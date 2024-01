Shohei Ohtani se alătură lui Nolan Ryan, membru al Hall of Famer, egalând două fapte istorice într-un singur meci

Iar miercuri, la câteva zile după ce a fost numit All-Star atât ca aruncător, cât și ca lovitor, Ohtani și-a continuat friptura fierbinte - făcând din nou istorie - de data aceasta egalând două fapte istorice.

Vedeta japoneză cu două meciuri a eliminat 12 jucători de la Houston Astros în șase reprize, reușind, de asemenea, un 2 la 4 cu o triplă cu două puncte în repriza a doua, în victoria cu 7-1 a celor de la Los Angeles Angels pe Angel Stadium.

În procesul în care a câștigat a șasea sa partidă consecutivă, el a egalat și două recorduri stabilite de Nolan Ryan, aruncătorul din Hall of Fame.

Ohtani a devenit doar al doilea aruncător al echipei Angels din istoria francizei care înregistrează cel puțin 10 eliminări în patru apariții consecutive, alăturându-se lui Ryan.

De asemenea, el a devenit primul jucător de la Angels care reușește o triplă de la Ryan, pe 27 iunie 1972, la Minnesota.

"Evident, este o mare onoare să fii în aceeași propoziție cu cineva ca Nolan Ryan", a declarat Ohtani prin intermediul interpretului Ippei Mizuhara. "Dar mai mult decât lovituri, vreau să înscriu zerouri și să închid adversarii".

Ohtani, MVP-ul în exercițiu al Ligii Americane, s-a pus ferm în cursa pentru a revendica titlul în acest sezon.

Deși se confruntă cu o concurență acerbă din partea lui Aaron Judge de la New York Yankees și a lui Yordan Alvarez de la Houston Astros, impactul lui Ohtani asupra victoriilor lui Angels în acest sezon a fost unul puternic.

Printr-o combinație a abilităților sale pe două direcții, aceștia se află într-o serie de șase meciuri fără înfrângere în meciurile începute de Ohtani, dar, în schimb, echipa în general are un record de 12-32 în ultimele săptămâni.

Pe parcursul acestor șase starturi, Ohtani a avut un ERA incredibil de 0,45, totalizând, de asemenea, 58 de eliminări în 39 2/3 de intrări.

"Am spus-o în ultimele trei sau patru rânduri, dar el ne pune pe spate", a declarat managerul interimar al lui Angels, Phil Nevin. "Știe ce are în fața lui. În ultimele câteva starturi, am pierdut câteva intrând în joc și el ia asta personal."

Cu câteva zile în urmă, Ohtani a fost numit la al doilea meci All-Star consecutiv, atât ca aruncător, cât și ca jucător.

Înainte de anul trecut, niciun jucător nu mai fusese selecționat în All-Star Game atât ca jucător de poziție, cât și ca aruncător. Acum, a făcut-o de două ori în doi ani.

Performanța sa de miercuri a avut loc în fața managerului Astros, Dusty Baker, care va conduce echipa Ligii Americane pentru All-Star Game de marți. După aceea, Baker a fost plin de laude.

"Nu este doar un All-Star, este un megastar", a spus Baker. "Unul dintre cei mai buni jucători ofensivi și unul dintre cei mai buni aruncători. Și este inteligent - îmi dau seama după modul în care joacă, este talentat, dar este inteligent".

Citește și:

Sursa: edition.cnn.com