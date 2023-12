Renata Voracova: Jucătoarea cehă, prinsă în scandalul australian din cauza statutului de vaccin, speră ca Novak Djokovic să poată juca

La fel ca Djokovic, specialistul în dublu Voracova primise o scutire medicală pentru a participa la Australian Open, deși nu fusese vaccinat împotriva Covid-19.

Scutirea fusese acordată pe baza faptului că jucătoarea de 38 de ani a contractat virusul luna trecută, ceea ce, potrivit acesteia, a împiedicat-o să se vaccineze, alături de alte probleme medicale.

"Este un lucru bun nu numai pentru el. Sperăm că va putea juca. Pentru că pentru asta ne-am dus acolo: să jucăm tenis și să nu luăm parte la niciun joc din interior", a declarat Voracova, care intenționează să se vaccineze împotriva Covid-19 în viitor, pentru Reuters.

Voracova juca deja un turneu la Melbourne când scutirea sa medicală a fost din nou analizată de autorități, după ce viza lui Djokovic a fost anulată de către oficialii forțelor de frontieră australiene, deoarece sârbul a sosit în țară fără a fi complet vaccinat împotriva Covid-19 - care este o condiție prealabilă pentru ca toți străinii să intre în țară fără a fi nevoiți să intre în carantină, cu excepția cazului în care au o scutire medicală valabilă.

Numărul 1 mondial sârb a fost reținut într-un hotel de detenție guvernamental din Melbourne timp de cinci zile, înainte de a câștiga luni un recurs împotriva anulării vizei, ceea ce i-a permis să își reia antrenamentele înaintea Openului Australiei, care începe pe 17 ianuarie.

Voracova a fost reținută joia trecută în același hotel ca și Djokovic, înainte de a părăsi țara sâmbătă.

Într-o convorbire video cu Reuters, Voracova a declarat că a trecut prin biroul de imigrări fără să se confrunte cu probleme și crede că ar fi concurat la Australian Open dacă nu ar fi izbucnit furia în jurul vizei lui Djokovic și a statutului său de vaccinare.

"Eram deja acolo de o săptămână și de când a sosit el lucrurile s-au schimbat", a spus ea. "Nu sunt supărată pe el.

"Sunt foarte tristă că s-a întâmplat acest lucru. Este unul dintre cele mai mari turnee. Te duci acolo și se întâmplă asta. Nici măcar nu îți poți imagina că este posibil ca în secolul 21 să se întâmple în această țară".

Ca într-un film de acțiune

Voracova, clasată pe locul 82 la dublu, a declarat că s-a simțit ca în mijlocul unui film de acțiune când a fost escortată din hotelul în care era cazată.

"Nici măcar nu am folosit lifturile obișnuite. Am trecut prin lifturi laterale și total pe căi diferite (prin hotel), unde oamenii nu mă puteau vedea. Apoi am mers în garaj, unde era o dubă", a spus ea.

Interogatoriul a durat aproximativ șase ore. Ea a declarat că nu a făcut apel la decizia de a i se retrage viza, deoarece nu era conștientă de toate implicațiile legale.

"Chiar nu am știut după interogatoriu ce ar trebui să fac, care sunt drepturile mele. Erau cu mine oameni de la Tennis Australia, avocați care mă ajutau. Și nu au făcut apel la tribunal. Așa că nu știam că pot să o fac. Pur și simplu am urmat sfaturile pe care mi le-au dat", a spus ea.

Ea a spus că ferestrele din camera ei de la hotelul guvernamental erau încuiate, iar oamenii păzeau coridoarele dintre camere. Neavând nicio șansă de a se antrena, ea a ales să părăsească Australia.

"Este o mare ușurare faptul că sunt în sfârșit acasă. În timpul zilei (acolo) nu mă simțeam foarte bine, nu puteam să dorm deloc și nu mâncam prea mult", a spus ea.

Sursa: edition.cnn.com