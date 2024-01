Scottie Scheffler își păstrează titlul de Jucătorul Anului în PGA Tour în fața lui Jon Rahm

Scheffler, numărul 1 mondial, a primit 38% din voturile jucătorilor care au participat la cel puțin 15 evenimente FedEx Cup în sezonul 2022-23, devenind astfel al patrulea jucător care obține două premii Jack Nicklaus consecutive și primul de când Tiger Woods a triplat în 2007.

Americanul a înregistrat cea mai mică medie de punctaj din PGA Tour (68,63) în drumul spre două victorii la The Players Championship și WM Phoenix Open, înregistrând 17 top 10 și nu a ratat niciodată un cut în 23 de evenimente.

Cele 13 clasări în primele cinci locuri ale lui Scheffler l-au ajutat să câștige un premiu fără precedent de 21.014.342 dolari, depășind recordul sezonului din PGA Tour de 14.046.910 dolari, pe care îl stabilise în campania precedentă.

"Cred că anul acesta au apreciat cu adevărat constanța mea", a declarat Scheffler miercuri reporterilor în ajunul turneului The Sentry din Hawaii, primul eveniment din 2024 din PGA Tour.

"Felul în care am jucat întregul an, cred că poate am avut doar unul sau două starturi pe care le-aș cataloga ca nefiind grozave, dar în afară de asta am avut o mulțime de starturi în care am jucat un golf foarte solid, iar să faci asta pentru un sezon întreg aici cred că este foarte dificil."

A fost un an oarecum dulce-amărui pentru Scheffler, care nu a putut să-și adauge titlul de la Masters 2022 la turneele majore, în ciuda mai multor apariții puternice, înainte de a suferi o înfrângere dureroasă cu echipa SUA la Ryder Cup în octombrie.

Aceste dezamăgiri au servit ca un contrast puternic cu numărul 3 mondial Rahm, care și-a sigilat al doilea triumf major din carieră la Augusta National în aprilie, înainte de a juca un rol esențial în triumful Europei la Roma, cu 16,5 - 11,5.

Spaniolul a adunat patru victorii în 20 de evenimente din PGA Tour, toate în primele patru luni ale anului 2023, și a înregistrat zece clasări în top 10 înainte de a fi anunțată plecarea sa la LIV Golf în decembrie.

Ca parte a unui acord de 300 de milioane de dolari pe trei ani, Rahm va avea un pachet de acțiuni la o nouă echipă LIV Golf, potrivit ESPN, care citează surse anonime.

Întrebat dacă ar fi preferat să aibă anul lui Rahm, Scheffler a răspuns că "nu se concentrează prea mult asupra trecutului sau viitorului".

"Sunt foarte mândru de volumul de muncă pe care l-am depus, de consecvența pe care am depus-o anul trecut sunt foarte mândru", a adăugat Scheffler.

Alături de Scheffler și Rahm, au mai fost nominalizați pentru premiul de Jucătorul Anului Rory McIlroy, Viktor Hovland și campionul US Open 2023, Wyndham Clark.

Premiul Arnold Palmer, acordat debutantului anului în PGA Tour, a fost câștigat prin vot de Eric Cole, recompensându-l pe jucătorul în vârstă de 35 de ani pentru două clasări pe locul al doilea și șapte clasări în top 10 în primul său sezon în circuit.

După ce a început anul 2023 pe locul 383 în lume, americanul intră în noul an pe locul 43 mondial. Cole este al doilea cel mai în vârstă jucător care a obținut titlul de Rookie of the Year, după ce Todd Hamilton a câștigat premiul la 39 de ani, în 2004.

Sursa: edition.cnn.com