Rafael Nadal nu știe dacă va fi apt să îl înfrunte pe Nick Kyrgios în semifinalele de la Wimbledon

Spaniolul a trecut cu bine de o epopee epuizantă de cinci seturi împotriva lui Taylor Fritz, miercuri, câștigând cu 3-6 7-5 3-6 7-5 7-6 în patru ore și 20 de minute, dar în unele momente a părut să se lupte cu o accidentare la abdomen.

În mai multe rânduri, Nadal a rămas cocoșat după o lovitură și se ținea de abdomen. Dublul campion de la Wimbledon l-a chemat pe antrenor pentru o evaluare în setul al doilea, înainte de a folosi în cele din urmă un time-out medical și de a părăsi terenul pentru tratament.

"Nu știu", a spus Nadal, conform Reuters, când a fost întrebat dacă îl va înfrunta pe Kyrgios. "Sincer, nu vă pot da un răspuns clar, pentru că dacă v-aș da un răspuns clar și mâine se întâmplă altceva, voi fi un mincinos".

După meci, Nadal a recunoscut că s-a gândit să se retragă din confruntarea din sferturi.

"Am vrut doar să-mi dau o șansă", a adăugat el. [Nu este] ușor să părăsești turneul, [nu este] ușor să părăsești Wimbledon, chiar dacă durerea a fost grea. Nu știu. Am vrut să termin. Am luptat. [Sunt] mândru de spiritul de luptă și de modul în care am reușit să fiu competitiv în aceste condiții.

"Sunt obișnuită să suport durerea și să joc cu probleme. Știind că, atunci când simt ceva așa cum am simțit eu, asta se datorează faptului că ceva nu merge cum trebuie în [meu] abdomen.

"Dar să vedem. Am avut aceste senzații timp de câteva zile. Fără îndoială, astăzi a fost cea mai rea zi, a fost o creștere importantă a durerii și a limitării."

Nadal a jucat prin bariera durerii pentru a câștiga al 14-lea său titlu la Roland Garros la începutul acestui an, primind injecții în picior înainte de fiecare meci. Într-o conferință de presă de după meciul de la Roland Garros, Nadal a declarat că cei 21 de ani de carieră l-au lăsat să suporte dureri "în fiecare zi".

Campionul de 22 de Grand Slam-uri a fost un dubiu de accidentare la Wimbledon, după ce a primit tratament pentru accidentarea la picior care l-a chinuit în timpul Openului Franței, dar acum a ajuns în semifinale la All England Club pentru a opta oară în carieră.

Sursa: edition.cnn.com