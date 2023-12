Poveste evidențiată

"Simt că am jocul necesar pentru a câștiga", spune Angel Yin, o jucătoare de golf adolescentă din SUA, care lovește puternic, Angel Yin

Angel Yin este unul dintre cei mai longevivi piloți din turneu

2017 a fost primul sezon complet al adolescentei în LPGA

Jocul femeilor va deveni "din ce în ce mai lung"

Asta nu a împiedicat-o pe tânăra americană să lovească imediat mingea la 150 de metri și apoi să ia o decizie destul de înțeleaptă.

"Voi face asta pentru tot restul vieții mele", i-a spus Yin mamei sale, Michelle Liu, spulberând speranțele de mult timp că va învăța pianul.

Treisprezece ani mai târziu, cu o victorie în Cupa Solheim la activ, cât de recunoscătoare trebuie să fie adolescenta cu chipul proaspăt.

"Nu știu de ce mama mea a ascultat un copil de șase ani, dar în acea zi a făcut-o", a declarat Yin pentru emisiunea Living Golf de la CNN. "Am cam știut încă de când eram mică că voi deveni o jucătoare de golf profesionistă".

Talent precoce

Yin lovește în mod obișnuit mingea la peste 300 de metri de pe tee, uneori lovind mingea la 350 de metri, în ceea ce a fost primul ei an complet în circuitul LPGA.

Potențialul său vast și puterea au fost evidente încă de la o vârstă fragedă.

În 2010, Yin a câștigat primul din cele două campionate de amatori din statul California la o lună după ce a împlinit 12 ani - în același an în care a fost cea mai tânără din lot la Campionatul de amatori feminin al SUA.

La Campionatul Kraft Nabisco din 2013, cunoscut în prezent sub numele de ANA Inspiration, ea s-a clasat pe locul al doilea în tot lotul la distanța de conducere la vârsta de 14 ani.

Yin, care a împlinit 19 ani în octombrie, a avut o medie a drive-urilor puțin peste 272 de yarzi în 2017 - doar Lexi Thompson (273 de yarzi), Joanna Klatten (278 de yarzi) și Maude-Aimee Leblanc (279 de yarzi) se pot lăuda cu o medie mai mare.

A fost o ascensiune rapidă până la nivelul superior al jocului, dar fata din Monterey Park, California, este abia la început.

"După ce am decis să devin profesionistă, nu am avut emoții, am fost mai mult decât orice altceva!", spune ea.

"LPGA este cea mai bună dintre cele mai bune din lume. Îmi place competiția, te face să te perfecționezi. În general, ca persoană, am crescut - foarte mult. Învățând de la aceste fete, vorbind cu ele, călătorind cu ele".

Cu cinci clasări în top 10 în circuitul LPGA deja, Yin simte că jocul ei a devenit "mai puțin neglijent și mai închegat" în compania celor mai bune, deși recunoaște că nu există loc de greșeală.

"Nu poți face greșeli aici", spune ea. "Chiar nu poți.

"Jocul meu scurt a fost bun, dar încă nu este suficient de strâns. Ar trebui să mă pricep mai bine la el, din moment ce întotdeauna lovesc atât de mult."

Yin povestește că a jucat în ultima vreme un par cinci cu un dogleg la stânga, unde nimeni nu a mai putut să ducă apa.

"M-am entuziasmat prea tare și am dat cu cârligul în apă în acea zi, dar tot am făcut birdie", își amintește ea. "Când fac o greșeală, cu distanța pe care o am, pot să o recuperez".

Program "epuizant

Yin numește "săptămânile petrecute pe drumuri" cea mai grea parte a ascensiunii sale la profesioniști, menționând că nu a stat acasă mai mult de două săptămâni în tot anul.

"În fiecare săptămână este un hotel diferit, un loc diferit, schimbarea orei - este pur și simplu obositor!", spune ea. "Nu dormi prea mult, dar trebuie să continui să te străduiești".

Dar odată cu acest program intens vine și oportunitatea de a-și lărgi orizonturile.

Yin s-a bucurat de mișcarea LPGA de a găzdui mai multe evenimente în Asia - așa-numitul "Asian Swing" a inclus trei turnee în 2017 - și speră să "asimileze mai multă cultură" în continuare.

Ea simte că golful feminin va deveni "din ce în ce mai lung" și își propune să fie în top 20 mondial anul viitor, "jucând la televizor de două ori pe săptămână".

Dar să nu credeți că Yin este genul care să stea liniștită și să creadă că a reușit.

"Îți cam lași un pic respirația, un pic", spune ea, privind înapoi la realizările sale. "Dar trebuie să te întorci imediat. Încă mai am o mulțime de obiective pe care nu le-am atins.

"Simt că am jocul, dar îmi lipsesc multe piese - piese mici, nu piese mari - pentru a câștiga".

Sursa: edition.cnn.com