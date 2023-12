"The Rock": Dwayne Johnson spune că nu el este cumpărătorul anonim al craniului de T-Rex

În octombrie 2020, o fosilă de T-Rex de 39 de picioare - poreclită "Stan" în semn de recunoaștere a descoperitorului său Stan Sacrison, care a excavat rămășițele în 1992 - a fost vândută unui cumpărător anonim la o licitație live a casei Christie's pentru o sumă de 31.847.500 de dolari, potrivit National Geographic.

Luni, Johnson a fost văzut cu un craniu uriaș de T-Rex în biroul său de acasă în timpul apariției sale virtuale la emisiunea "Monday Night Football with Peyton and Eli".

Coprezentatorul Eli Manning a arătat dinozaurul.

"Am un craniu de T-Rex, da", a spus Johnson râzând. "Ăsta e 'Stan'. Deci, de fapt, 'Stan' este cel mai complet craniu de T-Rex găsit vreodată de un paleontolog - un tânăr paleontolog - și numele lui era Stan, așa că acest cap de T-Rex a fost numit după el. Destul de mișto și de tare, nu-i așa?".

Într-o lungă postare pe Instagram, marți, Johnson a spus că nu el este cumpărătorul și că craniul văzut la ManningCast este o replică.

"După interviul meu LIVE în emisiunea #ManningCast de aseară de la @NFL's Monday Night Football, au existat tone de speculații la nivel mondial în lumea științei ~ că eu sunt "cumpărătorul misterios" al craniului original T-REX, cunoscut sub numele de STAN", a scris el.

"Eu nu sunt cumpărătorul misterios. În biroul meu de acasă, aceasta este REPLICA mea a lui STAN, pe care am făcut-o și am cumpărat-o de la prietenii mei de la Black Hills Institute of Geological Research and Paleontological Excavations.

"Originalul STAN a fost găsit în 1987, de către paleontologul amator, Stan Sacrison și excavat în cele din urmă în 1992. În știință, acest craniu T-REX este considerat a fi cel mai perfect conservat craniu găsit vreodată. Oasele acestei frumoase bestii erau perfect intacte.

Vizitați CNN.com/sport pentru mai multe știri, reportaje și videoclipuri

"Acesta este motivul pentru care STAN este atât de extraordinar și special. În 2020, STAN a fost scos la licitație și vândut pentru 31,8 milioane de dolari unui cumpărător anonim și nu a mai fost văzut niciodată. Acel cumpărător nu am fost eu.

"Dragostea, respectul, fascinația și curiozitatea mea pentru știința paleontologică și arheologică sunt profunde - și dacă aș fi fost mândrul proprietar al adevăratului STAN, cu siguranță nu l-aș ține în biroul meu. L-aș ține într-un muzeu, pentru ca lumea să se bucure, să îl studieze și să învețe de la el." Johnson a trecut de la luptător profesionist la star de cinema, mare antreprenor și cineva pe care aproape jumătate din America ar vrea să îl vadă ca viitor președinte al Statelor Unite, potrivit unui sondaj. El are 285 de milioane de urmăritori pe Instagram.

Chloe Melas a contribuit la acest reportaj.

Citește și:

Sursa: edition.cnn.com