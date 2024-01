Sean Payton, antrenorul ale cărui Saints au ridicat moralul în New Orleans după Katrina, spune că se retrage din funcție

Payton, în vârstă de 58 de ani, era în cadrul organizației de când preluase conducerea înainte de sezonul 2006. El i-a condus pe Saints în playoff de nouă ori în cele 15 sezoane în care a fost antrenor principal.

În 2009, Saints a energizat New Orleans, care încă se resimțea după uraganul Katrina cu patru ani mai devreme, în drumul lor spre un record de 13-3 în sezonul regulat și un marș spre primul și, până acum, singurul lor titlu de Super Bowl.

"Nu-mi place cuvântul 'pensionare'", a declarat Payton marți la o conferință de presă. "Încă am o viziune pentru a face lucruri în fotbal. Și voi fi sincer cu voi, asta ar putea fi să antrenez din nou. ... Dar nu acolo este inima mea în acest moment".

El a declarat reporterilor că nu știe ce urmează în cariera sa, în ciuda rapoartelor că ar putea obține un loc de muncă în mass-media.

"Cred că mi-ar plăcea să fac asta. Cred că aș fi destul de bun la asta", a spus el.

Înainte de sosirea lui Payton, Saints a avut doar șapte sezoane câștigătoare și au avut 3-13 în 2005, în timp ce au jucat pe mai multe stadioane, în timp ce Superdome din Louisiana, afectat de furtună, a fost închis pentru reparații.

Payton a vorbit marți despre sezonul următor, când Saints a avut un antrenor debutant și un nou fundaș, Drew Brees, și a mers 10-6.

"Nu cred că niciunul dintre noi când am început, cu siguranță nici eu când am început, nu am înțeles dinamica și ceea ce a avut loc după Katrina cu acel sezon '06, că .... aș spune că a fost la fel de important ca orice alt sezon."

Saints a ajuns în playoff în acel sezon, dar a pierdut în fața celor de la Bears în meciul de campionat NFC. După două sezoane mediocre, New Orleans a început anul 2009 cu opt victorii consecutive, iar oamenii din oraș și-au recăpătat atitudinea "Who Dat?". Echipa a continuat să meargă, ridicând spiritele și, în cele din urmă, ridicând Trofeul Vince Lombardi.

"Dar Super Bowl XLIV nu a fost doar cel mai mare moment din viața multor fani ai lui Saints, care au suferit mult timp; a fost un punct de cotitură critic în renașterea orașului după Katrina. Payton a readus orașul lovit în forță", scria The Times-Picayune în 2017.

Payton nu a fost lipsit de controversele sale. O investigație a NFL a descoperit că echipa a avut un "program activ de recompense" în timpul sezoanelor 2009, 2010 și 2011, în cadrul căruia jucătorii primeau plăți de "recompense" pentru lovituri care îi răneau pe jucătorii adversari și îi scoteau din joc.

Payton a fost suspendat pentru sezonul 2012.

Potrivitsite-ului de urmărire a salariilor Spotrac, Saints va păstra drepturile contractuale ale lui Payton până în 2024, iar o altă echipă va trebui să despăgubească New Orleans în cazul în care va semna cu Payton.

