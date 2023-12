Revenirea Ferrari este "bună pentru Formula 1", spune Christian Horner, șeful Red Bull

Acest lucru se datorează în mare parte soartei contrastante a două echipe - renașterea Ferrari și dificultățile Mercedes - ceea ce face ca rezultatul campionatului din acest an să fie imposibil de estimat.

Charles Leclerc de la Ferrari conduce în prezent clasamentul piloților, cu 19 puncte în fața lui Max Verstappen de la Red Bull, care a obținut duminică, la Marele Premiu de la Miami, a treia sa victorie din acest sezon.

Doar șase puncte separă aceste două echipe în clasamentul constructorilor, în timp ce Mercedes - triumfător în ultimele opt sezoane - se află în mod neobișnuit pe locul trei.

"Este grozav să concurăm cu Ferrari, este bine pentru Formula 1 să avem un Ferrari competitiv", a declarat directorul echipei Red Bull, Christian Horner, pentru CNN Sport, la sfârșitul săptămânii trecute, la Miami, prima dată când orașul a găzduit o cursă de Formula 1.

"Charles Leclerc face o treabă excelentă, Carlos Sainz este și el un pilot de primă clasă ... Știm că Mercedes își va rezolva problemele. Este grozav pentru Formula 1 să mai avem o altă echipă în competiție."

Pentru Horner, acest sezon seamănă oarecum cu o schimbare a gărzii; Verstappen și Leclerc au amândoi 24 de ani, cu ani de curse potențial încă în fața lor.

"Este o competiție grozavă între această generație tânără care vine", adaugă el.

"Charles și Max au concurat unul cu celălalt încă de când erau copii. Cursele dintre cei doi la fiecare Mare Premiu de până acum, în acest an, au fost fantastice."

După o concluzie dramatică și controversată a campionatului de anul trecut - în care Verstappen a câștigat primul său titlu în fața lui Lewis Hamilton la Marele Premiu de la Abu Dhabi, care a încheiat sezonul - Red Bull pare să fie angajată într-o altă luptă de braț în acest sezon.

Noile reglementări care au fost introduse la începutul anului 2022 au forțat echipele să își reproiecteze complet mașinile. Schimbările au făcut ca Ferrari să prospere, Mercedes să se lupte, iar Red Bull să depășească așteptările inițiale ale echipei, potrivit lui Horner.

"După ce am depus atât de mult efort în mașina de anul trecut, pentru a veni pe aceste noi reglementări, am ales să ne asumăm acest risc, deoarece am avut ocazia să câștigăm anul trecut și trebuie să mergi pentru asta", explică el.

"Asta a pus o presiune uriașă asupra echipei la intrarea în a doua jumătate a anului trecut, că a trebuit să jucăm din urmă. Personal, nu mă așteptam să începem anul atât de competitiv cum am făcut-o.

"Să fim pe prima linie în prima cursă, să câștigăm a doua cursă, să câștigăm și să obținem un dublu la Imola a fost un început incredibil pentru noi și cred că mărturie pentru toată echipa pentru că a făcut o treabă atât de fenomenală într-un timp atât de scurt."

"Un public cu totul nou

Marele Premiu de la Miami de la sfârșitul săptămânii trecute a fost, înainte de Austin, prima din cele două curse din Statele Unite din acest sezon, în timp ce în sezonul următor vor fi trei, odată cu Marele Premiu de la Las Vegas adăugat în calendar.

Acest sport a avut o creștere recentă a popularității în America de Nord și s-a bucurat de o creștere de 58% a numărului de audiențe TV în SUA în sezonul trecut, comparativ cu anul precedent.

Această creștere a numărului de telespectatori a fost parțial alimentată de popularitatea serialului "Drive to Survive " - o serie documentară de pe Netflix care a acoperit patru sezoane de F1.

"Netflix a făcut o treabă grozavă deschizând-o către un public complet nou", a declarat Horner.

"A explicat cum funcționează acest sport, a arătat cine sunt unii dintre piloți, care sunt unele dintre dinamici.

"Dar sportul a trebuit totuși să livreze, iar anul trecut a fost un an epic - competiția de la prima cursă până la ultima cursă, a fost ca o luptă la categoria grea din 22 de runde diferite. A fost un campionat fenomenal anul trecut... un vis al unui producător."

Și dacă campionatul din acest sezon poate oferi aceleași niveluri de dramatism - deși cu noi protagoniști - atunci este probabil ca numărul de audiență să continue să crească.

"Atâta timp cât vom continua să avem Mari Premii duminica și va rămâne o competiție între om și mașină la limită, despre asta este vorba", spune Horner.

"Bineînțeles, va evolua... totul evoluează în viață. Cred că Formula 1 trece prin această evoluție chiar în acest moment".

Sursa: edition.cnn.com