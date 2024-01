Școlarul care a făcut istorie în golf: Viața dublă și agitată a lui Ratchanon "TK" Chantananuwat, în vârstă de 15 ani

Dar Ratchanon nu este ca majoritatea copiilor de vârsta lui - el este deja un jucător de golf amator care a făcut istorie, concurând cu unii dintre cei mai buni profesioniști ai jocului.

În aprilie, la cinci săptămâni de la împlinirea vârstei de 15 ani, a ținut prima pagină a ziarelor internaționale când a devenit cel mai tânăr jucător masculin care a câștigat într-un turneu major, câștigând Cupa mixtă Trust Golf Asian Mixed Cup, în valoare de 750.000 de dolari, în Thailanda, țara sa natală.

Cele mai mari minuni ale golfului din toate timpurile

În această lună, studiază pentru examene importante de biologie și economie, un stres pe care a trebuit să îl jongleze cu reprezentarea țării sale la cea de-a 31-a ediție a Jocurilor Asiei de Sud-Est (SEA), în Vietnam.

Este un exercițiu de echilibru de proporții descurajante, dar un Ratchanon imperturbabil are ceva de demonstrat.

"Devine un pic mai greu uneori, dar mă bucur de provocare", a declarat el pentru CNN. "Îmi place să mă descurc bine în ambele și să dovedesc că toți cei care se îndoiesc se înșeală.

"Aparent, dacă ești atlet, nu te poți descurca bine la școală. Eu încerc să schimb asta".

Victoria în turneul asiatic a marcat un nou punct culminant în cariera tânără a uneia dintre cele mai strălucitoare tinere vedete din acest sport. Ratchanon s-a bucurat de o ascensiune senzațională de când - la vârsta de doar 13 ani și patru luni - a devenit cel mai tânăr jucător care a reușit să treacă de cut în istoria All Thailand Golf Tour, în august 2020.

Și, incredibil, a fost foarte aproape de a câștiga un eveniment din cadrul Turneului Asiatic chiar mai devreme, terminând al treilea în primul său eveniment internațional profesionist la Singapore International în ianuarie.

Povestea originii

Povestea de origine a lui Ratchanon în golf se citește ca o carte de benzi desenate. După ce a început să joace cu crose și mingi de plastic la vârsta de trei ani, TK - o poreclă care îngemănează inițialele părinților săi - a terminat pe ultimul loc la primul său turneu la vârsta de patru ani.

"L-am văzut pe puștiul care a primit trofeul și am devenit foarte, foarte gelos", își amintește Ratchanon. "Nu știam de ce nu am primit și eu unul, așa că am fost foarte supărat. Apoi tatăl meu a trebuit să-mi explice cum a câștigat, așa că a primit trofeul".

Și astfel, după o lună de antrenament intens sub tutela unui tată la fel de competitiv și iubitor de golf, a pus mâna pe trofeu la următoarea încercare.

La primul său eveniment mondial pentru juniori, un an mai târziu, mesaje motivaționale au fost inscripționate pe scaunele de la fiecare tee. "Învingătorii nu renunță niciodată, iar cei care renunță nu câștigă niciodată", scria unul dintre ele, un motto care exemplifică mentalitatea și etica de muncă a lui Ratchanon.

Tatăl său îi este caddie și al treilea antrenor, făcând ore suplimentare cu fiul său pentru a se baza pe lecțiile primite de la alți doi antrenori. În zilele fără școală, un regim de antrenament deja intensiv se intensifică la un alt nivel, tânărul petrecând între șapte și nouă ore pe teren pentru a-și perfecționa meseria.

Avertizat împotriva epuizării, Ratchanon a început să își ia din când în când câte o jumătate de zi liberă - petrecând timpul cu meditații, fizioterapie sau fitness - dar respinge orice sugestie de epuizare.

"Nu văd să se întâmple asta. Iubesc golful. Îmi place să exersez", a spus Ratchanon.

"Da, este greu - doare și este nevoie de multă disciplină, dar chiar și doar două luni de muncă super grea doar pentru a obține acea lovitură bună sau doar un rezultat bun, cred că merită pentru mine."

Model de urmat

Și cine ar fi mai potrivit pentru a supraveghea ascensiunea lui Ratchanon decât compatriotul său Thongchai Jaidee, o legendă a circuitului asiatic cu 20 de victorii la profesioniști. Icoana în vârstă de 52 de ani l-a ajutat pe tânăr cu diferite aspecte ale jocului său de la prima lor întâlnire în 2019.

Când Ratchanon a vrut să învețe chipul rotativ al eroului său, cei doi au petrecut următoarele trei săptămâni exersând tehnica timp de șase ore pe zi.

"M-a ajutat foarte mult cu jocul meu. Este un tip grozav", a spus Ratchanon. "Cred că îi place doar să ajute la dezvoltarea jucătorilor de golf thailandezi pentru viitorul golfului thailandez".

Thongchai a ajutat, de asemenea, la modelarea laturii mentale a jocului adolescentului, ajutându-l să implementeze o rutină pentru a depăși scăderile de performanță sub presiune. Acum, Ratchanon are o metodă pe care să o folosească în momentele importante: încetinește, ia o înghițitură de apă și lovește "fără ezitare".

Întrebat despre presiunea pe care o presupune eticheta de "adolescent minune" și faptul că se freacă de elita sportului, tânărul de 15 ani răspunde simplu: "Îmi place".

"Nu mă simt presat ... Nu mi-e teamă să joc cu oameni buni", a spus el.

"Nimeni nu m-a presat cu adevărat și sunt foarte norocos că am o mulțime de oameni buni în jurul meu care mă vor ajuta să mă susțin și să mă țină în frâu."

Rămâneți în școală

Este o atitudine care îl ajută pe Ratchanon să ia lucrurile pas cu pas. Dornic să nu grăbească saltul către jocul profesionist, el este concentrat cu laser pe terminarea școlii cu brio.

RELAȚIE: Patty Tavatanakit: Jucătoarea de golf care recunoaște că este "ciudat" să se gândească că este o câștigătoare majoră

Ratchanon visează deja să studieze fizica la o facultate din SUA, menținându-și echilibrul de golf pe lângă. El dorește să urmeze exemplul lui Colin Morikawa și al thailandezei Patty Tavatanakit, care au absolvit Universitatea din California, Berkeley, și, respectiv, UCLA, înainte de a gusta gloria majoră.

"Am văzut mulți jucători thailandezi devenind profesioniști devreme, dar acum cred că mulți știu că merită să meargă la facultate", a spus el.

"Dacă devenim profesioniști, aceasta este viața noastră. Nu ne putem întoarce cu adevărat înapoi".

Citește și:

Sursa: edition.cnn.com