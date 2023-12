Roger Federer va rata US Open după ce a anunțat o nouă operație la genunchi

"Am făcut multe verificări cu medicii, de asemenea, la genunchiul meu, obținând toate informațiile pe măsură ce m-am accidentat în continuare în timpul sezonului pe iarbă și la Wimbledon", a declarat duminică jucătorul de 40 de ani într-o postare pe Instagram.

"Din nefericire, mi-au spus că pentru ca pe termen mediu și lung, pentru a mă simți mai bine, voi avea nevoie de o intervenție chirurgicală, așa că am decis să o fac. Voi sta în cârje timp de multe săptămâni și apoi voi fi și în afara jocului timp de multe luni".

Federer, care este la egalitate cu Rafael Nadal și Novak Djokovic la 20 de Grand Slam-uri în carieră, a fost nehotărât în privința viitorului său în tenis.

"Vreau să fiu sănătos. Vreau să alerg mai târziu, de asemenea, din nou, și vreau să-mi dau o rază de speranță, de asemenea, să revin în circuit într-o formă sau alta", a adăugat el.

"Sunt realist, să nu mă înțelegeți greșit. Știu cât de dificil este la această vârstă, acum, să faci o altă operație și să încerci".

CITEȘTE: Naomi Osaka va dona banii din premii pentru eforturile de ajutorare a sinistraților din Haiti

Federer a ratat mai mult de un an de acțiune după ce a suferit două operații la genunchi după Australian Open în 2020.

El a revenit pentru Openul Franței din 2021, dar s-a retras după victoria din turul al treilea pentru a-și proteja genunchiul. Federer a pierdut apoi în sferturile de finală la Wimbledon în iunie.

După înfrângerea de la Wimbledon, el s-a retras de la Jocurile Olimpice de la Tokyo, după ce a anunțat o accidentare la genunchi.

Ediția din acest an a US Open este programată să înceapă pe 30 august și se va desfășura până pe 12 septembrie la New York.

Citește și:

Sursa: edition.cnn.com