Tenismanului Nick Kyrgios i-a fost "greu" să se concentreze asupra meciului pe fondul acuzațiilor de agresiune

Australianul, care l-a învins în două seturi pe chilianul Cristian Garín pentru a ajunge în semifinale, a fost chemat în instanță luna viitoare la Canberra după ce ar fi agresat-o pe fosta sa iubită la sfârșitul anului trecut, potrivit presei australiene.

Întrebat despre incident după ultima sa victorie, Kyrgios a declarat că a fost sfătuit să nu vorbească deschis despre acest caz, dar că este dornic să își spună versiunea sa.

"Evident, am o mulțime de gânduri, o mulțime de lucruri pe care vreau să le spun, un fel de versiune a mea despre asta", a declarat el reporterilor.

"Evident, am fost sfătuit de avocații mei că nu pot să spun nimic în acest moment.

"Înțeleg că toată lumea vrea să întrebe despre asta și toate astea, dar nu pot să vă dau prea multe despre asta în acest moment."

După teatralitatea sa de la începutul turneului - care a dus la o amendă și l-a determinat pe Stefanos Tsitsipas să spună că australianul are o "latură malefică" în caracterul său - meciul din sferturi al lui Kyrgios a fost mai moderat, iar jucătorul de 27 de ani s-a bazat pe îndemânarea și mentalitatea sa pentru a ajunge în prima sa semifinală de Grand Slam.

Rapoartele despre citația în instanță au apărut cu o zi înainte de a intra pe terenul de iarbă și, după ce a spus că nu l-a afectat cu adevărat, Kyrgios a spus că a fost dificil.

"Nu m-a afectat deloc, ca să fiu sincer cu voi", a spus el. "Evident, văzând-o - sunt doar un om.

"Evident, am citit despre asta și, evident, toată lumea își punea întrebări. A fost greu. A fost greu să mă concentrez asupra misiunii pe care o aveam în față.

"Azi au fost sferturile de finală de la Wimbledon. Știu că în adâncul sufletului meu pentru asta eram pregătit. Nu mi-a afectat deloc pregătirea.

"Am știut că am rămas fidelă mie însămi și am oferit cea mai bună performanță a mea astăzi."

Avocatul Jason Moffett, care se pare că îl reprezintă pe Kyrgios, a declarat pentru Canberra Times, care a relatat prima dată știrea, că a fost informat despre citația în instanță, care a fost "în contextul unei relații domestice".

"Natura acuzației este serioasă, iar domnul Kyrgios ia foarte în serios această acuzație", a declarat Moffett pentru Canberra Times.

"Având în vedere că problema se află în fața instanței... el nu are un comentariu în acest stadiu, dar, la momentul potrivit, vom emite un comunicat de presă", a adăugat Moffett.

Pe fondul informațiilor potrivit cărora Kyrgios ar fi fost acuzat oficial, reprezentantul legal al lui Kyrgios a făcut precizări într-o declarație trimisă la CNN: "În prezent, acuzațiile nu sunt considerate ca fiind fapte de către instanță, iar domnul Kyrgios nu este considerat acuzat de o infracțiune până la prima înfățișare.

"Până când Curtea nu va accepta în mod oficial că Parchetul va proceda cu o acuzație și că acuzația din fața Curții va fi aplicată persoanei citate să se prezinte, poate fi înșelătoare pentru public descrierea citației în alt mod decât o îndrumare formală de a se prezenta pentru a face față acuzațiilor, a căror natură exactă nu este nici sigură în acest moment și nici confirmată de Procuratură sau de domnul Kyrgios."

Kyrgios va juca vineri împotriva lui Rafael Nadal în semifinalele de la Wimbledon.

Amy Woodyat și Matt Foster de la CNN au contribuit la reportaj.

Sursa: edition.cnn.com