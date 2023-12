Poveste evidențiată

Rory McIlroy: "Aș prefera geaca verde de la Masters decât aurul olimpic

McIlroy se concentrează pe ultima etapă a carierei de Grand Slam la Masters

Vrea să recâștige locul 1 mondial de la Jordan Spieth

Țintește al cincilea turneu major, după un 2015 fără niciun turneu major

Își propune să devină o "persoană mai bună" în afara terenului de golf

Nord-irlandezul este ferm convins că ar renunța la șansa unei medalii olimpice de aur la Rio 2016 dacă ar putea câștiga Mastersul de la Augusta.

Golful revine la Jocurile Olimpice pentru prima dată din 1904 încoace, la Rio de Janeiro, la sfârșitul acestui an, dar McIlroy își poate asigura ultima etapă a unui Grand Slam al carierei cu o victorie în primul turneu major de golf din aprilie.

Dacă reușește, McIlroy ar deveni doar al șaselea jucător - alături de emblematicii Ben Hogan, Gene Sarazen, Jack Nicklaus, Gary Player și Tiger Woods - care câștigă toate cele patru titluri majore din golf la un moment dat în carieră.

"Cu siguranță aș aștepta patru ani pentru o nouă șansă la Jocurile Olimpice dacă aș putea câștiga Mastersul anul acesta", a declarat jucătorul de 26 de ani pentru CNN.

Niciun jucător din epoca modernă - de când Mastersul a început în 1934 - nu a câștigat toate cele patru turnee majore în același an calendaristic, deși Woods le-a deținut pe toate patru în același timp, când a câștigat U.S. Open, British Open și U.S. PGA Championship în 2000, urmate de Masters în 2001.

McIlroy a mers la Augusta anul trecut având nevoie doar de Masters pentru a completa setul, dar a fost zădărnicit când Jordan Spieth a făcut o descoperire uimitoare.

Într-un sezon cu suișuri și coborâșuri, McIlroy a încheiat anul 2015 fără un titlu major, după ce a ratat Openul Britanic din cauza unei accidentări la gleznă în urma unui accident de fotbal.

Spieth, între timp, a obținut două turnee majore consecutive când a adăugat U.S. Open la geaca sa verde și a încheiat anul pe locul 1 mondial.

McIlroy, care este unul dintre cei doar trei jucători, alături de Woods și Nicklaus, care au câștigat patru turnee majore moderne înainte de vârsta de 26 de ani, a dezvăluit înainte de debutul sezonului de anul trecut, la Abu Dhabi, că și-a scris obiectivele sezonului pe spatele unei cartele de îmbarcare aeriană și le-a păstrat în portofel.

De data aceasta, el spune că acestea sunt în prim-planul minții sale.

"Nu cred că simt nevoia să le scriu, pentru că sunt mereu în mintea mea", a spus McIlroy, care a câștigat U.S. Open 2011, British Open 2014 și PGA în 2012 și 2014.

"După ce nu am câștigat un turneu major anul trecut, vreau să încerc să revin pe drumul cel bun și să încerc să mai câștig încă unul dintre acestea.

"Și cu Ryder Cup care se apropie și Jocurile Olimpice și toate celelalte, este un an important", a adăugat McIlroy, referindu-se la cel mai mare eveniment pe echipe din golf, în care Europa se confruntă cu Statele Unite timp de trei zile.

Cupa Ryder bienală alternează între locuri de desfășurare din Europa și Statele Unite, Hazeltine, Minnesota, fiind gazda din acest an, iar Parisul va prelua locul în 2018.

Ascensiunea lui Spieth pe poziția de cel mai bun jucător de golf din lume în clasament îl roade și pe McIlroy.

"Și eu am renunțat la poziția nr. 1 în lume și mi-ar plăcea să mă întorc acolo", a spus el. "Așa că sunt multe obiective în acest an".

După ce s-a logodit cu prietena sa Erica Stoll în decembrie, McIlroy dorește, de asemenea, să realizeze câteva obiective în afara terenului.

"Chiar și doar încercând să devin o persoană mai bună în viața de zi cu zi, știți", a adăugat el. "Acestea sunt obiectivele care sunt cele mai importante pentru mine. Dacă reușesc să le ating aceste obiective, asta face ca atingerea obiectivelor mai mari să fie mult mai ușor de realizat."

Ascensiunea lui Spieth și forma din 2015 a australianului Jason Day l-au împins pe McIlroy înapoi pe locul al treilea în lume și au stârnit o frenezie mediatică în legătură cu un nou "Big Three" care să emuleze rivalitatea legendară dintre Nicklaus, Player și Arnold Palmer.

Cu toate acestea, McIlroy dorește să minimalizeze comparația.

"Sincer, cred că presa a exagerat puțin", a declarat McIlroy, care este campionul în exercițiu și dublu câștigător al turneului Omega Dubai Desert Classic din această săptămână.

"Cu toții vrem să ne învingem unii pe alții, indiferent dacă suntem pe locul unu, doi sau trei în lume. Dar este o motivație bună și sper ca anul acesta să fiu pe drumul cel bun pentru a face acest lucru."

Sezonul a fost condensat pentru a ține cont de Jocurile Olimpice din august, dar McIlroy speră totuși să găsească timp pentru a urmări debutul Irlandei de Nord în Campionatul European de fotbal, între 10 iunie și 10 iulie.

Între timp, el va urmări cu atenție soarta iubitei sale echipe Manchester United și a antrenorului sub presiune Louis van Gaal.

"Sunt foarte oscilant", a declarat McIlroy. "Sunt săptămâni în care cred că este bine și sunt săptămâni în care nu cred că este bine.

"Este o profesie foarte greu de practicat. Este sub o mare presiune, dar cred că echipa s-a îmbunătățit, rezultatele s-au îmbunătățit. Să sperăm că lucrurile se îndreaptă în direcția bună".

