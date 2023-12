Poveste evidențiată

Rafael Nadal "trăiește cu dureri și analgezice din 2005

Toni Nadal spune că nepotul său speră să revină după accidentarea la șold în Cupa Davis

Spania joacă împotriva Germaniei la Valencia, în perioada 6-8 aprilie

Toni spune că jucătorul are dureri constante din 2005

Dar nivelul de intensitate pe care Nadal îl aduce jocului său a avut un cost.

Atât de mult încât cel care a câștigat 16 turnee de Grand Slam ar schimba câteva dintre titlurile sale pentru mai puțină suferință, potrivit unchiului său Toni - omul care a contribuit cel mai mult la formarea carierei jucătorului, în afară de Nadal însuși, desigur.

Nadal "trăiește cu dureri și analgezice din 2005", a declarat Toni joi, la conferința Congreso Murcia Sport & Business din Murcia, Spania.

"Din acest motiv, el a considerat că bunăstarea sa este mai presus de victorii și de multe ori mi-a spus că i-ar fi plăcut să câștige mai puțin în schimbul faptului că ar fi avut mai puține dureri".

"În principiu, ce am chef să fac? Este destul de simplu".

Probleme semnificative legate de accidentări

Într-adevăr, accidentările au fost o prezență permanentă pentru Nadal, deși în prezent se află încă pe locul al doilea, în spatele lui Roger Federer, în clasamentul Grand Slam-urilor masculine. Și, într-o performanță care va rămâne poate de neegalat, a câștigat Openul Franței de 10 ori.

Genunchii lui Nadal au fost cel mai adesea vinovați, dar picioarele, spatele, încheietura mâinii și tendonul i-au cauzat, de asemenea, probleme semnificative de accidentare.

El a suferit și o operație de apendicită în 2014, iar o accidentare la șold suferită în sferturile de finală de la Australian Open împotriva lui Marin Cilic în urmă cu două luni l-a costat în mod realist pe jucătorul de 31 de ani un loc în finala de la Melbourne.

Ulterior, Nadal s-a retras cu întârziere de la un turneu la Acapulco luna trecută și apoi s-a retras de la Indian Wells și Miami, cele mai mari două evenimente combinate în afara turneelor de Grand Slam.

"Cu timpul, pentru că ai mai mult succes pe hard, iarbă, indoor, începi și tu să îți faci programul un pic mai mult în jurul acestor lucruri".

Ținta Cupei Davis

Nadal a dezvăluit în autobiografia sa că o problemă congenitală la picior în 2005 aproape că i-a încheiat cariera - la vârsta de 19 ani - iar Toni a spus că aceasta a dus la o serie de complicații.

"Specialistul la care ne-am dus ne-a spus că cariera lui Rafael era aproape încheiată", a spus Toni. "Ei bine, în 2005, Rafael a trebuit să trăiască în mod constant în dureri. Din acel moment, de multe ori nu am putut termina sesiunile de antrenament.

"De multe ori - aproape întotdeauna - trebuia să ia un analgezic, pentru că durerea devenea din ce în ce mai mare pe măsură ce meciurile se desfășurau.

"Din cauza unor tălpi pe care a început să le folosească, care i-au rezolvat problema la picior, a început să aibă probleme la genunchi, la spate și în alte părți ale corpului."

Dar Nadal a găsit întotdeauna o modalitate de a se recupera din afecțiunile sale și de data aceasta speră să fie pregătit pentru sfertul de finală al Spaniei din Cupa Davis împotriva Germaniei, la Valencia, în perioada 6-8 aprilie. Miercuri, Nadal a înotat în încercarea de a-și ajuta recuperarea.

Meciul se joacă pe zgură, cea mai blândă suprafață pentru Nadal și cea pe care a câștigat totul - obținând acel al 10-lea titlu fără precedent de la Roland Garros în 2017, după ce l-a învins pe Stan Wawrinka.

Dacă Nadal - 22-1 la simplu în Cupa Davis, pierzând doar în fața fostului nr. 5 mondial Jiri Novak - va juca, aceasta ar marca prima sa apariție acasă în competiția care va fi în curând reînnoită din 2013.

"Am vorbit cu el și obiectivul lui este să joace", a declarat Toni. "Evident, noi, sau mai degrabă el, vom vedea cum se va simți. Dacă este recuperat, atunci cu siguranță va juca".

Toni a încetat să mai călătorească cu nepotul său anul trecut și acum își petrece o mare parte din timp lucrând la academia lui Nadal din Manacor, orașul natal al familiei, în Mallorca.

"Nu vorbesc cu el direct despre tenis", a declarat Toni, care este și directorul turneului feminin Mallorca Open din iunie. "Îl întreb cum se simte, știți, așa cum întreabă un unchi, întrucât îmi doresc ca totul să îi meargă bine".

El încă urmărește jocul și este convins că nepotul său este omul de bătut pe zgură în acest sezon, în ciuda accidentării la șold.

"Nu prea l-am întrebat, dar cred că are așteptări maxime. Anul trecut, lucrurile au mers foarte bine pentru el. Anul precedent... până când s-a accidentat, lucrurile au mers foarte bine pentru el pe zgură", a spus Toni, referindu-se la accidentarea la încheietura mâinii care l-a forțat pe un Nadal în lacrimi să renunțe la Roland Garros 2016 în prima săptămână.

"Nu cred că există vreun motiv să credem că nu vor merge la fel de bine anul acesta. Fiecare an este mai dificil, asta este realitatea. Dar cred că în acest an, din punctul meu de vedere, numărul 1 pentru a avea un sezon bun pe zgură este Rafael."

"Viața mea este bună", a spus el. "Evident, fac ceva diferit, dar este bine. Am avut norocul să mă distrez când am fost la Roma, în Australia, la Londra sau la New York, dar am avut și norocul să mă distrez în viață când sunt în Mallorca sau, ca astăzi, în Murcia."

