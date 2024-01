Simona Halep: "A adus din nou acel foc": Cum a ajutat-o Patrick Mouratoglou pe fosta nr. 1 mondial să-și reaprindă dragostea pentru tenis

Fostul număr 1 mondial feminin își anunțase retragerea de la ediția din 2021 a Openului Franței din cauza unei accidentări la gambă. Ulterior, ea a amânat și de la Wimbledon, dar și de la Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020.

"M-am simțit epuizată și am simțit că nu mai am nicio șansă să fiu în top", a declarat Halep pentru Christina Macfarlane, de la CNN Sport, într-un interviu în exclusivitate cu noul ei antrenor, Patrick Mouratoglou. "A fost foarte greu să privesc partea bună a lucrurilor".

După ce a ieșit din râvnitul top 10 mondial pentru prima dată din ianuarie 2014, Halep se dezicea de tenis.

Cu toate acestea, de când a început să lucreze cu Mouratoglou la începutul acestui an, Halep spune că pasiunea ei pentru acest sport s-a reaprins.

"Nu mă așteptam la asta, pentru că nu sunt foarte deschisă față de oameni și nu este ușor pentru mine să am încredere în cineva. Dar a fost pur și simplu o conexiune grozavă din primul moment în care l-am întâlnit", spune Halep despre Mouratoglou.

"Înainte de a veni aici aproape că am terminat, pentru că nu mai aveam acel foc și nu aveam încredere că sunt capabilă să joc din nou la cel mai înalt nivel. Așa că venind aici am găsit-o și am descoperit din nou de ce joc tenis", adaugă ea. "Joc tenis pentru că îmi place ... Mi-a adus din nou acel foc".

Noi începuturi

În aprilie, Mouratoglou a anunțat pe rețelele de socializare că va începe să o antreneze pe Halep cu normă întreagă, după ce aceasta a vizitat prestigioasa sa academie de antrenament din Franța înainte de BNP Paribas Open de la Indian Wells, California.

"Întotdeauna îmi place să o privesc jucând. Cred că are un joc incredibil, așa că este super interesantă ca jucătoare", a declarat Mouratoglou pentru CNN Sport. "Ea juca deja foarte bine, dar poate juca mult mai mult. Am putut vedea progresul pe care îl putea face".

Cunoscut după porecla sa, "The Coach", Mouratoglou este unul dintre cei mai căutați instructori din tenis.

El a început să antreneze în 2005, lucrând cu Marcos Baghdatis în circuitul de juniori și ajutându-l să ajungă numărul 1 mondial la nivel juvenil, potrivit site-ului său oficial.

Un an mai târziu, Baghdatis a ajuns până în finala Australian Open, înainte de a pierde în fața lui Roger Federer, și a ajuns, de asemenea, în semifinala de la Wimbledon în același sezon.

De atunci, Mouratoglou a ajutat o serie de tineri jucători promițători să își ridice nivelul jocului, printre care Grigor Dimitrov, Anastasia Pavlyuchenkova și, mai ales, Serena Williams, de 23 de ori campioană de Mare Șlem, adaugă site-ul.

Secretul succesului său? "Bineînțeles că pasiunea este cea mai importantă. (Dacă) jucătorii nu au pasiune, nu vor realiza nimic măreț", a declarat Mouratolgou. "Așa că asta este cheia".

"Și oamenii trec în viața lor prin momente în care poate că își pierd dragostea pentru joc pentru o perioadă de timp sau au mai puțină dragoste pentru joc", adaugă el. "Nu cred că ea (Halep) și-a pierdut-o".

Ce face un campion

Chiar dacă românca Halep are 23 de titluri la simplu în palmares - inclusiv două victorii de Grand Slam - ea a trebuit să se adapteze la o formă deosebit de riguroasă de antrenament la Academia Mouratoglou.

Ea a petrecut două săptămâni începând un nou program de antrenament la ora 8:30 dimineața, lucru pe care le-a spus reporterilor că "nu l-a făcut niciodată în viața mea", a relatat WTA.

"Am făcut-o cu plăcere și am făcut-o ușor. Așa că asta m-a făcut să mă gândesc că încă îmi place și că încă pot să o fac. Așa că, dacă sunt sănătoasă, cred că pot avea un meci bun", a adăugat ea, potrivit site-ului WTA.

Pe lângă reabilitarea fizică, Halep a lucrat cu Mouratoglou pentru a-și recăpăta încrederea în sine.

"Este super deschis, așa că este super ușor să vorbești cu el", a declarat ea pentru CNN. "Eu sunt foarte emotivă. Am multe temeri în general și mă îndoiesc de mine mai tot timpul. Și a fost ușor pentru mine să mă exprim de fapt așa cum sunt."

Atunci când Mouratoglou a apărut în serialul Netflix, "The Playbook", în septembrie 2020, el a vorbit despre modul în care forța mentală a unui jucător poate face sau distruge capacitatea acestuia de a deveni campion.

Serialul îi urmărește pe antrenorii sportivi de renume mondial în timp ce își împărtășesc regulile personale pentru succes, atât în interiorul, cât și în afara arenei.

"Toată lumea are limite, iar limitele fiecăruia nu sunt tehnice, tactice, fizice. Ele sunt mentale", a declarat Mouratoglou în documentar.

"Și când nu gândești ca un campion, nu te comporți ca un campion și nu câștigi ca un campion. Așa că este foarte important să te asiguri că mintea funcționează corect."

Mouratoglou a declarat pentru CNN că are o abordare similară pentru a reconstrui rezistența psihologică a unui jucător ca și legendarul manager de fotbal José Mourinho, care a apărut și el în serialul Netflix.

"El a spus ceva de genul: "Fotbalul începe cu piciorul, continuă cu inima și se termină cu capul"".

"Capul este cel mai important... pentru că, dacă nu crezi profund că poți realiza ceva, nu vei merge până la capăt. Vei merge la jumătatea drumului. Vei găsi motive pentru a nu face lucrurile. Vei găsi scuze", spune Mouratoglou.

"Cred că o mare parte din munca mea constă în a-i ajuta pe oameni, în acest caz pe Simona, să creadă în ei înșiși și în capacitatea lor de a realiza ceea ce își doresc", adaugă el. "Îi spun mereu Simonei cât de puternică este din punct de vedere mental, pentru că eu chiar cred asta.

"Mi-a făcut munca super ușoară, într-un fel, fiind atât de deschisă și având atât de multă încredere în mine."

Parteneriat cu Serena Williams

Mouratoglou nu este străin de reinventarea jucătoarelor care au ajuns la fundul sacului.

În 2012, el s-a apropiat de un punct de cotitură în cariera sa, când a început să o antreneze pe Williams, care tocmai suferise o înfrângere fără precedent la Roland Garros în fața franțuzoaicei Virginie Razzano. A fost pentru prima dată în cariera lui Williams când a pierdut în primul tur al unei competiții majore.

De asemenea, ea era în căutarea unei victorii de Grand Slam, după ce timp de doi ani nu câștigase niciun turneu major.

Mouratoglou și Williams au fost supranumiți "Duo dinamic" în circuit și au ajuns să contabilizeze împreună 10 victorii de Grand Slam, precum și un titlu la simplu feminin la Jocurile Olimpice de la Londra 2012.

"Sunt super mândru de ceea ce am făcut cu Serena. Acum, bineînțeles, sunt super recunoscător pentru acei 10 ani care au fost incredibili", spune Mouratoglou. "Ea a avut încredere în mine timp de 10 ani, ceea ce este ceva ce nu vezi foarte des în lumea tenisului."

Williams nu a mai jucat de când s-a retras din meciul din primul tur de la Wimbledon împotriva Aliaksandrei Sasnovich, în iunie 2021, în timpul căruia a suferit o accidentare la picior.

"Nu este ușor să spui cuiva cu care ai lucrat timp de 10 ani că vei începe ceva cu altcineva", adaugă Mouratoglou. "Este o relație de 10 ani... în care împărtășești atât de multe lucruri, atât de multe emoții și atât de multe momente".

'Sunt pregătit să dau tot ce am mai bun'

Când Mouratoglou și Halep vorbesc cu CNN, se pregătesc pentru Roland Garros, unde românca de 30 de ani va juca duminică în primul tur împotriva croatei Ana Konjuh.

Halep are amintiri plăcute de la Roland Garros, după ce a câștigat primul său titlu de Grand Slam la Paris, după ce a învins-o pe Sloane Stephens în 2018.

"Openul Franței este Grand Slam-ul meu preferat", spune ea. "Iubesc orașul. Mă simt foarte bine. Îmi place atmosfera. Așa că totul se adună și mă simt minunat. Va fi o mare provocare, acest turneu, pentru mine. Sunt pregătit din punct de vedere mental. Sunt gata să dau tot ce am mai bun".

"Chiar am crezut că voi fi gata până la 30 de ani", spune Halep. "M-am înșelat".

"Vreau să mai joc câțiva ani. Simt că pot", adaugă ea. "Corpul meu este în regulă. Știi, mă simt sănătoasă. Simt că nivelul meu de energie este ridicat. Așa că nu văd niciun motiv să mă opresc acum".

Cu toate acestea, există o jucătoare care ar putea sta în calea unui al treilea titlu de Grand Slam pentru Halep.

Poloneza Iga Swiatek a avut o ascensiune fulminantă și a devenit numărul 1 mondial în ultimul an.

În aprilie, ea și-a adjudecat al patrulea titlu consecutiv din sezonul 2022 în finala Stuttgart Open, ducând seria de victorii la 23 de meciuri.

La doar 20 de ani, Swiatek nu a dat niciun semn de slăbiciune. Dacă va câștiga Openul Franței, va egala recordul lui Venus Williams din acest mileniu, de 35 de victorii succesive.

"În ultima lună, Iga a dat dovadă de o mare stabilitate fizică, mentală și tenisistică. Este super solidă în toate. De aceea a câștigat atât de mult. Dar cred că toată lumea poate fi învinsă", spune Mouratoglou.

Iar Mouratoglou este încrezător că forța mentală a lui Halep ar putea rivaliza cu Swiatek.

"Este și ea o jucătoare grozavă, dar ceea ce o face specială este faptul că este extrem de puternică din punct de vedere mental", spune el. "Simt că și ea crede în ea însăși, iar combinația poate face minuni".

Sursa: edition.cnn.com