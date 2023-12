Rasmus Højlund pune capăt secetei de goluri din Premier League și consfințește revenirea uluitoare a lui Manchester United în fața lui Aston Villa

Mai multe apărări dezastruoase ale lui United, o caracteristică a sezonului dezastruos al echipei până acum, au oferit lui Villa un avantaj de 2-0 în prima repriză, datorită golurilor din lovituri de departajare ale lui John McGinn și Leander Dendoncker.

Huiduielile au răsunat în jurul lui Old Trafford, acum o caracteristică obișnuită a meciurilor de acasă ale lui United, după golul lui Dendoncker și în timp ce echipa locală se îndrepta spre tunel pentru pauză.

Cu toate acestea, o demonstrație impresionantă de caracter, ceva ce a lipsit cu desăvârșire în acest sezon în echipa lui Erik ten Hag, a ajutat United să întoarcă meciul în partea a doua.

Două goluri ale adolescentului Alejandro Garnacho au egalat-o pe Manchester United cu 20 de minute înainte de final, înainte ca voleul clinic al lui Højlund cu opt minute înainte de final să pună capăt în cele din urmă secetei de coșmar a danezului în Premier League și să asigure trei puncte uriașe pentru Ten Hag.

"Pierzi [la pauză] la două jocuri fixe, așa că poate nu am fost atât de concentrați", a declarat Ten Hag pentru Prime Sport după meci. "Dar cred că deja în prima repriză am jucat destul de bine și am continuat să încercăm.

"Am spus la pauză: "Continuați să credeți, continuați să faceți ceea ce facem, faceți chiar mai mult. Atunci este posibil. Reduceți la 2-1 și apoi vom vedea ce se întâmplă'. Le-am spus înainte de meci că am fost competitivi cu Arsenal și Liverpool, așa că, dacă jucăm cât mai bine, putem învinge pe oricine.

"Așa că credeți în asta, chiar și atunci când sunteți conduși cu două la zero. Nu contează. Continuați, arătați caracter și cred că astăzi au arătat asta. Avem personalitățile necesare pentru a face acest lucru și astăzi a fost o performanță foarte bună a echipei."

United se afla într-o perioadă de formă nefericită înainte de confruntarea de marți de Boxing Day, nereușind să înscrie în cele patru meciuri anterioare și obținând doar un punct din patru partide din Premier League.

Chiar dacă United a luptat, apărarea fragilă a echipei a făcut ca Aston Villa să aibă o serie de oportunități de a strica Crăciunul lui Ten Hag. Faptul că echipa a reușit să obțină victoria, prin urmare, va fi fost o ușurare enormă, nu în ultimul rând pentru că David Brailsford a fost prezent pe Old Trafford.

Meciul de marți a fost primul de când miliardarul britanic Jim Ratcliffe a încheiat un acord pentru a cumpăra o participație de 25% din club și, deși Brailsford, un antrenor britanic de ciclism și director de sport la compania INEOS a lui Ratcliffe, va fi fără îndoială încurajat de revenire, el va fi foarte conștient de sarcina uriașă care îl așteaptă.

Înaintea meciului, Ratcliffe a scris o scrisoare deschisă către Manchester United Supporters' Trust, subliniind "rolul critic al fanilor" în viitorul clubului.

"Cred că putem aduce succese sportive pe teren pentru a completa succesul comercial incontestabil de care s-a bucurat clubul. Va fi nevoie de timp și răbdare, alături de rigoare și cel mai înalt nivel de management profesionist", a scris Ratcliffe.

"Sunteți ambițioși pentru Manchester United și la fel suntem și noi. Nu există garanții în sport, iar schimbarea poate dura în mod inevitabil, dar noi suntem implicați pe termen lung și împreună vrem să ajutăm la readucerea lui Manchester United acolo unde îi este locul, în vârful fotbalului englez, european și mondial.

"Iau această responsabilitate foarte în serios".

Preluarea parțială a fost finalizată chiar la timp pentru fereastra de transferuri din ianuarie, deși, având în vedere reglementările Financial Fair Play și sumele mari pe care United le-a plătit pentru jucători precum Højlund, André Onana, Antony și Mason Mount, nu este clar cât de mult va putea cheltui clubul.

Înaintea meciului, Ten Hag a declarat că știe ce își doresc Ratcliffe și Brailsford pentru viitorul clubului și că "abia așteaptă" să lucreze cu ei.

Sarcina la îndemână este, fără îndoială, una uriașă, United părând să dea un colț în mai multe rânduri în timpul mandatului lui Ten Hag, dar apoi să regreseze din nou.

Pe lângă îmbunătățirile de pe teren, Ratcliffe va finanța, se pare, și reamenajarea stadionului Old Trafford, care a ajuns să reflecte starea dezastruoasă a clubului.

În timp ce drumul de întoarcere la fostele zile de glorie ale clubului va fi, fără îndoială, unul lung, fanii lui United, Brailsford și Ratcliffe pot sărbători cel puțin un prim pas câștigător.

