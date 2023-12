Poveste evidențiată

Revoluția din Formula E se bazează pe generația Y

Formula E a îmbrățișat mediile digitale

Senna: Cursele electrice sunt "mai distractive decât F1"

F1 ar putea "să se conecteze mai bine cu fanii săi

Dar, în aceste zile, nu doar piloții pe benzină se îndreaptă cu toată viteza spre viitor: Formula E se află, de asemenea, într-o misiune de descoperire.

Singura serie de curse complet electrice din lume, cu o vechime de doar două sezoane, se bucură de experimentarea unor caracteristici prietenoase cu fanii, spune directorul său general Alejandro Agag.

"Motorsportul există de mult timp, iar F1 este fantastică, dar Formula E este nouă și este un avantaj să nu ai moștenire, deoarece putem încerca lucruri nebunești - îți oferă o mare libertate", a declarat Agag pentru CNN.

"Cu o moștenire mare în spate - cu Senna, Prost, Fangio - nu poți experimenta cu adevărat, dar în Formula E putem face tot ce vrem."

Funcțiile inovatoare precum "Fan Boost " - unde fanii pot vota pentru a oferi unui pilot un impuls temporar de energie în timpul curselor - și camerele de 360 de grade au arătat dorința Formulei E de a experimenta, oferindu-le suporterilor săi posibilitatea de a interacționa cu sportul în diferite moduri pe mai multe platforme.

Nici implicarea nu se limitează doar la sfera digitală. La curse, inclusiv la ePrix-ul de luna trecută de la Paris, fanii pot urmări echipele din boxe în timp ce își pregătesc mașinile, pot "bate palma" cu piloții la ceremoniile de podium și chiar pot concura împotriva eroilor lor într-o simulare de mașini de curse la complexul de divertisment "eVillage".

Formula se dovedește a fi populară atât pentru fani, cât și pentru piloți.

"Interacțiunea cu fanii este uimitoare", a declarat pentru CNN pilotul DS Virgin Racing și fost pilot de Formula 1, Jean-Eric Vergne.

"Cred că în Formula E, circuitele sunt mai mici, în centrele orașelor (și) aduce mult mai mulți oameni."

Nick Heidfeld, care a petrecut 12 sezoane în F1 înainte de a se alătura Formulei E, este de acord.

"Avem circuite de stradă care sunt foarte distractive și am văzut curse foarte interesante - mașinile sunt suficient de apropiate pentru ca fanii să se bucure", spune germanul.

"Cireașa de pe tort pentru mine sunt locațiile. Oriunde mergem - Miami, Berlin, Beijing - sunt locații excepționale. Când am ajuns la Paris nu mi-a venit să cred - pentru mine, este o treaptă peste orice altceva. Este pur și simplu suprarealist să conduci aici."

Formula E nu poate concura cu verișoara sa mai veche, alimentată cu benzină, în ceea ce privește ritmul - mașinile electrice au o viteză maximă de 140 mph, față de 225 mph în F1 - și nici în ceea ce privește cifra de afaceri anuală, care a fost estimată la 1,8 miliarde de dolari în 2014, potrivit site-ului Formula Money.

Dezbaterea privind forța de apăsare

Dar ar putea avea un avantaj în ceea ce privește valoarea de divertisment, spune Bruno Senna, nepotul legendei F1 Ayrton Senna și pilot al echipei Mahindra Racing.

"Desigur, sunt concepte foarte diferite de curse, dar cred că cursele noastre sunt cu siguranță mai distractive decât cele de F1", spune brazilianul. "Avem un pic mai puține ajutoare artificiale pentru depășiri, astfel încât putem alerga mai aproape.

"Există ceva mai multe rețete pentru curse distractive în Formula E decât în F1".

Senna deplânge, de asemenea, cursa înarmării aerodinamice care a dominat F1 în ultimii ani, echipele investind zeci de milioane de dolari în căutarea unor aripi față și spate perfect proiectate.

"Este o situație dificilă. Cel mai mare inamic al F1 este forța de apăsare și aici se investesc cei mai mulți bani. Dacă F1 nu va face o schimbare drastică a reglementărilor privind forța de apăsare, cursele vor continua la fel și nu poți face nimic în acest sens", susține Senna.

"Dacă faci aripile plate, cu adevărat pătrate, așa cum erau mașinile din anii '70 și '80, acestea sunt mult mai puțin sensibile la turbulențele provocate de mașina din față, ceea ce face ca cursele să fie mult mai bune.

"Cu cât pachetul aerodinamic este mai simplu, cu atât cursele sunt mai bune. Dar F1 este despre vârf, despre tehnologie maximă, și cum poți convinge oamenii să spună că nu există aripi în F1?".

Venituri în creștere, telespectatori în scădere

Senna, care a petrecut trei sezoane în F1 între 2010-2012, nu este singurul care crede că F1 și-a pierdut din strălucire în ultima vreme.

Șeful suprem al F1, Bernie Ecclestone, și-a exprimat clar consternarea față de recenta dominație a Mercedes - echipa germană a câștigat două titluri consecutive la constructori în 2014-15, câștigând 32 din 38 de curse în cele două sezoane.

În acest an, tendința a continuat, Nico Rosberg cucerind steagul în carouri la primele patru curse, înainte de victoria senzațională a lui Max Verstappen la Marele Premiu al Spaniei de la sfârșitul săptămânii trecute.

În februarie, Ecclestone, în vârstă de 85 de ani, a mers până acolo încât a declarat că nu ar plăti pentru a urmări o cursă de F1.

Cursele de procesiune se pot dovedi a fi o dezamăgire pentru fanii înrăiți ai sporturilor cu motor - audiențele la nivel mondial au scăzut în ultimele sezoane - de la aproximativ 600 de milioane anual în 2008 la 425 de milioane în 2014 - dar veniturile din publicitate, taxele de găzduire a curselor și contractele de drepturi TV sunt în plină expansiune.

Această tendință pare să continue, spune Jon Stainer, director general pentru Marea Britanie și Irlanda al companiei de consultanță sportivă Repucom.

"Formula 1 continuă să aibă în continuare o propunere puternică. Calendarul pe tot parcursul anului este o mare oportunitate pentru mărci de a spune o poveste", a declarat Stainer pentru CNN.

"Este, de asemenea, o mare oportunitate pentru mărci de a prezenta și demonstra tehnologia și performanța într-un eveniment în timp real. Nu este vorba doar de a ieși în oraș și de a bea șampanie, ci de a reuni companiile pentru a împărtăși cunoștințe, pentru a prezenta dezvoltarea".

Dar există loc pentru îmbunătățiri în ceea ce privește exploatarea noilor tipuri de media, spune el.

"Mai are ceva de lucru în ceea ce privește propunerea sa digitală", adaugă Stainer.

"Echipele fac o treabă bună în jurul acestui aspect, creând o narațiune - se asociază bine în special cu conținutul de patrimoniu.

"F1 are o platformă de difuzare foarte puternică, dar are ocazia de a se conecta cu fanii săi un pic mai bine în viitor și ar trebui să se uite la digital ca la o platformă pentru a face acest lucru."

Curtarea "fanilor de mâine

În urmă cu doi ani, Ecclestone a respins social media ca fiind "un nonsens", dar de atunci a schimbat tactica, spunând, nu mai departe de luna aprilie, că a fost "educat" și că acum își dă seama de importanța acesteia.

În acest scop, conturile de social media ale F1 sunt acum în creștere - conturile oficiale de Twitter și Instagram ale F1 au înregistrat la începutul acestui an două milioane și, respectiv, un milion de urmăritori, în timp ce pagina oficială de Facebook a F1, lansată înainte de începerea sezonului 2016, are peste 2,3 milioane de "like-uri".

Stainer spune că hrănirea unei strategii digitale va fi vitală pentru succesul F1 în viitor. Așadar, ce sfat i-ar da lui Ecclestone?

"I-aș vorbi cu el despre consumatorul și fanul de mâine - acesta este viitorul sportului", spune Stainer.

"Este vorba de generația mileniului și de generația de după ei, care consumă divertisment și media într-un mod foarte diferit față de publicul tradițional care consumă printr-o platformă de difuzare liniară."

Este o necesitate pentru toți deținătorii de drepturi sportive majore, nu doar pentru F1, să adopte acest tip de strategie, susține Stainer.

"Succes pe mai multe platforme

Această abordare multi-platformă s-a dovedit a fi un succes pentru Formula E - campaniile de marketing accelerând raza de acțiune a mărcii. Un videoclip recent "Leap of Faith", în care un cascador face un salt cu spatele peste o mașină de Formula E care circula cu viteză, a fost vizionat de peste cinci milioane de ori pe YouTube.

"Formula E se poziționează cu o propunere digitală foarte puternică și o propunere de implicare a fanilor", spune Stainer.

"O mare parte din acest lucru este facilitată de faptul că este vorba de curse de stradă și că publicul lor este puțin mai tânăr decât publicul tradițional al sporturilor cu motor. Ei construiesc o propunere de divertisment pentru consumatori în jurul sportului în care îi implică și îi angajează pe consumatori.

"Interesul fanilor și al consumatorilor a crescut în ultimele 12 luni și mă aștept ca acest lucru să continue pe măsură ce se dezvoltă seria și pe măsură ce mărcile care investesc în ea continuă să se dezvolte."

Drumul Formulei E nu a fost întotdeauna lin - întreprinderea a fost aproape de faliment de multe ori la începuturile sale, spune Agag, iar recenta anulare a ePrix-ului de luna viitoare de la Moscova, în afara Kremlinului, evidențiază capcanele încercării de a organiza curse pe circuite stradale temporare din oraș.

Dar Agag insistă că sportul este sănătos, iar spaniolul privește cu optimism spre viitor și se bucură de traseul alternativ pe care îl pregătește.

Sezonul viitor este programat să înceapă pe străzile din Hong Kong, iar Agag este optimist în privința New York-ului care se va afla pe lista de start din 2017.

O "soluție pentru orașe

"Formula E trebuie să fie diferită de tot ceea ce există, iar cursele în orașe a fost unul dintre principalele noastre obiective de diferențiere", spune Agag, în vârstă de 45 de ani.

"Este foarte dificil să organizezi aceste curse în centrul orașelor, dar tocmai am venit de la Paris, unde am avut o cursă incredibilă în jurul Les Invalides... nu am fi putut face acest lucru dacă nu am fi fost electrice", adaugă el, subliniind un alt mesaj important pe care sportul încearcă să îl transmită, acela de a promova vehiculele cu baterii în zonele urbane.

"Mașinile electrice sunt o soluție fantastică pentru orașe. Primarii vor mașini electrice, oamenii vor mașini electrice, noi vrem orașe mai curate și un mediu mai bun. Așadar, cursele în inima orașelor sunt esențiale pentru Formula E."

În acest weekend, seria se mută în centrul Berlinului, alergând pe Karl-Marx-Allee, bulevardul monumental cunoscut anterior sub numele de Stalinallee.

Proiectul edilitar comunist emblematic al Republicii Democrate Germane a devenit centrul unei revolte muncitorești în 1953 și al unor parade militare de 1 Mai în timpul Războiului Rece.

Sâmbătă va fi martoră la o altă transformare, piloții luptându-se pe pista de doi kilometri, în condițiile în care campionatul este foarte echilibrat - Lucas di Grassi îl conduce pe Sebastien Buemi cu 11 puncte, cu doar trei curse rămase de disputat.

Campionatul piloților poate că atârnă în balanță, dar Buemi, care a petrecut trei sezoane în F1 cu Toro Rosso, spune că drumul de urmat pentru Formula E este clar.

"Cred că ei încearcă să facă lucrurile puțin diferit", spune Buemi. "Ei încearcă să deschidă sportul către mai mulți oameni. Când vezi ce face Formula E cu ceremonia de premiere pe podium, când vezi Fan Boost și (eforturile) de a interacționa cu fanii - cred că este un lucru minunat.

"Formula 1 ar putea învăța câte ceva din asta. Și ei se străduiesc, dar sunt sigur că, cu ceea ce am văzut în acest sezon, Formula E are un viitor bun."

Paris ePrix: "Este cursa viitorului

