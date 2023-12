Roger Revealed: Federer reflectează asupra vieții remarcabile pe teren și în afara lui

"Wimbledon iese în evidență ca fiind poate un loc", a spus el. "Nu am în cap finalul de basm în care să spun că trebuie să mai fie un titlu undeva. Sper să nu se termine cu o accidentare. Mi-ar plăcea să mă retrag în condițiile mele". Deci, nu există o dată, dar cel puțin avem un loc posibil, deși evident.

Se pare că Federer este la fel de meticulos și pregătit în răspunsurile pentru un interviu ca și pe teren. Într-un interviu amplu și sincer pe un acoperiș din Dubai, el vorbește despre pasiunea sa pentru educarea copiilor din Africa, despre moartea tragică a mentorului său și despre primul sărut cu soția sa Mirka. Se pare că mașina de neoprit a tenisului ascunde o inimă mare.

Cu 20 de titluri de Mare Șlem, Federer este cel mai de succes jucător de tenis masculin din toate timpurile, care săptămâna viitoare, la Melbourne, ar putea nu numai să câștige al treilea titlu consecutiv la Australian Open, ci și al 100-lea titlu în total. Nu că ar avea nevoie de așa ceva pentru a-și asigura un loc în istorie.

Oricum, destul cu cifrele, dar cum rămâne cu primul sărut?

A fost la vârsta de 18 ani, cu o fată cu doi ani mai mare decât el, în timpul Jocurilor Olimpice de la Sydney. Numele ei era Mirka Vavrinec. Dacă vă gândiți la scena balconului din Romeo și Julieta... mai gândiți-vă o dată. Ceea ce ar fi trebuit să fie un moment de intimitate mult anticipat a fost în schimb o afacere mai degrabă publică - datorită unui dormitor plin de luptători agitați.

"Amândoi jucam pentru Elveția la tenis", își amintește Federer, "și apoi am petrecut două săptămâni împreună în acele dormitoare. Eram împreună cu luptătorii de wrestling și cu toți ceilalți sportivi cool. Cred că, în cele două săptămâni, am creat o anumită chimie".

Federer și soția sa, Mirka, sosesc la nunta lui Pippa Middleton și James Matthews.

De asemenea, se pare că luptătorii au o inimă mare - unul dintre ei a fost cel care i-a sugerat lui Federer să facă primul pas. "A spus: "Hei, sărut-o acum"."

Federer chicotește: "Și eu am zis: "Nu, nu știu, poate, ar trebui?"".

Luptătorul l-a încurajat. "Așa că, oricum, am făcut-o", continuă Federer.

Chiar și așa, Federer a trebuit să recurgă la trucul adolescentin de a-ți mări vârsta cu fracții. "Mi-a spus că sunt atât de tânăr când m-a sărutat. Am încercat să-i spun că am aproape 18 ani și jumătate. Am încercat să mă strecor cu un sfert de an".

'Un copil special'

Pe lângă dezvăluirea primelor zile ale curtării sale cu Mirka, Federer dorește să aducă un omagiu celor care l-au pus pe drumul spre nemurirea sportivă, în special antrenorului său din copilărie, Peter Carter.

Federer recunoaște cu ușurință că Carter, care l-a luat sub aripa sa la vârsta de nouă ani, a fost cel care a pus bazele jucătorului pe care elvețianul îl este astăzi.

"Peter a fost într-adevăr o persoană foarte importantă în viața mea - datorită lui pot spune mulțumesc pentru tehnica mea de astăzi."

În timp ce îl antrena pe viitorul campion, Carter a împărtășit experiențele sale cu cel mai apropiat prieten al său, Darren Cahill, care antrena un alt prodigiu, Lleyton Hewitt. Amândoi erau din Adelaide, orașul natal al lui Carter, și făceau regulat schimb de notițe. Cele două senzații din adolescență aveau să se confrunte mai târziu la cel mai înalt nivel.

Carter venise în Elveția pentru a juca tenis de club în clubul lui Federer din Basel. Având o prietenă în Basel, Carter a decis să rămână.

"Obișnuiau să se sune unul pe celălalt și să își spună: "Am un copil cu adevărat special pe care îl antrenez". Cahill spunea același lucru din Adelaide despre Hewitt. Și apoi, bineînțeles, am jucat unul împotriva celuilalt când aveam 14, 16, 18, 20 de ani, iar apoi toată cariera noastră. Cine ar fi știut că amândoi vom deveni campioni la Wimbledon, numărul 1 mondial."

Dar Carter nu a apucat niciodată să vadă legenda tenisului pe care a ajutat-o să o creeze câștigând un Grand Slam. Australianul a fost ucis în luna de miere în 2002 - cu doar un an înainte ca Federer să câștige primul său Grand Slam la Wimbledon - într-un tragic accident de mașină în Africa de Sud.

"A fost greu și mi-a luat un prieten grozav și cineva care m-a inspirat cu adevărat", spune un Federer abătut.

Dar întrebat ce ar fi crezut Carter despre Federer cu 20 de Grand Slam-uri la activ, brusc, starul elvețian își pierde calmul.

"Încă îmi lipsește atât de mult", spune Federer în timp ce izvorăște lacrimi. Dintr-o dată, Federer, de obicei elocvent și articulat, se chinuie să găsească cuvintele.

"Sper că ar fi fost mândru. Cred că nu a vrut să fiu un talent irosit. Așa că bănuiesc că a fost un fel de semnal de alarmă din partea mea când a murit. Am început cu adevărat să mă antrenez din greu".

Se oprește din nou pentru un pahar de apă. "Doamne, niciodată nu am cedat așa... Am nevoie doar de câteva minute."

Pe măsură ce soarele apune peste orizontul Dubaiului, lui Federer îi revine calmul.

"Cred că ceea ce aș vrea să spun este că am fost incredibil de norocos că am avut oamenii potriviți la momentul potrivit, antrenorii potriviți la momentul potrivit.

"Sigur, ai putea spune că eu am luat acele decizii, dar am avut și noroc pe parcurs", adaugă Federer, care atunci când va concura în Australia va fi încurajat de părinții lui Carter, o dovadă a legăturii pe care a avut-o cu antrenorul.

Când ești unul dintre cei mai mari jucători de tenis din toate timpurile cam toate ușile se deschid pentru tine și toate capetele se întorc. Dar nu întotdeauna - există un loc în care nu are absolut niciun impact, iar acesta este unul dintre beneficiile secundare ciudat de binevenite ale activității lui Federer cu copiii din Africa, prin programele de educație ale Fundației sale Roger Federer.

"Ultima dată când am fost în Zambia, la jumătatea acestui an, am încercat să le explic că sunt jucător de tenis. Iar ei au spus: "Cel cu racheta și cu masa?". Și eu am zis: "Nu, ăla e tenis de masă"."

Zâmbește în timp ce își amintește de anonimatul său nou descoperit. "Îți dai seama cine ești de fapt nu contează. Nu sunt un jucător de tenis aici. Sunt de fapt un filantrop pe teren. M-a lovit, știți? Cred că este minunat".

Diferit de o ținută de tenis

Fundația și-a depășit obiectivele, ajutând peste un milion de copii înainte de aniversarea a 15 ani de existență, în decembrie.

Federer spune că a fost cea mai provocatoare și satisfăcătoare experiență pe care a trăit-o, scoțându-l de pe terenul de tenis care îi este familiar și ducându-l, îmbrăcat și încălțat, în sălile de consiliu ale guvernului.

"Este diferit față de a fi într-o ținută de tenis", a spus el. "Este într-un costum. Este vorba de discursuri. Este foarte mult protocol. Mă duc să mă întâlnesc cu oficiali pentru a împinge, poate, pe ordinea de zi - educația timpurie a copiilor."

Expresia lui devine serioasă. "Optzeci la sută din creierul unui copil este dezvoltat până la vârsta de șapte ani, așa că de aceea cred cu adevărat în asta. Când vor ști că mi-am făcut timp să zbor până acolo, că mi-am făcut timp să mă duc să mă întâlnesc cu ei, poate că vor lua această problemă mai în serios. Procesul va ajuta cu adevărat o mulțime de copii mai repede. Și asta este foarte interesant."

Interviul s-a încheiat, dar Federer nu face obișnuita ieșire grăbită a atâtor vedete. În schimb, rămâne singur, pentru a vorbi în afara camerei timp de o oră, semnând mingi de tenis, reflectând asupra anului care urmează. Un actor de clasă - pe teren și în afara lui.

