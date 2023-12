Poveste evidențiată

Roger Federer pierde în fața lui Juan Martin del Potro în finala de la Indian Wells

Roger Federer suferă prima înfrângere din 2018

Juan Martin del Potro devine primul argentinian care câștigă la Indian Wells

Del Potro se impune cu 6-4 6-7 (8) 7-6 (2)

Del Potro a salvat trei mingi de meci în setul decisiv de la Indian Wells, în timp ce marele elvețian nu a reușit să servească pentru a obține a 18-a victorie consecutivă la începutul anului 2018.

Federer, în vârstă de 36 de ani, a câștigat al 20-lea său titlu de Mare Șlem la Australian Open în ianuarie și a triumfat și în Olanda pentru a 97-a sa victorie în circuitul ATP luna trecută.

"Sunt atât de fericit să câștig un astfel de titlu", a declarat Del Potro pentru site-ul ATP, dedicând prima sa victorie la Masters 1000 iubitului său câine Cesar, care a decedat recent.

"Am pierdut multe finale în Masters 1000, dar astăzi a fost ziua potrivită pentru mine. Am jucat un tenis incredibil, aproape trei ore, iar faptul că l-am învins pe Roger pentru prima dată în acest an, înseamnă mult pentru mine."

"Multe de sărbătorit

Del Potro, în vârstă de 29 de ani, care l-a învins pe Federer în sferturile de finală de la US Open în septembrie anul trecut, a câștigat și în Mexic la începutul acestei luni, în timp ce își continuă reabilitarea după o serie de accidentări.

Del Potro s-a confruntat cu accidentări de când l-a învins pe Federer în finala US Open din 2009 pentru a câștiga primul său Grand Slam, ratând aproape tot sezonul 2010 după ce a fost operat la încheietura mâinii.

După ce a ieșit din top 400 mondial, Del Potro a revenit în top cinci în 2013, dar o altă accidentare la încheietura mâinii a însemnat alte intervenții chirurgicale și l-a făcut să rateze cea mai mare parte a sezonului 2014 și 2015.

"Nu-mi vine să cred acest moment", a spus el despre victoria sa de la BNP Paribas Open. "Mereu mă gândesc la ceea ce am făcut în trecut, încercând să-mi rezolv problemele cu încheietura mâinii.

"Am reușit, joc din nou tenis și câștig titluri, așa că am multe lucruri de sărbătorit, iar acest trofeu este unul dintre ele."

Când a fost întrebat ce așteptări are de la el însuși pentru restul anului 2018, a spus "Nu știu, merg pe drumul meu și sunt foarte mulțumit de nivelul meu de tenis.

"Sunt încântat să continui să mă surprind pe mine însumi, turneul și să văd ce pot face."

CITEȘTE: Rafael Nadal "trăiește cu dureri și analgezice din 2005

CITEȘTE: Va juca Roger Federer la Roland Garros?

Federer frustrat

Caracteristica argentinianului a fost forehand-ul în forță care l-a ajutat să preia controlul într-un prim set strâns, câștigând în cele din urmă cu 6-4 în 34 de minute.

Al doilea set a fost și mai strâns și, pe alocuri, presărat cu genul de calitate care a onorat meciurile dintre cei doi în urmă cu un deceniu.

O lovitură de drop a lui Federer, urmărită cu măiestrie de Del Potro, a fost urmată de un lob și apoi de un hotdog al argentinianului, înainte ca alte două voleuri ale jucătorului de 36 de ani să pună capăt unui punct sublim și să ridice publicul în picioare.

Fără ca nimic să îi despartă pe cei doi după 12 game-uri, setul a ajuns în tiebreak, iar Federer a sărbătorit victoria la 7-5, când returul de serviciu al lui Del Potro a zburat lung.

Sărbătorile sale, însă, au fost de scurtă durată. O provocare din partea lui Del Potro a arătat că serviciul elvețianului a aterizat în afara terenului, ceea ce l-a determinat pe un Federer frustrat să se descarce la arbitrul de scaun după ce al doilea serviciu sălbatic al său a aterizat la mai mult de 30 de centimetri.

A fost apoi rândul lui Del Potro să regrete o oportunitate ratată, aruncând în fileu forehandul său de obicei de încredere, în timp ce încerca să câștige la minge de meci.

Federer l-a făcut să plătească pentru greșeala sa, câștigând următoarele două puncte pentru a duce meciul în setul al treilea și decisiv.

Cu Federer la 40-15 la serviciu și conducând cu 5-4, după ce îl rupsese pe Del Potro în game-ul anterior, a fost din nou forehand-ul uriaș al argentinianului care a început să dicteze punctele, egalând scorul la doi.

El a salvat o a treia minge de meci, lovind ușor o lovitură de trecere pe linie, înainte ca o lovitură de forehand zdrobitoare să-l facă pe Federer, de obicei elegant, să se zbată cu disperare pe linia de fund.

Del Potro a continuat să domine tiebreak-ul decisiv, câștigând cu 7-2 și câștigând primul său titlu Masters 1000.

Federer a fost frustrat că a irosit trei mingi de meci pe serviciul său, deși va trebui să își lingă rănile și să meargă mai departe rapid cu un alt turneu Masters 1000 la Miami, care începe miercuri.

Federer este campionul în exercițiu și acolo.

"Cred că rămânerea pozitivă în momentele dificile este cu adevărat esențială", a declarat el pentru ATP. "Pentru că întotdeauna vei trece prin suișuri și coborâșuri în cariera ta, sau ca persoană, de altfel. Nu în fiecare zi strălucește soarele.

"Mă simt frustrat, știi, că am lăsat să treacă o oportunitate ca aceasta.

"Servind 40-15, orice joc pe care probabil că îl câștig - nu știu care este statistica - 90 și ceva la sută.

"Așa că ar trebui să înțepe, așa cum ai spus, pentru un pic. Întrebarea este cât de mult timp? Nu va fi mult timp, dar este dezamăgitor să vorbești despre un meci mare ca acesta, să pierzi, chiar dacă am fost chiar acolo.

"Evident, nu este prea mult timp pentru a medita la asta. Așa cum am spus, mă bucur pentru Juan Martin. Este un meci greu. Și totuși am avut o săptămână bună aici. Încă văd aspectele pozitive la sfârșitul zilei".

Citește și:

Sursa: edition.cnn.com