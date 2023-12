"Pur și simplu abuz de copii": Gimnasta canadiană a renunțat la vârsta de 13 ani din cauza a ceea ce ea susține că a fost un mediu oribil și abuziv

"Am fost neînfricată", a declarat ea pentru CNN dincasa ei din Vancouver. "Fiecărui copil îi place să învețe cum să facă flip, toate amintirile mele timpurii sunt destul de fericite și pline de bucurie, așa cum ar trebui să fie".

La vârsta de doi ani, Cline spune că interesul ei era evident pentru părinții ei prin felul în care făcea "mici flotări de bebeluș", la tejgheaua din bucătărie.

În curând s-a transformat într-o atletă serioasă. Până la vârsta de nouă sau zece ani, Cline și-a depășit antrenorii locali și acum călătorea la o oră de acasă pentru a se antrena la un club de elită.

Pentru o vreme, dragostea ei pentru acest sport a continuat, dar Cline spune că totul s-a schimbat atunci când Vladimir Lashin și soția sa Svetlana au sosit ca nouă echipă de antrenori. Cline spune că atmosfera din sala de sport s-a întunecat rapid.

"Imediat, a fost un abuz verbal", și-a amintit ea. "Dacă făceai vreo greșeală, țipau și te umileau. 'Asta e o porcărie, ești o porcărie', țipau la tine la nesfârșit".

Potrivit lui Cline, nu a trecut mult timp până când antrenorii au recurs și la abuzuri fizice.

"Făceam încălzirea [pentru o împărțire în picioare] și mi-am simțit tendonul foarte strâns, iar el s-a enervat foarte tare.

A spus ceva de genul: "Te prefaci, încerci să scapi de a face această întindere", așa că m-a întors, m-a apucat de picior și m-a forțat după ureche."

Cline încă își amintește țipătul primar și durerea orbitoare, descriind senzația ca fiind "atroce".

"Mi-a rupt complet tendonul de la picior și mi-a luat o parte din pelvis cu el", adaugă ea.

În timp ce clopotele de alarmă din receptorii ei senzoriali au început să înregistreze durerea usturătoare, Cline spune că antrenorul ei nu a oferit nicio scuză sau remușcare.

"Era furios, a țipat la mine", spune Cline, adăugând că acesta a acuzat-o că a mințit și a încercat să se distanțeze de orice responsabilitate pentru rănirea ei șocantă.

"Nu a existat nicio ofertă de tratament medical, nimeni nu mi-a sunat părinții. Cred că am sfârșit prin a trebui să șchiopătez singură până la vestiar și să-mi sun părinții să mă ducă la spital", spune ea.

CNN a luat legătura cu foștii antrenori ai lui Cline, despre care se crede că au părăsit Canada.

Mai multe solicitări de comentarii au fost trimise prin e-mail și pe paginile lor de Facebook, dar nu a existat niciun răspuns.

Abia adolescentă, Cline s-a obișnuit cu un program epuizant și cu răni dureroase - ea spune că și-a rupt mâna în trei locuri și și-a rupt un mușchi la nivelul coloanei vertebrale care a lăsat un cheag de mărimea unei mingi de baseball.

Cline mergea la școală dimineața, apoi se antrena de la ora 13.00 până la ora 18.00, înainte de a-și recupera temele seara, petrecând adesea 30 de ore pe săptămână în sala de sport.

Ea își amintește că, pentru a da impresia că genunchii ei nu se îndoaie la aterizare, ceea ce ar fi dus la o scădere de puncte din partea judecătorilor, antrenorul a lucrat cu ea pentru a-i hiper-extinde permanent.

Cu picioarele pe o cutie ridicată și cu picioarele ridicate de la podea, și spune că Lashin stătea pe genunchi timp de câteva minute la rând. Ea estimează că acesta cântărea în jur de 90 de kilograme.

'Întotdeauna se țipa la ea'

Câțiva ani mai târziu, Cassidy Jones (născută Janzen) a ajuns la aceeași sală de sport.

Ea a declarat pentru CNN că își amintește clar de cultura abuzului care, spune ea, devenise normalizată și își amintește de accidentul lui Cline la tendonul de la picior și că era: "Întotdeauna se țipa la ea".

Nu a trecut mult timp până când Jones s-a aflat și ea în pericol. Ea a descris un back-handspring pe care se străduia să îl stăpânească pe bârna de echilibru când avea 10 ani și i s-a spus că încă un eșec ar însemna că va trebui să încerce de la o înălțime și mai mare.

"Plângeam în hohote și eram speriată", și-a amintit ea. Jones a gândit că, dacă ar putea poziționa niște covorașe căptușite sub bârnă, atunci ar putea cel puțin să minimizeze riscul, dar antrenorii ei au trecut peste ea.

"Am încercat, ca o fetiță de 10 ani, să fac ceea ce trebuie și să mă pun în siguranță".

La scurt timp după aceea, corpul ei s-a răsucit pe bârnă, ceea ce i-a provocat trei fracturi în spirală la picior.

"Am căzut și ea mi-a spus să mă ridic și să o fac din nou", a adăugat Jones. "Nu am putut, evident, pentru că oasele mele erau în jumătate în mai multe locuri. M-au lăsat acolo, la pământ, timp de aproximativ o oră, pentru că au presupus că mă prefăceam. Mi-au spus să mă dau la o parte pentru ca alți oameni să poată folosi bârna".

Jones spune că trupul ei a intrat în stare de șoc: "Aveam pielea de găină, tremuram și tremuram, îmi era atât de frig".

În cele din urmă, mama ei a fost chemată și a fost dusă la spital, piciorul i-a fost pus în ghips complet și a stat într-un scaun cu rotile luni de zile.

După aproximativ două săptămâni, antrenorii au chemat familia acasă. "Mama a crezut că era pentru a verifica ce fac", a spus ea, "dar era pentru a da vina pe mine, țipau la mama la telefon: "Ar fi trebuit să fie capabilă să o facă, s-a rănit singură, nu este vina noastră".""

În 2011, Jones și-a dat în judecată antrenorii și a primit despăgubiri în urma unei înțelegeri prin mediere. Ea a renunțat la gimnastică la scurt timp după căzătură și se consideră norocoasă că a scăpat de unele dintre chinurile care ar fi putut urma dacă ar fi rămas cu ea mult mai mult timp.

În vârstă de șapte ani, ea spune că deja urma codul tacit al sălii de gimnastică și încerca să se facă să vomite înainte de sesiunile zilnice de cântărire.

Cincisprezece ani mai târziu, ea spune că încă mai are un coșmar recurent, senzația că se ceartă cu antrenorul ei, Vladimir Lashin.

"Este foarte neobișnuit pentru mine, pentru că eu nu ridic vocea, sunt foarte stăpână pe mine. Nu știu de ce țipăm, dar eu țip ca o nebună și nu pot să țip peste el. Nu pot țipa suficient de tare".

Stare forțată pe cântar.

După ce i s-a rupt tendonul, Cline a declarat pentru CNN că se aștepta în continuare să se antreneze între trei și patru ore pe zi.

Două luni mai târziu, a venit timpul pentru probele naționale. În ajunul evenimentului, Cline spune că Vladimir Lashin i-a cerut să încerce o dublă piruetă Yurchenko - una dintre cele mai periculoase sărituri din gimnastică.

Numită după gimnasta sovietică Natalia Yurchenko, mișcarea implică o săritură cu spatele în orb pe boltă - orice fel de pas greșit poate fi catastrofal.

"Cred că am râs", și-a amintit ea, "am crezut că glumește, pentru că era atât de absurd că se aștepta să fac asta când eram încă accidentată - nu mai făcusem sărituri de săptămâni întregi".

Cline spune că l-a implorat să o asiste la săritură, iar el a observat-o cu reticență. "Chiar și asta a fost aproape un dezastru total, am aterizat cam în față", spune ea.

Lashin i-a cerut apoi să încerce din nou, de data aceasta fără asistență, potrivit lui Cline. Ea spune că era îngrozită, dar nu a simțit că ar putea refuza.

"A fost dezastruos, picioarele mele nu au atins corect trambulina, așa că nu am primit suficient impuls pentru a mă ridica pe boltă și nu am avut suficient impuls pentru a face rotația de la sfârșit", adaugă Cline. "Am aterizat pe gât".

Deoarece foloseau covorașe de concurs, Cline spune că a fost o cădere mare pe o suprafață relativ dură.

"A trebuit să fac un bilanț pentru a vedea dacă îmi mai puteam mișca membrele", continuă ea. "Din fericire, puteam, dar apoi mi-am dat seama că el încă țipa la mine și îmi spunea să o fac din nou și din nou. Nu aveam cum să refuz acea cerere".

Cline spune că gâtul ei avea dureri atroce în timp ce încerca ceea ce avea să fie ultima ei săritură în gimnastică.

"Am ratat complet o mână de la săritură și am aterizat din nou în cap. Plângeam în vestiar, cu gheață pe gât, când mi-a cerut să mă întorc pe podea.

"Apoi m-a luat cu forța de braț și m-a târât în biroul lui și m-a obligat să stau pe cântar. 'De asta nu poți să o faci!'. M-a interogat în legătură cu ce bomboane de Paște mâncasem".

A fost o ultimă umilință, dar Cline spune că, în timp ce se învârtea prin aer la ultima ei săritură nefericită, a avut un moment de luciditate și a luat decizia de a renunța la acest sport în interesul propriei sale autoconservări.

Visele ei de a concura, poate, la Jocurile Olimpice fuseseră spulberate, iar cariera ei de gimnastă se încheiase. Înlocuirea sportului pe care îl iubise atât de mult va fi acum o viață întreagă de durere debilitantă și chin psihologic.

Și avea încă doar 13 ani.

În ultimii ani, sportul de gimnastică a trecut de la o criză la alta. Sute de sportivi l-au acuzat pe fostul medic al echipei naționale de gimnastică a SUA, Larry Nassar, de abuz sexual, iar organismele care îi guvernează de faptul că nu i-au protejat.

În urma recunoașterii vinovăției sale pentru pornografie infantilă și a mai multor acuzații de agresiune sexuală în 2017, acesta își va petrece restul vieții în închisoare. Într-un scandal care datează de două decenii, peste 368 de sportivi au ieșit în față pentru a susține că au fost victime de abuzuri sexuale în cadrul programelor de gimnastică din întreaga țară.

Cam în aceeași perioadă, alte echipe naționale au început să se confrunte cu propriile culturi abuzive.

În februarie 2021, directorul executiv al Gymnastics New Zealand, Tony Compier, a recunoscut că "abuzul emoțional, rușinea corporală, practicile de antrenament abuzive din punct de vedere fizic, hărțuirea și intimidarea", au fost descoperite de o analiză independentă a acestui sport.

Două săptămâni mai târziu, un proces de revendicare colectivă a susținut că antrenorii de la British Gymnastics au comis abuzuri fizice și psihologice pe scară largă asupra unor sportivi cu vârste de doar șase ani.

Firma de avocatură care îi reprezintă, Hausfeld, a declarat pentru CNN că lucrează cu 38 de sportivi, inclusiv patru olimpici, și că se află în negocieri directe cu British Gymnastics.

În mai 2021, Comisia australiană pentru drepturile omului a concluzionat că gimnastica din această țară a contribuit la un "mediu cu risc ridicat de abuz".

Raportul a găsit dovezi de "hărțuire, hărțuire, abuz, neglijare, rasism, sexism și abilitate", permise de o "abordare de tipul "a câștiga cu orice preț", de vârsta tânără a gimnastelor și de dezechilibrele de putere inerente; o cultură a controlului și o toleranță generală față de comportamentele negative".

Iar în septembrie anul trecut, în septembrie, antrenorii din cadrul programului național elvețian au demisionat în masă după ce o anchetă de etică a confirmat plângerile sportivilor privind abuzul psihologic și o serie de performanțe slabe.

Acum, gimnastica canadiană se confruntă cu propriul său moment de cumpănă.

Cline este reclamantul reprezentativ într-un proces colectiv care a fost intentat împotriva Gymnastics Canada și a unei jumătăți de duzină de organisme de conducere provinciale, inclusiv Gymnastics BC, care ar fi supravegheat sala de gimnastică în care Cline spune că a devenit atât de afectată.

Deși nu sunt enumerați ca inculpați, atât Vladimir, cât și Svetlana Lashin sunt numiți în acuzațiile din proces, care detaliază incidentul în care a fost rănită la sărituri și "abuzul fizic ... aproape zilnic ... legat în mod inextricabil de o cultură a abuzului psihologic" și de "contactul fizic inadecvat".

Procesul mai spune că "în loc să fie pedepsiți pentru comportamentul lor abuziv, Vladimir și Svetlana au fost recompensați atât de Gymnastics BC, cât și de Gymnastics Canada." În special, potrivit procesului, Vladimir a fost numit antrenor al echipei Canadei la Jocurile Olimpice din 2004 de la Atena și apoi a fost promovat la funcția de antrenor național/director de înaltă performanță la gimnastică artistică feminină în 2009.

Potrivit procesului, o serie de gimnaste canadiene au înaintat plângeri "care se întind pe parcursul a zeci de ani", invocând "abuzuri sexuale, fizice și psihologice și complicitatea instituțională care a permis culturii de maltratare ... să persiste".

Acțiunea este prima etapă a unui proces juridic complicat care ar putea escalada exponențial în amploare și ar putea dura ani de zile pentru a fi rezolvat.

"Chiar avem nevoie ca aceste instituții să fie trase la răspundere pentru abuzul sistemic pe care au permis să îl asigure timp de decenii", a explicat Cline pentru CNN.

"Încercăm să transmitem un mesaj că "nu veți putea permite ca aceste lucruri să continue fără a fi trași la răspundere pentru ele"."

Procesul intenționează, de asemenea, să ofere compensații sportivilor care au nevoie de tratament fizic și psihologic intensiv, iar Cline are motive să creadă că sute de foști sportivi ar putea fi implicați.

În martie, peste 400 de gimnaști și gimnaste canadieni și-au pus numele pe o scrisoare deschisă în care explicau că teama de represalii i-a împiedicat să vorbească despre "cultura toxică și practicile abuzive" din cadrul acestui sport.

În replică, Gymnastics Canada a spus într-o declarație: "Deși suntem întristați să aflăm că zeci de sportivi consideră că nu am reușit să abordăm aceste probleme, ne angajăm să continuăm să educăm și să susținem reforme la nivelul întregului sistem care vor contribui la asigurarea faptului că toți participanții se simt respectați, incluși și în siguranță atunci când se antrenează și concurează în sport".

Aproape toți spun că au suferit abuzuri fizice și/sau psihologice, dar există și supraviețuitori ai agresiunilor sexuale.

"Știm că există foarte mulți, foarte mulți care au suferit abuzuri sexuale", a spus Cline. "Din păcate, știm că este o componentă și știm că este de fapt destul de semnificativă".

După ce procesul a fost intentat miercuri, Gymnastics BC a declarat pentru CNN într-o declarație: "Acuzațiile de care am fost informați sunt foarte grave și le luăm ca atare".

Gymnastics BC a adăugat că, la începutul anului 2020, a creat un rol de ofițer de siguranță "pentru a educa comunitatea noastră cu privire la menținerea unui mediu sportiv sigur pentru toți" și că, în iunie 2021, organizația a aprobat un nou manual de gestionare a plângerilor.

Într-o declarație trimisă joi la CNN, Gymnastics Canada a declarat că, deși organizația nu a fost, de asemenea, notificată cu procesul, a luat acuzațiile "foarte în serios", adăugând că "s-a angajat să ofere un mediu sigur pentru membrii sportului nostru".

De când și-a făcut publică povestea despre viața ei de tânără gimnastă pe un blog din 2020, Cline spune că a fost inundată de mesaje de la sportivi din întreaga țară, ale căror povești seamănă cu a ei.

De asemenea, ea a vorbit cu supraviețuitori din întreaga lume.

"Dacă ați pune poveștile noastre una lângă alta și ne-ați elimina numele", a spus ea, "nu ați putea spune cine este cine. Avem o problemă foarte serioasă, nu doar în Canada, ci și în cadrul gimnasticii în general".

Cline crede că, deoarece sportivii sunt atât de tineri când încep să se antreneze, sunt incredibil de vulnerabili.

Ea a petrecut mai mult timp cu antrenorii decât cu părinții ei și spune că sportivilor li s-a spus în mod explicit să nu împărtășească experiențele lor din sala de sport cu familia ei de acasă, deoarece a fost încurajată o cultură a tăcerii.

"Am fost sfătuiți cum să evităm să vorbim cu părinții noștri despre asta, ni s-a spus foarte, foarte clar că vom avea probleme semnificative dacă le spunem părinților noștri ce se întâmplă", spune Cline.

"Dacă aceste lucruri se întâmplau într-o școală sau într-o casă, ar fi existat consecințe grave aproape imediat.

"Dar, dintr-un motiv oarecare, atunci când le punem în contextul unui sport și în special al gimnasticii, le normalizăm într-o asemenea măsură încât pierdem complet din vedere faptul că este vorba de abuz asupra copiilor. Acesta este pur și simplu un abuz asupra copiilor".

Au trecut aproape 20 de ani de când s-a îndepărtat de sportul pe care îl iubise cândva, dar Cline spune că încă este chinuită în mod constant de acesta - atât emoțional, cât și fizic.

Există dureri de spate debilitante de la vârsta de 14 ani, artrită în gât, spune că are coșmaruri și că este în permanență în pragul unei tulburări de alimentație.

"Nu mă cântăresc", dezvăluie ea, "nu pot niciodată să mă urc pe un cântar. Chiar dacă sunt la medic, îi rog să nu-mi spună numărul. A fost nevoie de o vigilență constantă pentru a mă asigura că nu alunec în tipare alimentare cu adevărat dăunătoare.

"Am vorbit cu zeci și zeci de fete și băieți și ei se luptă foarte mult la vârsta adultă, fie că este vorba de tulburări alimentare, fie că este vorba de PTSD sau de depresie sau de dependență de autoagresiune.

"Și, bineînțeles, durerea fizică debilitantă. Acest lucru nu se oprește doar pentru că cineva a renunțat la sport, ci este ceva care va continua să îi afecteze pe acești oameni pentru tot restul vieții lor".

Cline recunoaște că sportul de gimnastică va prezenta întotdeauna un risc de rănire, dar ea crede că astfel de leziuni ar fi atenuate cu metode de antrenament sănătoase.

Și cu siguranță nu crede că trauma psihologică ar trebui să fie inerentă sportului. "Sportul de elită este greu", concluzionează ea, "dar nu ar trebui să producă vreodată lucruri precum tulburările alimentare, automutilarea și PTSD".

