Rafael Nadal se califică în semifinale la Wimbledon, în căutarea celui de-al 23-lea titlu de Grand Slam

Meciul a început bine pentru spaniol, care a reușit să îi rupă serviciul adversarului său american la începutul primului set. Cu toate acestea, Fritz a reacționat și a reușit cinci game-uri succesive pentru a-și adjudeca primul set cu 6-3.

Cu Fritz conducând cu 4-3 în setul al doilea, un antrenor a fost chemat pe teren pentru a-l evalua pe dublul campion de la Wimbledon. În cele din urmă, acesta a folosit un time-out medical și a părăsit terenul pentru tratament. În ciuda acestor dificultăți, Nadal a revenit pentru a câștiga al doilea, făcând break în ultimul game pentru a câștiga cu 7-5, egalând situația la un set pentru fiecare.

După ce și-a adjudecat confortabil setul al treilea cu 6-3, Fritz a fost la un pas de victorie prin preluarea unui avantaj de 5-4 în setul al patrulea, Nadal servind pentru a prelungi meciul.

Nadal a făcut exact acest lucru, câștigând următoarele trei game-uri pentru a forța un set al cincilea decisiv.

În setul al cincilea, ambii jucători s-au aflat la egalitate, 4-4, înainte ca Fritz, în vârstă de 24 de ani, să găsească din nou drumul spre un avantaj de 5-4, iar Nadal a servit pentru a prelungi meciul. Așa cum a făcut-o de multe ori, spaniolul a reușit să câștige încă un game pentru a egala la 5-5 fiecare și a forțat în cele din urmă un tiebreak pentru meci.

De acolo, Nadal a trecut cu ușurință de Fritz, având un avans de 5-0, înainte de a câștiga tiebreak-ul cu 10-4.

"Corpul în general bine, bineînțeles că în abdomen ceva nu merge bine ... A trebuit să găsesc o modalitate de a servi un pic diferit. Pentru multe momente, mă gândeam că poate nu voi putea termina meciul, dar, terenul energia (este) altceva, așa că da", a declarat Nadal în interviul de pe teren.

Cu această victorie, Nadal ajunge la 8-0 în sferturile de finală la Wimbledon și devine al treilea jucător din Era Open care ajunge în semifinalele turneului de simplu de la Wimbledon la vârsta de 36 de ani sau mai mult.

Nadal a fost nevoit să se retragă de la Wimbledon 2021 din cauza oboselii și candidează pentru un al 23-lea titlu de Grand Slam la simplu masculin, un record, și al treilea la All England Lawn Tennis Club.

În celălalt meci din sferturile de finală masculine de miercuri, australianul Nick Kyrgios l-a învins pe chilianul Cristian Garin în două seturi, 6-4 6-3 7-6 (7-5), pentru a ajunge pentru prima dată în carieră într-o semifinală la un turneu de Grand Slam. Jucătorul de 27 de ani devine, de asemenea, primul jucător australian de sex masculin care ajunge în semifinale la Wimbledon după 17 ani.

"Credeam că nu voi fi niciodată într-o semifinală de Grand Slam. Sincer, am crezut că nava mea a plecat. Evident, nu am procedat grozav la începutul carierei mele și poate că am irosit acea mică fereastră, dar știți, (sunt) foarte mândru de modul în care am revenit aici și cu echipa mea doar pentru a reuși să fac o performanță", a declarat Kyrgios după meci.

Nadal va juca în semifinala cu Kyrgios, vineri, pe terenul central.

Citește și:

Sursa: edition.cnn.com