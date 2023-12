Steph Curry intră în istorie, iar Warriors reușesc o revenire pe final și înving pe Grizzlies

Un Warriors ieșit din tipare i-a învins pe Grizzlies fără Ja Morant, preluând primul avantaj al serii cu 45,7 secunde înainte de final, pentru a încheia victoria și a prelua un avantaj de 3-1 în cea mai bună serie de șapte meciuri.

Curry a marcat 18 puncte în ultimul sfert, egalând la 90 cu 3:25 înainte de final, iar apoi a înscris opt aruncări libere consecutive în ultimul minut, aducându-și echipa în avantaj.

"Nimic nu ne-am dat seama, a fost doar să nu lăsăm primele trei sferturi să influențeze faptul că încă mai aveam o șansă de a câștiga meciul", a declarat Curry reporterilor după meci. "Aruncă aruncările pe care crezi că le poți face, joacă agresiv, ai grijă de minge. Am făcut toate aceste lucruri".

Sarcina lui Golden State a fost îngreunată de absența antrenorului Steve Kerr, care a fost testat pozitiv la Covid-19 cu două ore înainte de startul partidei și nu a putut să ia loc pe bancă.

Locul său a fost luat de antrenorul secund Mike Brown, care va prelua funcția de antrenor principal al Sacramento Kings în sezonul următor și care anterior a condus Warriors la un record de 11-0 în timpul campaniei pentru titlu din 2017, când Kerr a fost absent.

"Recordul său de antrenor principal pentru un meci de playoff al Warrior cred că este neînvins", a declarat Klay Thompson, fundașul lui Warriors. "Ne-a lipsit mult Steve, doar vocea lui, prezența lui, dar am mai fost aici, în 2017 când Mike a preluat și am obținut multe victorii, așa că am reflectat mult la asta".

Ambele echipe au ratat șanse de a se distanța din cauza aruncărilor slabe, niciuna dintre ele nereușind să atingă 42% la aruncările din acțiune sau 26% de la distanță.

Warriors au avut 0-15 la aruncările de la mare adâncime până când Otto Porter Jr. a reușit o aruncare de trei puncte cu 3:24 din sfertul doi. Thompson a ratat toate cele șapte încercări de trei puncte ale sale, dar a contribuit totuși cu 14 puncte și șapte recuperări.

Apărarea celor de la Grizzlies - condusă de Jaren Jackson Jr. care a blocat cinci aruncări și a avut două recuperări - a închis ofensiva celor de la Warriors, menținându-i la doar 38 de puncte în prima repriză.

Jackson Jr. a condus de asemenea Memphis cu 21 de puncte în absența fundașului vedetă Morant, care s-a accidentat la genunchiul drept în timpul înfrângerii din meciul 3 de sâmbătă. Tyus Jones a adăugat 19 puncte, șase recuperări și cinci pase decisive.

"Este unul greu. Este o pastilă grea de înghițit. Am simțit că am condus tot meciul", a declarat Jones presei după meci. "Am simțit că eram într-o poziție bună. Am simțit că ne-am pus într-o poziție bună pentru a câștiga un meci și lucrurile nu au mers așa cum am vrut noi pe final".

Meciul 5 este programat pentru miercuri în Memphis.

Celtics egalează seria cu Bucks 2-2

În Conferința de Est, Al Horford a marcat 30 de puncte, cel mai bun rezultat din cariera sa în post-sezon, iar Boston Celtics a produs o răbufnire devastatoare de scoruri pe finalul partidei pentru a învinge Milwaukee Bucks cu 116-108 și a egalat la două meciuri fiecare seria din cele mai bune șapte partide.

"De obicei, îmi văd de treaba mea", a declarat Horford presei după meci. "Mă emoționez, dar cred că îți alegi locurile, momentele. Acesta a fost un meci emoționant".

În ciuda faptului că au fost conduși cu 11 puncte la jumătatea sfertului al treilea, Celtics s-au mobilizat cu o serie de scoruri de 10-0 pentru a se trage înapoi în luptă înainte de a depăși Bucks cu 43-28 în sfertul al patrulea.

Milwaukee a revenit la conducere cu 94-92 cu 6:02 înainte de final, dar Celtics au răspuns cu o serie de 14-2 care a dus meciul dincolo de raza de acțiune a celor de la Bucks.

Giannis Antetokounmpo a condus scorul pentru Milwaukee, cu 34 de puncte, alături de 18 recuperări și cinci pase decisive, în timp ce Brook Lopez a terminat cu 17 puncte și șapte recuperări.

"Al [Horford] a avut un meci infernal", a declarat Jrue Holiday, de la Milwaukee, care a avut 16 puncte, șapte recuperări și nouă pase decisive. "Cred că am coborât și am avut câteva aruncări pe care de obicei le facem și nu am putut să le finalizăm. Dar dați-le credit. Ei au făcut mai multe jocuri".

Celtics au avantajul terenului propriu în două din următoarele trei meciuri din seria lor. Meciul 5 este stabilit pentru miercuri la TD Garden din Boston.

