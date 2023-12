Poveste evidențiată

Sergio Garcia despre "cel mai bun an al său" și parteneriatul câștigător cu soția sa

Sergio Garcia a câștigat primul său turneu major în aprilie

Spaniolul se căsătorește cu soția sa Angela în vară

Cuplul așteaptă primul lor copil anul viitor

Au fost 73 de încercări eșuate de a câștiga un turneu major - patru locuri secunde, 12 clasări în top 5, 22 de clasări în top 10 - culminând cu 18 sezoane de "ce-ar fi putut fi".

Într-unul dintre cele mai vulnerabile momente ale sale, a spus lumii că nu are ceea ce îi trebuie pentru a câștiga niciunul dintre cele patru mari turnee de golf.

"Nu sunt suficient de bun", a spus el în urmă cu cinci ani. "Nu am ceea ce trebuie să am. Am ajuns la concluzia că trebuie să joc pentru locul doi sau trei".

Era pe cale să devină cel mai talentat jucător care nu a câștigat niciodată unul dintre cele mai mari premii din golf.

Dar apoi, spaniolul a găsit dragostea, iar mulțumirea sa din afara terenului s-a manifestat într-o duminică glorioasă la Augusta, în aprilie, unde aproape două decenii de suferință în golf au luat sfârșit.

'Cel mai bun an din toate timpurile'

Garcia, un vârtej de vânt cunoscut ca "El Nino" în tinerețe, a rezistat unui atac în ultima zi al lui Justin Rose pentru a obține Masters-ul într-un playoff care i-a rupt genunchii și pentru primul său titlu major.

Chiar și după ce a făcut bogey pe locurile 10 și 11 în runda finală și după ce a prins un copac pe locul 13. Chiar și atunci când spectatorii se așteptau la o altă implozie a lui Garcia, jucătorul de 37 de ani a dat dovadă de un nou calm regăsit, ca în Zen.

A fost unul dintre cele mai importante momente sportive ale anului. Atât de mare a fost magnitudinea victoriei, încât fostul număr 1 mondial Rory McIlroy a plâns când prietenul său a cucerit în cele din urmă cel mai strălucitor premiu din golf.

A urmat o altă victorie într-un an pe care numărul 11 mondial îl descrie ca fiind "cu siguranță cel mai bun an din toate timpurile".

El încheie anul 2017 cu trei victorii la turnee - Dubai Desert Classic, Masters și Valderrama Masters - plus trei clasări în top 10 și câștiguri de peste 3 milioane de dolari numai în PGA Tour.

Alături de el de-a lungul succeselor din 2017 a fost soția lui Garcia, Angela, de patru luni, femeia pe care o consideră responsabilă pentru comportamentul său reformat.

Când a fost întrebat despre contribuția soției sale la succesul său, viitorul tată a declarat pentru Living Golf: "Este dificil să spun doar un singur lucru.

"Dar ea a adus multă dragoste, calm, încredere și va aduce o fetiță frumoasă, așa că este pur și simplu uimitor."

Cuplul competitiv

A fost un an pe cinste atât pe teren, cât și în afara lui pentru tinerii căsătoriți.

"Cred că este mai mult decât ne așteptam la începutul anului", explică Angela, fostă jucătoare de golf în facultate și reporter sportiv.

"Evident, cu victoria de la Masters, care a cam dat startul, iar apoi ne-am căsătorit în timpul verii și la scurt timp după aceea am aflat că vom avea un copil. A fost pur și simplu incredibil.

"Lui Sergio îi place să spună că atunci când este fericit în afara terenului de golf, îi este mai ușor să fie fericit pe teren și asta are mult sens.

"Evident, dacă ai tulburări în viața ta, orice lucru pe care îl faci ca profesie va fi mai dificil."

Partener înțelegător

Ea adaugă: "Relația noastră este grozavă pentru că râdem mult, ne simțim foarte bine, suntem foarte asemănători, dar în același timp foarte diferiți, iar acest lucru pare să funcționeze.

"Eu sunt foarte competitivă și cred că Sergio vede asta foarte mult.

"S-ar putea să fiu la fel de competitivă ca și el, în unele privințe chiar mai mult, și cred că scoatem ce e mai bun unul din celălalt, iar el mi-a spus asta, că eu scot ce e mai bun din el și el cu siguranță scoate ce e mai bun din mine și, vreau să spun, ce putem cere mai mult de la persoana cu care îți petreci restul vieții?".

Într-un sport care implică călătorii pe tot parcursul anului în jurul globului, este de ajutor să ai un partener înțelegător, spune Garcia.

Cu un tată care a fost un fundaș universitar All-American, un bunic care a fost un antrenor de fotbal de liceu renumit și un văr, Drew Brees, care este fundașul echipei New Orleans Saints, Angela apreciază sacrificiile și eforturile pe care trebuie să le facă un star sportiv.

"Este foarte important pentru că ea știe ce fel de vieți trăim și nu este ușor", spune Garcia.

"Pentru noi (jucătorii de golf) este mult mai ușor pentru că suntem obișnuiți, dar, pentru partenerii noștri, nu este ușor să călătorești peste tot și să nu simți că ai o casă adevărată și lucruri de genul acesta.

"Nu cred că le acordăm suficient credit pentru tot ceea ce fac. Așa că, da, este uimitoare".

Cuvinte de inspirație

Garcia, al cărui tată este antrenorul său, recunoaște că toți cei din echipa sa, "tatăl meu, soția mea, mama mea, fratele meu, managerii mei, caddie, prietenii mei, socrii mei" au jucat un rol în anul său strălucit, dar el îl creditează și pe colegul său profesionist Henrik Stenson pentru că a contribuit la victoria sa de la Masters.

În 2016, suedezul, pe atunci în vârstă de 40 de ani, a câștigat Open Championship pentru a-și adjudeca primul său titlu major cu o rundă record de 63 de puncte.

Dar nu fapta în sine l-a inspirat pe Garcia, ci cuvintele de înțelepciune pe care Stenson le-a împărtășit în urma victoriei sale.

Spaniolul își amintește schimbul de replici, spunând: "Când l-am văzut pe [Henrik] după aceea în Elveția, a venit după ce a câștigat Open-ul, ceea ce a fost incredibil, și l-am felicitat și i-am spus cât de fericiți suntem pentru el.

"Și unul dintre primele lucruri pe care mi le-a spus a fost: "Eu am 40 de ani, tu ai 36, mai ai 16 turnee majore până la 40 de ani", așa că ai multe șanse...".

"Nu știu dacă aveam nevoie [să spună asta] sau nu, dar cu siguranță m-a ajutat.

"Evident, nu voi spune că am câștigat Mastersul datorită acestui lucru, dar, în același timp, când vine de la cineva pe care îl respecți, care îți este prieten, care a fost acolo și a fost aproape de multe ori, nu a putut să o facă și în cele din urmă o face - când cineva ca el îți spune asta, te lovește chiar în acest mușchi de aici [referindu-se la inima lui], așa că a însemnat cu siguranță foarte mult."

Cu un nou sezon la orizont și cu impactul schimbător al paternității, care se va produce în curând, Garcia nu se mulțumește să reflecteze asupra unor 12 luni de succes. El vrea să își îmbunătățească și mai mult jocul.

"Am un turneu major mai mare la începutul anului viitor, odată cu venirea copilului, așa că suntem extrem de entuziasmați de asta, cred că va fi extraordinar", spune el.

"Așadar, sunt multe lucruri minunate care se apropie și, sper, vreau doar să fiu cât mai sănătos posibil și să încerc să continui să mă îmbunătățesc și să îmi ofer șanse.

"Acesta este obiectivul, să continui să merg mai departe. Nu este ușor de realizat, dar există zone în care pot să mă îmbunătățesc.

"Cred că din punct de vedere mental încă pot deveni și mai bună și dacă devin un pic mai bună din punct de vedere mental, când vine vorba de jocul de golf, asta mă va ajuta să fiu în acea stare de calm pe care am experimentat-o anul acesta un pic mai bine."

