere are despre comentariile făcute de colegul său de golf Phil Mickelson, care a criticat Turneul, exprimându-și în același timp sprijinul pentru nou-înființatul LIV Golf Invitational Series, care este susținut de Fondul de Investiții Publice din Arabia Saudită.

Referindu-se la comentariile lui Mickelson, Woods a spus "Știți, el are părerea lui despre direcția în care vede că se îndreaptă jocul de golf. Știți, eu am punctul meu de vedere despre cum văd eu jocul de golf, iar eu am sprijinit Turneul și fundația mea a organizat evenimente în cadrul Turneului timp de mai mulți ani.

"Înțeleg punctele de vedere diferite, dar eu cred în moșteniri", a adăugat Woods. "Cred în campionatele majore. Cred în evenimente mari, în comparații cu figuri istorice din trecut. Sunt mulți bani aici. Turneul este în creștere".

În februarie, au ieșit la iveală comentarii dintr-un interviu din 2021 cu biograful Alan Shipnuck, în care Mickelson a fost citat spunând lucruri denigratoare despre situația drepturilor omului din Arabia Saudită și afirmând că regatul l-a ucis pe jurnalistul Jamal Khashoggi, exprimându-și totuși interesul de a se alătura proiectului LIV Golf, finanțat de Arabia Saudită, deoarece ar putea oferi o pârghie pentru "a remodela modul în care funcționează PGA Tour".

Mickelson a declarat că comentariile sale au fost neoficiale - o afirmație pe care reporterul care l-a intervievat a negat-o - și a spus că au fost împărtășite în afara contextului și fără consimțământul său. Ulterior, Mickelson a pierdut mai multe sponsorizări din cauza controversei și a anunțat că intenționează să se retragă o perioadă de timp din golf.

În calitate de campion în exercițiu al turneului, Mickelson s-a înscris inițial pentru a participa la PGA Championship luna trecută, dar s-a retras vineri din turneu.

Woods a declarat marți că, în ciuda diferențelor lor de opinie, i-a lipsit să-l aibă pe Mickelson pe teren în această săptămână.

"Este întotdeauna dezamăgitor când campionul în exercițiu nu este aici", a spus Woods.

"Phil a spus unele lucruri pe care cred că mulți dintre noi, cei care suntem dedicați Turneului și care suntem dedicați moștenirii Turneului, le-am respins, iar el și-a luat o perioadă de timp personal și cu toții înțelegem acest lucru. Dar cred că unele dintre opiniile sale despre cum ar putea fi condus Turul, cum ar trebui să fie condus, au fost multe dezacorduri în acest sens.

"Dar, după cum știm cu toții, ca profesioniști, ne lipsește prezența lui aici. Adică, este o mare atracție pentru jocul de golf. Își ia timpul necesar și cu toții îi dorim tot ce e mai bun atunci când se va întoarce. Evident, vom avea opinii diferite, cum vede el Turneul, și vom pleca de acolo."

Woods este pregătit să își înceapă căutarea celui de-al 16-lea titlu major când va începe joi, la ora 9:11 a.m. ET.

