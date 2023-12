Poveste evidențiată

Robert Kubica: "Mă bucur să mă întorc într-o mașină de F1

Kubica revine într-o mașină de F1 după șase ani de absență

Polonezul a participat la Festivalul Vitezei de la Goodwood

Dar cu două ieșiri în decurs de patru săptămâni - un test privat cu echipa Renault F1 la Valencia în iunie, urmat de o apariție la Goodwood Festival of Speed la sfârșitul săptămânii trecute - cresc speranțele că polonezul ar putea face o revenire șocantă în vârful sporturilor cu motor.

Renault a confirmat joi că Kubica, în vârstă de 32 de ani, va participa acum la un al doilea test "pentru a evalua capacitățile sale de a reveni la cel mai înalt nivel al competiției", a precizat echipa franceză într-un comunicat.

Testul va avea loc pe circuitul Paul Ricard din Franța - unde va avea loc Marele Premiu al Franței din 2018 - la o dată încă nespecificată.

Cariera lui Kubica în Formula 1 a fost întreruptă în urma unui grav accident de raliu în februarie 2011, în urma căruia a fost nevoie de o amputație parțială a antebrațului drept.

"Bineînțeles că am limitări cu corpul meu, cu brațul meu, dar am avut un sentiment foarte bun și am avut un feedback foarte bun la Valencia", a declarat Kubica pentru CNN la Goodwood.

"Nu știam la ce să ne așteptăm. Am fost departe de o mașină de F1 timp de șase ani, dar ceea ce am simțit acolo a fost foarte, foarte promițător și am fost foarte surprins de cât de bine au mers lucrurile", a adăugat el.

"Au fost multe emoții. Cel mai important punct culminant a fost că m-am urcat în mașină și m-am simțit foarte confortabil și că am ajuns la un nivel bun foarte, foarte repede.

"Sunt fericit că m-am întors într-o mașină de Formula 1".

"Un talent uriaș

Vorbind cu reporterii la Goodwood, Kubica a declarat că acum evaluează șansele sale de a reveni în F1 la 80-90%, dar rămâne de văzut ce înseamnă cu adevărat o "revenire".

"Testul recent a arătat că nu și-a pierdut nimic din dorința de a câștiga sau din simțul său pentru mașină", a declarat pentru CNN jurnalistul veteran de F1 Maurice Hamilton.

"Gândul că Renault îi oferă un nou test l-a făcut să creadă că există o șansă bună să fie în F1.

"Ce înseamnă să fie în F1 este neclar - ar putea fi faptul că face teste pentru ei, la care ar fi foarte, foarte bun.

"Va fi el pilot? Nu-l exclud, dar vor trebui să se gândească mult și bine la asta, din cauza vârstei sale și a faptului că F1 este cea mai tare - te confrunți cu cei mai buni din lume și trebuie să fii 100%. Există încă câteva semne de întrebare".

Kubica a petrecut cinci ani în F1 - patru la echipa Sauber înainte de a trece la Renault în 2010. În total, a concurat de 76 de ori, a terminat pe podium de 12 ori și a câștigat prima sa cursă la Marele Premiu al Canadei din 2008 - la 12 luni după ce a suferit un accident îngrozitor la Montreal.

Există o afecțiune uriașă în rândul fanilor sporturilor cu motor pentru Kubica, iar Hamilton vorbește cu entuziasm despre el - pilotul de curse și omul.

"Nu există nicio latură a lui - nu a fost niciodată politic, el doar s-a ocupat de curse. Cred că oamenii se îndrăgostesc pur și simplu de el pentru că este un tip modest și foarte umil, cu un talent uriaș", a declarat Hamilton.

"Tragedia lui Kubica este că potențialul său a fost enorm și a fost fantastic - unul dintre cei cu adevărat talentați.

"Avea abilitatea naturală pe care o au Lewis Hamilton din această lume - afinitatea cu mașina ... putea să o facă să vorbească. Avea acest fler incredibil care este foarte greu de definit, dar se putea vedea".

CITEȘTE: Fotografierea celor mai rapizi piloți din lume

VEDEȚI: Michael Caines servește fast-food de lux

În timpul recentei apariții a lui Kubica la Goodwood, au existat cozi lungi pentru autografe și selfie-uri cu polonezul.

"Cu siguranță, sunt foarte surprins de cât de mulți oameni mă urmăresc", a spus el.

Vizitați CNN.com/motorsport pentru cele mai recente știri și reportaje

"Am ieșit din Formula 1 de mulți ani, dar sper că își amintesc unele dintre bunele mele pilotaje din trecut și apreciez sprijinul lor".

Indiferent ce îi rezervă viitorul, fie că va fi într-o mașină de raliu sau va reveni pe grila de start a Formulei 1, Kubica va fi mereu apreciat de fani și colegi.

"Echipa Renault l-a iubit", a spus Hamilton despre sezonul solitar în care Kubica a concurat pentru echipa franceză în 2010. "A: pentru că era rapid, B: pentru că feedback-ul său era extraordinar și C: nu i-a dezamăgit niciodată."

Citește și:

Sursa: edition.cnn.com