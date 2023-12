Russell Wilson se declară "dezamăgit" că Denver Broncos l-a trimis pe bancă pentru că a refuzat schimbarea contractului

"Am simțit că facem ceva special și că ne mișcăm", a spus Wilson, care a vorbit vineri pentru prima dată cu presa de când a fost lăsat pe bancă.

"Evident, am avut câteva meciuri grele, câteva meciuri grele la limită, dar încă avem o șansă. La sfârșitul zilei, ceea ce Dumnezeu are pentru mine, voi continua să am încredere în el.

"Voi continua să dau tot ce am mai bun în fiecare zi și să fiu cât mai profesionist posibil, indiferent de circumstanțe. Am învățat asta cu mult timp în urmă", a adăugat fundașul în vârstă de 35 de ani.

Wilson a semnat în septembrie 2022 o prelungire pe cinci ani, în valoare de 245 de milioane de dolari, care va intra în vigoare în sezonul următor.

Potrivit ESPN, Wilson are "garantate 39 de milioane de dolari în 2024, indiferent dacă se află sau nu în echipă", precum și "alte 37 de milioane de dolari (salariul său din 2025) garantate dacă nu va putea trece un examen fizic în a cincea zi a noului an de campionat, în martie".

În interviul acordat vineri presei, Wilson a declarat că a fost abordat de echipă după victoria din săptămâna 8 a lui Broncos asupra lui Kansas City Chiefs și i s-a spus că dacă nu își mută înapoi garanția de accidentare din contract, va fi lăsat pe bancă.

"I-am învins pe Chiefs. Au venit la mine la începutul săptămânii de pauză - luni sau marți - și mi-au spus că dacă nu-mi schimb contractul, garanția de accidentare, că voi fi pus pe bancă pentru restul anului... Am fost cu siguranță dezamăgit de acest lucru", a declarat Wilson.

"Nu aveam de gând să-mi retrag garanția de accidentare", a spus el. "Acest joc este un joc atât de fizic. Am jucat timp de 12 ani și asta contează pentru mine".

Potrivit lui Wilson, Asociația Jucătorilor NFL (NFLPA) și NFL, de asemenea, "s-au implicat... la un moment dat".

"Am venit aici să joc", a adăugat Wilson. "Știam că va fi un proces ... Am semnat un contract pe șapte ani ... pentru ca noi să mergem și să jucăm din greu și acesta este obiectivul meu".

NFL a refuzat să comenteze când a fost contactată de CNN. NFLPA și Broncos au fost, de asemenea, contactate pentru a face comentarii cu privire la contractul lui Wilson.

Un Wilson sănătos ar oferi celor de la Broncos o mai mare flexibilitate în ceea ce privește modul în care alege să abordeze viitorul fundașului la echipă, având în vedere că o accidentare a jucătorului de 35 de ani în ultimele săptămâni ale sezonului regulat ar putea limita opțiunile francizei.

"Decizie dificilă

Între timp, antrenorul principal al lui Broncos, Sean Payton, s-a adresat vineri presei, dar a evitat să răspundă la întrebări despre această situație.

"Mă ocup de fotbal", a declarat Payton reporterilor. "Este ceva de care (managerul general) George (Paton) și biroul din față (se ocupă).

"Nu sunt implicat în nimic din toate astea. Cu siguranță, sunt implicat în multe, dar ... Va exista un moment și un loc la sfârșitul sezonului în care unele dintre întrebările pe care le puteți avea, altcineva va putea răspunde. Concentrarea mea a fost pe victorie.

"Știu cum au fost scrise unele lucruri, dar această decizie este strict ceea ce cred că ne oferă o șansă pentru victoria nr. 8", a adăugat Payton.

"Acum, este o decizie grea, dar nu există alta - pentru mine și pentru locul în care mă aflu în cariera mea, tot ce mă interesează este să obțin o nouă victorie. Nu ar exista alte motive. Russ a avut o săptămână grozavă. S-a descurcat foarte bine din punct de vedere profesional".

Anterior, Payton a minimalizat rațiunile economice din spatele punerii pe bancă a lui Wilson.

"Înțeleg toate speculațiile și tot ceea ce înconjoară o astfel de mișcare", a spus Payton.

"Pot să vă spun că încercăm cu disperare să câștigăm. Sigur, în jocul nostru de astăzi există economie și toate celelalte lucruri, dar impulsul nr. 1 din spatele acestei decizii - și este o decizie pe care o iau - este de a obține o scânteie ofensivă."

Wilson, de nouă ori Pro Bowler, care se află în prezent în cel de-al 12-lea sezon în ligă, a ajutat Broncos să obțină un record de 7-8 în timp ce a aruncat pentru 3.070 de metri, 26 de eseuri și opt intercepții în acest sezon.

Wilson a fost transferat la Broncos înainte de sezonul 2022, după ce și-a petrecut primele 10 sezoane la Seattle Seahawks. Wilson a ajutat Seattle să conducă la o victorie în Super Bowl XLVIII în 2014.

Broncos joacă duminică cu Los Angeles Chargers și apoi cu Las Vegas Raiders pe 7 ianuarie 2024, dar șansele ca Denver să ajungă în playoff sunt mici.

Sursa: edition.cnn.com