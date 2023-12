Simona Halep: Un intersezon dulce-amărui pentru popularul număr 1 mondial

Românca a organizat o petrecere privată pentru 110 membri ai familiei și prieteni la un restaurant din București pentru a sărbători mult-așteptatul titlu de Grand Slam, primul pe care l-a obținut în iunie la Roland Garros, și a petrecut până la orele dimineții.

"Am sărbătorit până la 5 dimineața, de fapt, pentru prima dată în viața mea", a declarat Halep la CNN prin telefon înainte de Australian Open.

Timpul petrecut departe de terenul de tenis nu s-a limitat, de asemenea, la acea seară din capitala României, unde numărul 1 mondial are un apartament.

"Am petrecut mult timp în oraș, ceea ce nu fac foarte des", a spus Halep. "Am trăit o viață normală, de care m-am bucurat foarte mult. Am cunoscut oameni noi, am stat cu prietenii".

2018 plin de evenimente pentru Simona Halep

Despărțire cu antrenorul

Dar Halep nu a putut să se bucure pe deplin de gloria de a deveni prima campioană de Grand Slam din țara ei pasionată de tenis de la managerul ei, Virginia Ruzici, cu 40 de ani mai devreme, la Roland Garros.

Timpul liber suplimentar a venit pentru că jucătoarea de 27 de ani se recupera după o hernie de disc. Într-adevăr, la fel ca și colegii ei curajoși de contraatac Rafael Nadal și Andy Murray, Halep a fost nevoită să își scurteze campania din 2018 din cauza unei accidentări.

Și, într-o altă lovitură, poate mai mare, influentul ei antrenor Darren Cahill a inițiat o despărțire, deoarece a vrut să petreacă mai mult timp cu familia sa.

'Fără așteptări'

"A fost un pic mai greu", a recunoscut Halep, referindu-se la intersezon.

Nu e de mirare, așadar, că Halep nu părea la fel de încrezătoare ca în urmă cu 12 luni la intrarea la Australian Open, care începe luni. Ea încă așteaptă o primă victorie din august, după ce a fost învinsă miercuri, la Sydney, cu 6-4 6-4 de Ashleigh Barty, în meciul de debut din 2019.

Iar în primul tur la Australian Open, Halep o va înfrunta pe jucătoarea care a învins-o în primul tur la US Open, Kaia Kanepi.

"Nu am așteptări, așa că vin diferit față de anul trecut, dar totuși sunt motivată să dau tot ce am mai bun de fiecare dată când intru pe teren și cred că am șansa de a face un rezultat bun, dar vom vedea", a declarat Halep, înaintea ieșirii sale împotriva lui Barty. "Este foarte greu să vorbesc despre această perioadă lungă de odihnă pe care am avut-o."

Boris Becker?

În timpul parteneriatului său de trei ani și jumătate cu Cahill, Halep a spus că speră ca australianul foarte respectat - fost antrenor al lui Andre Agassi și Lleyton Hewitt, din Hall of Famer, și Lleyton Hewitt - să fie în colțul ei până la retragere.

Cei doi au rămas prieteni, iar Halep a spus că acesta i-a dat sfaturi în afara sezonului.

Având în vedere că Cahill continuă să lucreze ca analist pentru televiziunea ESPN la Australian Open, cine știe, poate că îi va da mai multe sfaturi lui Halep.

În cea mai mare parte, ea intenționează să zboare singură, cel puțin până la turneul pe zgură din aprilie.

"Am nevoie de un antrenor. Dar deocamdată spun doar că vreau să-mi asum responsabilitatea de a vedea cum va fi, în următoarele trei, patru luni", a declarat Halep.

Potrivit lui Halep, au fost "mulți" cei care și-au exprimat interesul de a-i succeda lui Cahill. Constănțeanca a negat însă informațiile potrivit cărora unul dintre ei ar fi fost fostul antrenor al lui Novak Djokovic, Boris Becker.

"A venit pentru un alt motiv la București și m-am bucurat să îl văd, dar nu am vorbit niciodată despre a fi împreună ca antrenor și jucător", a spus Halep.

Când Halep se referă la un "an greu, emoțional", ieșirea în fața lui Kanepi și șederea în finala Australian Open figurează și ele în ecuație.

Mulțimile de la revenirea acasă

Halep a avut nevoie să fie spitalizată după ce a suferit de deshidratare în finala palpitantă de la Australian Open, în care a condus-o pe Caroline Wozniacki cu un break în adâncul setului al treilea, înainte de a pierde cu 2-1.

Chiar și înainte de asta, românca și-a rostogolit glezna în primul tur și a figurat în întâlniri maraton împotriva lui Lauren Davis în turul al treilea și a lui Angelique Kerber în semifinale, când a salvat împreună cinci mingi de meci în drumul spre victorie.

Drumul ei spre finala de la Roland Garros a fost mai simplu, un singur set cedat.

Odată ajunsă acolo, însă, Halep a rămas în urma câștigătoarei US Open 2017, Sloane Stephens, cu un set și un break. Tocmai când se părea că Halep va pierde o a patra finală de Grand Slam, ea a întors situația.

Aproximativ 20.000 de fani au întâmpinat-o pe Halep pe stadionul național de fotbal al României atunci când s-a întors acasă, cu o replică mai mică a trofeului de la Roland Garros.

Ea păstrează argintăria acasă, deși ar putea să o dea părinților ei, Stere și Tania, după ce zilele de joc se vor încheia. Halep a declarat că ia legătura cu părinții ei în fiecare zi când se află pe drum fără ei. Mesajele prin SMS, spune ea, sunt mijlocul ei preferat de comunicare.

"Sunt oameni buni, cu suflet bun, iar mama mea este un pic timidă, ca și mine", a spus Halep. "Tatăl meu este diferit, așa că se completează unul pe celălalt și cred că am preluat mai mult din caracterul mamei mele, iar corpul și (tendința) pentru sport de la tatăl meu".

'Îmbrățișează-l'

Fiind deja o figură plăcută înainte de succesul de la Roland Garros - a fost votată în ultimele două sezoane drept favorita fanilor WTA - popularitatea ei a crescut și mai mult. În România, anul trecut, Halep, care a primit și premiul de cea mai bună lovitură a anului acordat de WTA, a fost cea mai căutată persoană pe Google.

Faptul că este un superstar recunoscut pe stradă este încă ceva cu care ea se acomodează.

"Când ai succes, trebuie să plătești și unele lucruri, așa că este grozav că trebuie să plătesc asta", a spus ea râzând. "Nu este atât de confortabil sau atât de ușor, dar este cel mai bun lucru care mi se putea întâmpla, așa că încerc să îl îmbrățișez, să îl accept și să mă bucur de el."

Halep s-a bucurat cu siguranță de această petrecere și va spera să se bucure și de ceea ce se întâmplă pe teren.

Sursa: edition.cnn.com