Sporturile pierdute ale Jocurilor Olimpice de iarnă: Lumea rapidă și blănoasă a curselor de câini de sanie

Pentru cei mai mulți, un câine este cel mai bun prieten al omului.

Dar pentru câțiva aleși, ei sunt, de asemenea, parte integrantă a unui sport competitiv - bun venit în lumea curselor de câini de sanie.

Debutând ca un sport demonstrativ la Jocurile Olimpice de iarnă din 1932 de la Lake Placid, 90 de ani mai târziu, acest sport este încă viu și latră, câinii trăgându-și conducătorii cu hamuri, sau musheri, pe trasee din întreaga lume.

Cel mai popular în regiunile arctice din America de Nord și Europa, orice mențiune despre săniuș și despre rasele de câini implicate - huskies, malamute și alte rase nordice similare - vine întotdeauna cu asocierea cu zăpada.

Cu toate acestea, Matt Hodgson, primul campion mondial al Marii Britanii la cursele de câini de sanie de rasă pură, este dovada vie a faptului că o lipsă relativă de zăpadă nu reprezintă o barieră în calea succesului atunci când este vorba de pasiune.

Păcatele mortale

Stabilit în sud-estul ocazional rece, dar rareori arctic, al Angliei, Hodgson și-a dezvoltat fascinația din copilărie pentru câinii din nordul îndepărtat în Infury Dogs - o echipă de câini de sanie care a câștigat de cinci ori medalii.

Hodgson citează romanul " The Call of the Wild" (Chemarea sălbăticiei ) al lui Jack London din 1903 ca fiind una dintre primele sale influențe, un interes care s-a transformat rapid în dragoste odată cu sosirea primului său câine, Ranger - un cățeluș malamut de Alaska - în 2005.

În aceste zile, Hodgson aleargă cu haita sa de șase "Păcate Mortale" - toți câinii își iau numele de la unul dintre cele șapte vicii biblice.

Este o etimologie care pare extrem de dură, având în vedere dresajul și talentul lor impecabil, ca să nu mai vorbim de drăgălășenia lor - agravată de sosirea a doi pui adorabili de câine de Groenlanda, Nimis (lăcomie) și Pride, în februarie anul trecut.

Cu toate acestea, există o metodă în această nebunie, explică Hodgson. După ce intenționa să-și numească primul câine de sanie - presupus a fi femelă - Envy, Hodgson a fost nevoit să se răzgândească atunci când câinele său Canadian Eskimo Dog s-a născut mascul.

Invidia, de la originea latină a cuvântului "invidie", a fost numele de înlocuire ales și, ulterior, a creat o tendință, deși Hodgson asigură că "sunt "păcatele mele mortale", mai degrabă decât să fie păcate mortale".

Cerbul care distrage atenția

Niciun răgaz pentru cei răi, așadar, deoarece dresajul începe încă din copilărie.

"În primul rând, sunt animalele mele de companie, așa că trebuie să fie niște câini buni în general", spune Hodgson pentru CNN Sport, toți câinii urmând cursuri pentru căței pentru a dezvolta un comportament bun și sociabilitate, punând bazele pentru săniușul de mai târziu.

Antrenamentul se face treptat, pe o perioadă de doi ani - după jumătate de an, cățeilor li se permite să alerge liberi alături de adulți, înainte de a fi "agățați" spre sfârșitul traseelor câteva luni mai târziu, pentru a se obișnui cu hamul.

O creștere treptată este crucială și fiecare câine variază, spune Hodgson, dar în decurs de un an câinii pot începe competițiile la nivel de club. Între 15 și 18 luni, nivelul internațional ne cheamă.

Publicul care face drumeții prin pădurile din East Sussex la ore nesociale poate fi suficient de norocos să vadă câinii Infury Dogs trecând pe lângă ei în timpul uneia dintre aceste sesiuni, Hodgson având un permis pentru a alerga pe terenurile Forestry England în anumite momente - de obicei în perioade mai puțin aglomerate - pentru a-și îndeplini cele cinci-șase zile de antrenament pe săptămână.

S-ar putea să auziți strigăte de "Haw!" și "Gee!" în timp ce câinii se întorc la stânga și la dreapta, deoarece Hodgson, fără frâu sau vreo legătură fizică cu haita, trebuie să se bazeze doar pe comenzi verbale, învățate prin întărire constantă.

Dacă sunteți foarte norocos, îl puteți chiar prinde pe Hodgson "înfășurat în jurul unui copac" atunci când câinii zăresc un iepure sau o căprioară în fugă.

"De cele mai multe ori, ei ascultă", râde Hodgson. "Asta face parte din faptul că alergi cu animale și nu cu o mașină".

Retrieverii medaliați cu aur

În competiție, însă, câinii de infuzie sunt foarte mult mașini.

Hodgson - care tinde să concureze în curse "scurte" de până la opt kilometri (aproape cinci mile), în funcție de teren - a adunat cinci medalii pentru Marea Britanie de la prima sa ieșire internațională în 2015.

Momentul său de glorie a venit în 2019, când echipa relativ neexperimentată a lui Infury a zburat spre victorie la primul Campionat Mondial din Marea Britanie - devenind primul campion mondial al echipei Marii Britanii în cursele de câini de sanie de rasă pură.

Cu toate acestea, pentru Hodgson, autoproclamat "mereu ultimul" pentru primele sale ieșiri internaționale, victoria nu a fost niciodată prioritatea absolută.

Deși a fost perturbat de pandemie - cu o excursie în decembrie în Belgia anulată ca urmare a valului de Covid din varianta Omicron - sportul l-a dus pe Hodgson și câinii săi în întreaga lume.

Dacă restricțiile de călătorie vor fi respectate, Suedia solicită organizarea Campionatului Mondial în martie, cu perspectiva tentantă de a concura la Stadionul de schi Östersund din Östersund.

"Iubesc câinii, iar câinii se bucură atât de mult de acest sport - dacă nu le-ar face plăcere, nu ar alerga și nu ar fi foarte distractiv", a declarat Hodgson.

"Îmi place camaraderia, îmi plac elementele sociale și îmi place să împărtășesc dragostea mea pentru câini cu oameni care au, de asemenea, o dragoste pentru câini, așa că este o întâlnire a unor oameni diferiți. Este frumos să te descurci bine, dar nu acesta este lucrul principal."

O revenire la Jocurile Olimpice?

Acum, la 10 ani de la aniversarea a 100 de ani de la participarea la Jocurile Olimpice de iarnă a curselor de câini de sanie ca sport demonstrativ, continuă să se vorbească despre o revenire a acestui sport la Jocurile Olimpice.

Hodgson spune că Federația Internațională a Sporturilor cu Câini de Sanie (IFSS) a făcut o petiție către Comitetul Olimpic Internațional (CIO), dar el are propriile rezerve în ceea ce privește adecvarea acestui sport pentru statutul olimpic - temându-se de o "cutie de viermi" deschisă de logistică, finanțe și de însăși natura sportului.

"Să încerci să iei tone de câini și să călătorești din America de Nord sau de undeva din întreaga lume, este atât de costisitor și nu există bani în acest sens", a spus Hodgson.

"Sunt atât de multe distanțe, atât de multe categorii - pe care le selectezi? Vor fi echipe de huskies sau echipe de câini încrucișați cu ogarii? Ce distanțe vor alerga? Reflectă sportul?".

"Apoi, mai este și problema: "Jocurile Olimpice sunt despre sportul uman? Este de fapt atletismul uman?"" adaugă Hodgson, făcând referire la "furia" de lungă durată din jurul sporturilor ecvestre de la Jocuri.

Cu toate acestea, teoretic, având șansa de a concura în "versiunea sa" a sportului, lui Hodgson i-ar plăcea "absolut" să reprezinte Marea Britanie la o ediție a Jocurilor.

Până atunci, Hodgson și "Păcatele sale mortale" se întrec prin păduri - și ocazional prin copaci - în East Sussex.

