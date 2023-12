Tatjana Maria se bucură de un parcurs "de vis" la Wimbledon la 15 luni de la nașterea celui de-al doilea copil

Asta pentru că fiica ei în vârstă de opt ani, Charlotte, este o stea în devenire a tenisului, care se antrenează în fiecare dimineață. Mai târziu în cursul zilei, Maria va intra ea însăși pe teren, ceea ce marți a însemnat obținerea celei mai mari victorii din cariera sa și un loc în semifinalele de la Wimbledon.

Prin victoria cu 4-6 6-2 7-5 împotriva colegei sale germane Jule Niemeier, Maria, în vârstă de 34 de ani, și-a continuat parcursul remarcabil la SW19 - la 15 luni de la nașterea celei de-a doua fiice, Cecilia.

"Este un vis", a declarat ea în interviul de pe teren, "un vis să trăiesc asta cu familia mea, cu cele două fetițe ale mele. Adică, în urmă cu un an, tocmai născusem".

Înainte de ediția din acest an de la Wimbledon, Maria nu trecuse niciodată mai departe de turul al treilea al unui turneu de Grand Slam în 34 de încercări. Nu este de mirare, așadar, că a recunoscut că avea "pielea de găină peste tot" în timp ce a primit aplauzele de pe terenul nr. 1 - locul unde a obținut marți victoria sa de luptă.

Dar, în timp ce se pregătește pentru semifinala împotriva tunisiencei Ons Jabeur, există puține șanse ca Maria să își schimbe rutina zilnică, jonglând cu tenisul și cu maternitatea.

"Sunt în semifinala de la Wimbledon și este o nebunie, dar sunt în continuare mamă, iar după asta, voi merge acolo, îmi voi vedea copiii și voi face același lucru pe care îl fac în fiecare zi", a declarat ea reporterilor.

"Voi schimba Pampers, totul ca de obicei. Încerc să păstrez (lucrurile) normale cât mai mult posibil. Asta este ceea ce mă face cea mai mândră - să fiu mamă".

Maria a devenit cea de-a șasea femeie din Era Open care ajunge în final four-ul unui Grand Slam după ce a împlinit 34 de ani, călcând pe urmele lui Venus și Serena Williams, Martina Navratilova, Chris Evert și Billie Jean King.

Drumul ei până acolo nu a fost simplu. Patru din cele cinci meciuri ale sale la Wimbledon au ajuns la trei seturi, iar în turul al patrulea a trebuit să salveze mingi de meci împotriva Jelenei Ostapenko.

Dar Maria a demonstrat că lupta și lupta pe teren sunt în firea ei. Ea a demonstrat acest lucru încă o dată împotriva lui Niemeier, în vârstă de 22 de ani, când a revenit după ce a pierdut primul set și l-a luat pe al doilea, apoi a recuperat de la un break în minus pentru a-l câștiga pe al treilea.

"Este un pic viața mea să arăt tuturor că sunt încă aici și că sunt o luptătoare, că continui să merg și că continui să visez", a spus Maria. "Asta vreau să le arăt copiilor mei".

Împotriva lui Niemeier, ea și-a frustrat adversara cu lovituri slice atât de pe partea dreaptă, cât și de pe partea de rever.

Și-a găsit ritmul în cel de-al doilea și a asigurat break-uri la 2-1 și 5-2, egalând meciul cu un voleu câștigător de forehand după ce Niemeier a fost forțată să joace o lovitură între picioare din spatele terenului.

Niemeier, aflată la al doilea turneu de Grand Slam, dar clasată cu șase locuri înaintea Mariei, pe locul 97 mondial, a părut să preia controlul meciului cu un break în setul al treilea, dar inconstanța a fost cauza pierderii sale.

Ea a încheiat concursul cu 11 duble greșeli - toate în primele două seturi - și 49 de erori neforțate față de 34 ale Mariei. Cu toate acestea, acest lucru nu a afectat prea mult ceea ce a fost un meci distractiv și captivant, iar publicul a răspuns cu ovații în picioare când Maria a câștigat prima din cele două mingi de meci din setul al treilea.

"Sunt fericită că am putut să o fac, chiar și atunci când am fost condusă cu 4-2 în setul al treilea", a spus ea. "Am continuat să merg, am continuat să lupt".

Maria și-a modificat stilul de joc neortodox, care implică multe rotații și slice-uri, anul trecut, după ce antrenorul ei, soțul Charles, i-a sugerat să treacă exclusiv la reverul cu o singură mână - o schimbare neobișnuită pentru un jucător care face acest lucru atât de târziu în carieră.

Dar, în ciuda riscului, Maria spune că aceasta a devenit o lovitură "super importantă" în jocul ei.

"La început, nu este atât de ușor pentru că ai nevoie de încredere, trebuie să joci lovitura, trebuie să câștigi încrederea în lovitură", a spus ea. "Am continuat și devine din ce în ce mai bună".

Schimbarea, fie că este vorba de tenis sau de viață, în mod clar i se potrivește Mariei. Ea a câștigat al doilea său titlu WTA la Bogota, Columbia, în aprilie, iar acum se bucură de cel mai bun parcurs al său la un Grand Slam.

"În urmă cu un an, am dat naștere celei de-a doua fiice a mea, iar dacă cineva mi-ar spune că un an mai târziu ești în semifinala de la Wimbledon - este o nebunie", a spus ea.

Cu toate acestea, ea va continua să o ducă pe Charlotte la antrenament în fiecare dimineață, deoarece fiica ei pare să se bucure de experiența Wimbledon la fel de mult ca și mama ei.

"Charlotte - este fericită că mai poate sta încă două zile la creșă", spune Maria râzând.

"Și-a dat seama că este ceva super special, așa că, dacă o văd după (un meci), aleargă în brațele mele și este super mândră de mine."

