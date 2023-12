Poveste evidențiată

Seturi mai scurte și ceasuri de lovituri - ATP continuă experimentul de schimbare a regulilor

Un cronometru de 25 de secunde va fi folosit la US Open

Next Gen Finals va experimenta în continuare cu noi reguli

Modificările ar putea fi folosite în circuitul masculin începând cu 2019

Modificări ale regulilor - cum ar fi suporturi pentru prosoape, seturi mai scurte și încălzire redusă - și alte inovații, cum ar fi un cronometru de 25 de secunde, vor fi experimentate în continuare la Next Gen ATP Finals din noiembrie și ar putea fi introduse în circuitul masculin începând cu 2019.

Ceasul de serviciu este cel care ar putea să îi îngrijoreze potențial pe bărbații tergiversatori din tenis.

Ceasul de 25 de secunde a fost folosit pentru prima dată la turneul de final de sezon de anul trecut pentru cei mai buni jucători sub 21 de ani și va fi introdus pentru prima dată la un turneu de Grand Slam la US Open din acest an.

Regulile de încălcare a timpului există deja în acest sport, dar ceasul de tragere le permite jucătorilor și publicului să vadă cum trece timpul.

Consecințele neefectuării unui serviciu în 25 de secunde la US Open nu au fost încă finalizate, dar ceasul a fost deja folosit în calificările de la Australian Open din acest an și va fi în vigoare în timpul calificărilor de la Roland Garros, care vor avea loc la sfârșitul acestei luni.

Ediția din acest an a US Open va impune, de asemenea, o perioadă de încălzire de șapte minute înainte de fiecare meci - jucătorii vor avea la dispoziție un minut din momentul în care intră pe teren și se vor întâlni la fileu pentru aruncarea monedei. Jucătorii care încalcă această regulă ar putea fi amendați cu 20.000 de dolari.

Rafael Nadal, care este celebru pentru că nu se grăbește între puncte, și-a exprimat opoziția față de cronometrul de lovituri.

"Dacă vrei să joci bine, trebuie să lași jucătorii să respire puțin", a declarat anterior numărul 2 mondial.

"Noi nu suntem mașini. Dacă vreți să aveți meciuri precum cele pe care le-am jucat cu Novak (Djokovic), nu vă puteți aștepta să jucați schimburi de 50 de lovituri și în 25 de secunde să fiți gata să jucați următorul punct", a adăugat Nadal, referindu-se la sârbul care a fost celebru pentru faptul că se afla de cealaltă parte a fileului când au disputat o finală de șase ore la Australian Open în 2012.

"Dar dacă nu vrei un spectacol extraordinar, bineînțeles că este o mare îmbunătățire".

CITEȘTE: Nadal a doborât recordul lui McEnroe, vechi de 34 de ani

CITEȘTE: Wozniacki simte "mai puțină presiune" după victoria de la Australian Open

ATP, organismul care guvernează circuitele profesioniste masculine de tenis, a declarat marți că Next Gen Finals, care se va desfășura între 6 și 10 noiembrie, va continua să testeze seturi de la primul la patru game-uri, fără punctaj de avantaj și coaching-ul jucătorilor în timpul meciului prin intermediul headset-urilor.

Încălzirea va fi în continuare redusă de la cinci la patru minute, iar jucătorii vor trebui să folosească un suport pentru prosoape în spatele terenului, eliminând necesitatea ca băieții și fetele de mingi să manipuleze prosoapele.

Ce schimbări de reguli ați introduce în tenis? Spuneți-vă părerea pe pagina noastră de Facebook.

Chris Kermode, președintele executiv și președintele ATP, a declarat într-un comunicat: "Tenisul este un sport care este impregnat de istorie și tradiție și nu există nicio îndoială că acest lucru ar trebui să fie protejat.

"Cu toate acestea, acest nou eveniment ne-a permis să analizăm unele potențiale schimbări, iar noi am primit un feedback foarte pozitiv din partea părților interesate cu privire la formatul evenimentului de anul trecut.

"Recunoaștem, totuși, că avem nevoie de un eșantion mai mare pentru a ne ajuta să tragem concluzii eficiente, așa că evenimentul din acest an ne va oferi această continuitate pentru a ne ajuta să evaluăm care dintre schimbări, dacă este cazul, dorim să le încorporăm în Turul regulat pentru 2019."

Vizitați CNN.com/sport pentru mai multe știri, reportaje și videoclipuri

Potrivit ATP, durata medie a meciurilor de la turneul Next Gen de anul trecut a fost de o oră și 36 de minute. Media pe circuitul regulat ATP World Tour de anul trecut a fost, spune organismul de conducere, de o oră și 39 de minute.

Citește și:

Sursa: edition.cnn.com