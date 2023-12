Rafael Nadal se retrage de la US Open din cauza unei accidentări la picior, va rata restul anului 2021

Într-o declarație postată pe rețelele de socializare, numărul 4 mondial a spus că a suferit "mult mai mult decât ar trebui" din cauza unei accidentări la picior, adăugând că decizia de a pune capăt sezonului 2021 a fost "calea de urmat pentru a se recupera și a se reface bine".

Spaniolul, care are în palmares 20 de titluri de Grand Slam, un record, a anunțat în iunie că nu va participa la Wimbledon și la Jocurile Olimpice de la Tokyo, spunând că vrea "să își prelungească cariera și să continue să facă ceea ce mă face fericit".

Ultima apariție a lui Nadal pe un teren de tenis a fost la Citi Open din Washington DC, la începutul lunii august, unde a suferit o înfrângere șocantă în optimi în fața sud-africanului Lloyd Harris.

Anunțul său vine la doar câteva zile după ce Roger Federer a declarat că va lipsi și el de la US Open pentru a fi supus unei alte intervenții chirurgicale la genunchi care îl va ține pe tușă "multe luni".

Campionul în exercițiu Dominic Thiem s-a retras și el de la Flushing Meadows și va rata restul sezonului, invocând o accidentare la încheietura mâinii.

Vedeta în vârstă de 27 de ani a declarat miercuri că nu s-a recuperat după accidentarea suferită la Mallorca Open în iunie, care a fost ultimul turneu pe care l-a jucat înainte de a se retrage de la Wimbledon și de la Jocurile Olimpice de la Tokyo la începutul acestei veri.

În absența lui Nadal, Federer și Thiem, drumul pare mai ușor pentru Djokovic, care își propune să obțină un slam calendaristic memorabil - câștigarea tuturor celor patru turnee de Grand Slam în același an calendaristic.

Sârbul, care caută, de asemenea, un record de 21 de titluri de simplu de Grand Slam, a eșuat în căutarea unui slam de aur istoric în tenisul masculin la Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020 - câștigarea tuturor celor patru Grand Slam-uri și a unei medalii olimpice de aur în aceleași 12 luni - pierzând în semifinale.

Vizitați CNN.com/sport pentru mai multe știri, reportaje și videoclipuri

Dacă ar câștiga la New York, ar deveni primul jucător din tenisul masculin de simplu care completează un slam calendaristic de când Rod Laver a făcut-o a doua oară în 1969.

Ediția din acest an a US Open este programată să înceapă pe 30 august și se va desfășura până pe 12 septembrie la New York.

Citește și:

Sursa: edition.cnn.com