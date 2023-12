Rafael Nadal spune că el și familia sa sunt "foarte bine" după nașterea primului copil

Săptămâna trecută, Nadal și soția sa, Maria Francisca Perello, i-au urat bun venit primului copil al cuplului, Rafael Nadal Perelló, iar joi, tenismenul în vârstă de 36 de ani a intrat pe Twitter pentru a da o actualizare despre cum se simte familia.

"Bună ziua tuturor. După câteva zile și multe mesaje de afecțiune, am vrut doar să vă mulțumesc tuturor!", a scris câștigătorul de 22 de Grand Slam-uri. "Suntem foarte fericiți și totul este foarte bine! O mare îmbrățișare".

Nadal nu a mai jucat de când a făcut echipă cu rivalul său de lungă durată Roger Federer la Laver Cup, în ceea ce a fost ultimul meci în tenis al starului elvețian după o carieră istorică.

Punctul culminant al serii a fost imaginea, surprinsă de fotograful Ella Ling, în care Nadal și Federer stau mână în mână în timp ce plâng incontrolabil în timp ce Ellie Goulding interpretează piesa "Still Falling For You".

Spaniolul nu a confirmat încă dacă va mai participa la vreo acțiune competițională în 2022.

Mastersul de la Paris este următorul turneu major din calendarul ATP, care începe pe 21 octombrie, în timp ce ATP Finals se desfășoară în perioada 13-20 noiembrie la Torino, în Italia, Nadal fiind calificat la acest prestigios turneu.

Între timp, Nadal a confirmat că va juca împotriva lui Casper Ruud, pe care l-a învins în finala Openului Franței din acest an, într-o serie de meciuri demonstrative în America de Sud, începând cu Buenos Aires, Argentina, în noiembrie.

