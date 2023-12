Poveste evidențiată

Qatar MotoGP: Dovizioso îl învinge pe Marquez într-un duel palpitant în deșert

Andrea Dovizioso câștigă prima cursă a sezonului MotoGP

L-a învins pe Marc Marquez într-un ultim tur de circuit palpitant

Valentino Rossi, al treilea în Qatar

Dovizioso de la Ducati l-a ținut în frâu pe Marc Marquez de la Repsol Honda într-un ultim tur intens și s-a impus cu doar 0,027 secunde pentru prima lovitură în lupta pentru titlu.

Dovizioso nu a cedat niciun sfert în timp ce Marquez, cvadruplu campion la MotoGP, a încercat o depășire îndrăzneață tipică în ultimul viraj. În timp ce echipa sa de la boxe se uita printre degete, italianul a rezistat provocării robuste a spaniolului, trecând linia de sosire în forță, în timp ce în garajul Ducati se sărbătorea în delir.

Veteranul pilot al uzinei Yamaha Valentino Rossi a terminat pe un impresionant loc trei sub cerul întunecat al deșertului, în fața britanicului Cal Crutchlow de la LCR Honda.

Francezul Johann Zarco a condus de la bun început, după ce a obținut pole position-ul cu un tur de calificări uluitor, care a doborât recordul circuitului din deșert - cel mai longeviv din calendarul MotoGP.

Dar pe circuitul prăfuit, care tinde să macine pneurile, a început să se lupte pentru aderență și în cele din urmă a trebuit să se mulțumească cu un dezamăgitor loc opt pe Yamaha Tech 3.

Roată la roată

Pe măsură ce Zarco a alunecat înapoi, ridicarea cortinei a reluat de unde se oprise sezonul trecut, cu toți ochii pe Dovizioso și Marquez. Chiar și condimentul adăugat de veteranul Rossi, 39 de ani, de nouă ori campion mondial, care îi urmărea îndeaproape pe cei doi, proaspăt semnat un nou contract pe doi ani, nu a fost suficient pentru a distrage atenția de la un duel captivant.

"Spre final, după ce l-am depășit pe Zarco, am încercat să mă desprind de Marquez și Rossi, dar nu am mai avut aderență și nu am reușit să-mi măresc avansul", a declarat Dovizioso reporterilor după cursă.

"În ultima curbă a trebuit să fiu foarte atent pentru că știam că Marquez va încerca să mă depășească și așa a fost.

"Mi-a închis ușa chiar mai mult decât [sezonul trecut] în Austria și Japonia, dar l-am depășit pe partea interioară a curbei și apoi am profitat de puterea Desmosedici-ului meu pentru a rămâne în față."

a declarat Marquez: "Ce cursă. Sunt foarte mulțumit de locul doi, deoarece acesta este unul dintre circuitele din calendar unde ne luptăm cel mai mult.

"Am încercat să îl depășesc pe Dovi în ultimul viraj, dar m-a învins. Sincer, mă așteptam la asta, dar a trebuit să încerc mișcarea oricum, pentru a vedea dacă există vreo posibilitate să reușim. În cele din urmă, Dovi a avut ceva mai mult decât mine și merită această victorie."

Popularul Dovizioso, cu opt victorii în palmares, devine al doilea cel mai de succes pilot Ducati din toate timpurile în MotoGP, după australianul Casey Stoner, dublu campion mondial.

Dar a fost o revenire nefericită pentru coechipierul său Jorge Lorenzo. Spaniolul a fost trimis pe pietriș într-o căzătură cauzată de probleme tehnice ale motocicletei sale și a fost nevoit să se retragă.

În următoarea etapă din calendarul MotoGP, echipele se îndreaptă spre America de Sud pentru a doua cursă a sezonului, MotoGP-ul argentinian, pe 8 aprilie.

