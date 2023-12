S-a gândit să părăsească afacerea cu cai după ce s-a întâmplat o tragedie. Acum, acest antrenor tocmai a câștigat Kentucky Derby

Un incendiu a cuprins unul dintre grajdurile de la centrul său ecvestru din Lexington, Kentucky, în mijlocul unei nopți din decembrie, ucigând 23 de cai de rasă și provocând pagube de sute de mii de dolari.

"Când am ajuns cu mașina în acea noapte, i-am spus soției mele: "Probabil că am pierdut totul"", a povestit Reed în această săptămână. "În dimineața următoare, când am văzut devastarea ... m-am gândit la toți anii și la toate lucrurile pe care le-am făcut pentru a obține această fermă frumoasă și să se întâmple asta, că ceva ar putea să-mi spună că este sfârșitul liniei."

Asta a fost în 2016.

Reed nu a renunțat și, cu ajutorul prietenilor - și uneori al străinilor - care au venit să ajute, a continuat să se antreneze. "Pur și simplu am decis că nu voi lăsa ca asta să mă doboare."

A dat roade: Reed este acum un câștigător al Kentucky Derby.

Rich Strike, calul pe care îl antrenează, a intrat în cursă ca fiind cel mai mare risc din cursă (cota 80-1) și a avansat în ultima linie dreaptă pentru a trece primul linia de sosire cu un timp de 2:02.61.

Victoria a fost cu atât mai uluitoare cu cât Rich Strike nici măcar nu a fost în lot până vineri, când oficialii derby-ului au anunțat că un alt cal s-a retras. Reed a declarat reporterilor că și-a adus echipa cu câteva zile înainte de cursă, pe baza posibilității ca calul să aibă o șansă de a alerga, pentru a începe să se pregătească "împotriva tuturor șanselor".

"Nimeni nu a crezut că am putea intra", a spus el. Când calul a ajuns pe primul loc, Reed aproape că a leșinat. Rich Strike este primul său cal câștigător în derby.

"Tuturor le-ar plăcea să câștige derby-ul. Întotdeauna mi-ar plăcea, dar nu m-am gândit niciodată că voi ajunge aici, vreodată", a spus Reed.

Jocheul venezuelean Sonny Leon, aflat la primul său Kentucky Derby, l-a călărit pe Rich Strike spre victoria surprinzătoare. Rich Strike este deținut de RED TR-Racing, LLC, potrivit site-ului derby-ului.

Următoarea etapă a râvnitei Triple Crown, Preakness Stakes, se va desfășura la Pimlico Race Course din Baltimore, Maryland, pe 21 mai.

Kevin Dotson de la CNN a contribuit la acest reportaj.

