Puterea celor trei: Cum Arnold Palmer, Gary Player și Jack Nicklaus au revoluționat golful

Printr-o combinație între stilul de joc de tip "swashbuckling" al lui Arnold Palmer, puterea de voință a lui Gary Player și strălucirea absolută a lui Jack Nicklaus, acest triumvirat de mari jucători de golf a catapultat jocul în era modernă.

Dacă trioul a ajuns să redefinească modul în care se juca golf între sfârșitul anilor 1950 și începutul anilor 1980, în mod neobișnuit pentru niște rivali sportivi, ei au format și relații durabile pe parcurs - atât de mult încât soțiile lui Nicklaus și Palmer au fost și ele cele mai bune prietene.

"Eram trei mari prieteni, ca niște frați", a declarat Player, în vârstă de 85 de ani, pentru emisiunea Living Golf de la CNN. "Am călătorit în China, călătoream în Africa de Sud, în toată Europa.

"Am mers peste tot în lume, în Australia, peste tot împreună. Și practic am trăit împreună, jucând multe meciuri de televiziune și expoziții împreună."

Player își amintește că a avut o confruntare cu Palmer pe unul dintre terenurile sale, dar "afecțiunea" pe care o aveau unul pentru celălalt a făcut mai ușoară împăcarea.

"Ne-am dus și am luat prânzul împreună și îmi amintesc foarte bine, amândoi plângeam, pentru că cred că aveam o asemenea afecțiune unul pentru celălalt încât nu am vrut ca acest lucru să aibă un efect asupra prieteniei noastre. Așa că am râs împreună, dar și am plâns împreună."

"Acest om va fi un campion

Palmer a fost primul dintre cei trei care a atins statutul de superstar al golfului. Chiar și marele Nicklaus, omul care a câștigat cele mai multe turnee majore într-o carieră profesionistă de golf, a recunoscut că a făcut parte din "armata lui Arnie" în primii ani de carieră.

Nicklaus își amintește că, pe când avea 18 ani, a organizat o clinică de driving în Athens, Ohio, împreună cu Palmer, și că l-a depășit pe rivalul său cu 40 de yarzi.

Nicklaus își amintește că i-a spus lui Palmer: "Tocmai am bătut-o pe lângă tine cu 40 de metri". Palmer i-a răspuns: "Da, dar eu am tras 63 și tu ai tras 67."

Sud-africanul Player își amintește că l-a văzut pe Palmer lovind mingi pe un tee de antrenament în 1957 și s-a gândit: "Ei bine, omul ăsta va fi un campion".

Predicția lui Player a fost premonitorie. Un an mai târziu, Palmer a câștigat primul său titlu major, cucerind faimoasa Jachetă Verde la 28 de ani. Avea să îmbrace geaca verde de la Masters de încă trei ori, câștigând și US Open în 1960 și Open Championship de două ori.

Ajutat de agentul său, Mark McCormack - care avea să-i reprezinte în cele din urmă atât pe Nicklaus, cât și pe Player - Palmer a devenit un superstar mondial, călătorind în întreaga lume pentru a-și prezenta abilitățile cu crosele sale și ajutat de carisma pe care o "emana", potrivit legendei sud-africane a golfului.

Pasiunea sa pentru joc era prodigioasă, potrivit lui Player.

"Chiar și pe măsură ce îmbătrânea, chiar nu reușea să depășească 90 de ani, dar tot voia să iasă pe teren și să joace cu membrii și cu oamenii", a spus Player.

Ascensiunea lui Palmer a fost însoțită de apariția televiziunii pe scară largă în SUA, ceea ce a permis oamenilor din întreaga țară să îl vadă câștigând primele sale turnee majore.

"Îl iubeau pe omul de rând care a ajuns în vârf și a învins toți dragonii", a explicat Nicklaus.

Dar stilul de joc al lui Palmer pe teren a fost cel care l-a făcut cu adevărat un jucător atât de plăcut pentru spectatori. Nicklaus, câștigător a 18 turnee majore, îl numește un fel de "Robin Hood".

"Părea că vrea să lovească în pădure, ca să poată da o lovitură spectaculoasă afară și să-i încânte pe toți", a spus el. "Și a făcut asta. A lovit-o în pădure foarte mult și a avut aceste lovituri spectaculoase cu care toată lumea se raporta.

"Și i-a emoționat pe toți. Își ridica pantalonii și avea o țigară atârnându-i în gură."

Competitivitate

Natura competitivă a celor autoproclamați "Cei trei mari" din golf i-a împins spre lucruri mai mari și mai bune.

Nicklaus și Palmer au ieșit deseori din competiția pentru turnee, atât de mult era focul competitiv dintre cei doi, potrivit celui care a câștigat de 18 ori turnee majore.

Nicklaus își amintește în mod special de Mastersul din 1975, în care amândoi se aflau aproape de vârful clasamentului după două runde.

"Jucam runda a treia, iar eu am făcut 73 de puncte, iar Arnold a făcut 75 de puncte. Ne-am dat mâna la ultima gaură și el a spus: 'Am făcut-o din nou'. Iată-ne scoși din turneu'.

"Am revenit, am făcut o ultimă rundă bună și am sfârșit prin a câștiga turneul. Dar Arnold s-a eliminat singur din turneu. Și nu așa se joacă golf.

"Joci golf controlându-te pe tine însuți. Iar tu ești singura persoană pe care o poți controla, nu terenul. Așa că trebuie să iei asta în considerare, dar noi nu am făcut-o. Am fost prea încăpățânați. Am fost prea competitivi".

Incluzând cele 18 turnee majore, Nicklaus a obținut 73 de victorii în PGA Tour - al treilea cel mai mare număr de victorii din toate timpurile. Palmer a adunat 62 de victorii în PGA Tour, al cincilea cel mai mult din istorie. Player a obținut 24 de victorii în PGA Tour, adunând totodată un număr remarcabil de 116 victorii internaționale.

Player face asemănări între pasiunea și energia trioului și spiritul de competiție pe care Tiger Woods - câștigător de 15 turnee majore și la egalitate cu cele mai multe victorii din istorie în PGA Tour - îl aduce jocului.

"Eram la fel de înverșunați ca și concurenții pe care lumea i-a văzut vreodată", spune Player.

"Dar chestia este că aveam o mare afecțiune unul pentru celălalt. Când eram pe terenul de golf și ne spuneam foarte clar: 'Vreau să te bat. Și dacă mă învingi, o să te privesc în ochi și o să-ți spun bravo'".

Schimbarea opiniilor

Deși Open Championship este una dintre cele mai căutate distincții din golf la nivel global, nu a fost întotdeauna așa.

Player câștigase acest turneu major în 1959, dar înainte ca Palmer să își facă prima apariție acolo un an mai târziu, foarte puțini jucători de golf americani făcuseră călătoria până în Marea Britanie pentru a participa la turneu.

Sosind în calitate de campion în exercițiu la Masters și US Open, Palmer a adus un anumit nivel de prestigiu pentru compatrioții săi care priveau acasă, în drumul său spre un loc doi, potrivit lui Nicklaus.

"Scoțienii l-au iubit. Și jucând la St. Andrew's și Kel Nagle îl întrece cu o lovitură. Și, dintr-o dată, toți jucătorii americani au vrut să meargă la British Open", a spus Nicklaus.

În iulie, la cea de-a 149-a ediție a Openului de la Royal St. George's, 51 de jucători de golf din SUA au fost prezenți în cele 156 de echipe, inclusiv viitorul câștigător Collin Morikawa.

Deși Player spune că Openul "ar fi fost ceea ce este astăzi fără" influența lui Palmer, el crede că sosirea americanului la eveniment a contribuit la atragerea de noi priviri în SUA.

"Campionatul Open cu Ben Hogan și Sam Snead și Gene Sarazen și Peter Thomson și Roberto De Vicenzo și poți să mergi pe lista sutelor de tipi care au ajutat la realizarea Open-ului, acest mare campionat.

"L-a îmbunătățit Arnold Palmer atunci când a venit? Da. Aici era acest om carismatic care juca atât de bine în America, vine peste, cu siguranță, a făcut un imens bine Openului, dar nu putem niciodată să dăm credit unui singur om pentru cel mai mare campionat din lume."

De la moartea sa, în 2016, Palmer a fost onorat în întregul joc de golf și chiar de către Serviciul Poștal al SUA - au emis un timbru comemorativ care îl onorează pe marele jucător de golf în 2020.

"Cred că majoritatea băieților și-au dat seama că ceea ce a făcut Arnold pentru joc a fost mai mult decât oricine altcineva", a spus Nicklaus, în timp ce îi aducea un omagiu "eroului" său.

Vizitați CNN.com/sport pentru mai multe știri, reportaje și videoclipuri

"Influența sa în joc, comportamentul său, felul în care se comporta, trebuia să fie impunător când trebuia să fie impunător, prezidențial când trebuia să fie prezidențial, umil când trebuia să fie umil. Arnold a făcut o treabă excelentă în toate acestea. Și cred că noi toți îi datorăm foarte mult', adaugă Nicklaus.

"Nu numai profesioniștii îi datorează foarte mult, ci și jocul de golf îi datorează foarte mult. Au trecut cinci ani, dar îmi lipsește amicul meu.

"Am vorbit cu el cu aproximativ două săptămâni înainte de a muri. Și a fost cel mai tipic pentru el. L-am întrebat: "Ce mai faci, AP?" Mi-a spus: "Cred că mă pregătesc să ies și să lovesc câteva mingi. Mă simt foarte bine. Cel mai bine m-am simțit de mult timp, abia aștept să ies pe teren".

"Nu era mai aproape de a se pregăti să meargă să lovească mingi de golf decât un om pe Lună, dar nu a vrut să știu nimic diferit. Așa că i-am dat credit pentru asta și pentru asta îl iubesc. Ne va lipsi pentru totdeauna".

Citește și:

Sursa: edition.cnn.com