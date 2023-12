Roger Federer începe anul 2019 în forță - dar este acesta anul în care un tânăr jucător va intra în "big four"?

Jucătoarea în vârstă de 37 de ani a început anul cu dreptul, câștigând pentru a doua oară consecutiv Cupa Hopman , alături de coechipiera elvețiană Belinda Bencic. A fost încălzirea perfectă în drumul său spre apărarea - pentru a șasea oară - a titlului de la Australian Open.

În ciuda vârstei sale înaintate, Federer se bucură din răsputeri să își mărească recordul de 20 de titluri de Grand Slam și să prelungească seria de dominație pe care un grup de elită cunoscut sub numele de Big Four o împarte de mai bine de un deceniu.

Între ei, Federer, Rafael Nadal și Novak Djokovic au câștigat un număr impresionant de 51 din cele 62 de turnee de Grand Slam de la ediția din 2003 a turneului de la Wimbledon.

Anul trecut nu a existat niciun semn de sfârșit al domniei lor - trioul și-a împărțit recolta de grand slamuri din 2018.

Britanicul Andy Murray, care și-a anunțat vineri retragerea iminentă din acest sport, nu este cap de serie pentru primul turneu major al anului, dar completează grupul. El are în palmares trei trofee de Grand Slam, alături de un grad respectabil de succes în turnee.

"Sunt încrezător? Nu știu!", a declarat maestrul elvețian Federer pentru Christina MacFarlane de la CNN, înainte de începerea Openului, luni.

"M-am antrenat foarte bine, am avut un alt sezon grozav în acest an, sunt încă fericit să joc și am câștigat ultimele două ediții ale Openului Australiei, așa că da, cu siguranță ar trebui să merg acolo cu încredere".

În ciuda dulapului său de trofee gemând, Federer - considerat cel mai mare jucător de tenis masculin din toate timpurile - a coborât în ierarhie în ultimii ani, atât sârbul Djokovic, cât și spaniolul Nadal aflându-se în prezent în fața sa în clasamentul mondial.

Djokovic, în special, pare să continue să domine acest sport pentru o perioadă de timp.

Sârbul, care a pus capăt unei perioade de acalmie pentru a câștiga ultimele două dintre cele patru turnee majore din 2018, pare să fie o forță irezistibilă și în acest an. Cu un record de șase titluri la Australian Open în palmares, el are cel puțin la fel de multe șanse de a câștiga la Melbourne ca și prietenul și rivalul său de lungă durată Federer.

Sârbul, actualul număr unu în clasamentul ATP, este principalul favorit al turneului.

"Djokovic a avut un mare succes în Australia, a câștigat de șase ori, iar după cum a terminat anul trecut este greu să nu spui că va fi el", a declarat jurnaliștilor legenda tenisului și prezentatorul John McEnroe.

"Federer s-a poziționat pentru a avea un parcurs bun. Este greu de ales".

Așadar, unde sunt tinerii?

În mod incredibil, încă nu a existat un câștigător de Grand Slam masculin care să se fi născut în anii 1990. Cel mai tânăr, Marin Cilic, care a câștigat US Open 2014, s-a născut în septembrie 1988.

McEnroe spune că este din ce în ce mai greu pentru jucătorii mai tineri să descompună jocul rapid și fizic al adversarilor mai în vârstă pe parcursul unui turneu epuizant.

"Jocul a devenit mai fizic și mingea a fost lovită mai repede - a devenit pur și simplu mai dificil pentru un puști tânăr să poată rezista timp de șapte meciuri", a declarat jurnaliștilor de la Melbourne septuplul campion de Grand Slam.

Așadar, un alt veteran ar putea fi cel care să rupă controlul celor patru în turneu.

După cifre, Juan Martin del Potro (nr. 5) este cel mai bine plasat, deși nu va apărea la Melbourne din cauza unei accidentări. Sau Cilic ar putea să își adune curajul și determinarea de care a dat dovadă pentru a-l învinge pe Kei Nishikori în două seturi la Flushing Meadows în 2014.

Kevin Anderson, al doilea clasat după Djokovic la Wimbledon anul trecut, ar putea reprezenta, de asemenea, o provocare.

Cu toate acestea, McEnroe simte că un colț este pe cale să fie întors.

"Cred că anul acesta va fi anul în care veți vedea unul dintre acești copii tineri să se desprindă", a spus el.

Mulți experți, inclusiv McEnroe, consideră că germanul Alexander Zverev - adversarul lui Federer în finala Cupei Hopman - este candidatul cel mai probabil pentru a face un pas înainte și a cuceri un trofeu de Slam.

După ce l-a învins pe Djokovic pentru a câștiga ATP Tour Finals de la Londra în noiembrie, învingându-l pe capii de serie nr. 1 și nr. 2 în zile consecutive, germanul crește în încredere, tehnică și abilități - iar în 2019, numărul 4 mondial este o perspectivă bună pentru a ridica primul său trofeu de Slam.

Lui i se alătură o serie de alți pretendenți puternici în vârstă de 20 de ani, printre care austriacul Dominic Thiem, grecul Stefanos Tsitsipas, băiatul rău australian Nick Kyrgios, perechea rusă formată din Karen Khachanov și Daniil Medvedev și britanicul Kyle Edmund.

"Ușa este deschisă: dacă vă uitați la clasament, aveți o mulțime de jucători poziționați pentru a face o mare descoperire", a spus McEnroe.

"Cred că va avea loc o schimbare de gardă în acest an. Fie că este vorba de Zverev, fie că este vorba de unul dintre ceilalți, cum ar fi Khachanov sau Tsitsipas, îi veți vedea făcând ceva mare."

Dar pentru ca acest lucru să se întâmple și pentru ca lumea să îmbrățișeze o nouă generație de superstaruri, vechea gardă va trebui mai întâi să se dea la o parte.

