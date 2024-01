Președintele FIFA, Gianni Infantino, le cere fanilor să "facă să tacă toți rasiștii" după abuzurile de la un meci din Italia

În timpul meciului dintre Lecce și Lazio, din prima divizie italiană, fundașul francez Samuel Umtiti și atacantul zambian Lameck Banda au fost supuși unor injurii rasiste.

Sub o postare pe Instagram cu imagini ale celor doi jucători, Infantino a scris: "Solidaritate cu Samuel Umtiti și Lameck Banda - să strigăm tare și clar: NU RASISMULUI!

"Fie ca marea majoritate a fanilor, care sunt oameni buni, să se ridice pentru a închide gura tuturor rasiștilor odată pentru totdeauna!"

A tweet posted by Lecce’s official account after the game read: "Cântecele rasiste au fost înecate de cele de încurajare. Toți fanii lui Lecce au început să strige un singur nume - Samuel Umtiti".

Umtiti însuși a răspuns la postarea online a lui Infantino, scriind: "Nu, nu, nu: "Doar fotbal, plăcere și bucurie. Restul nu contează".

În replică la CNN, Serie A a declarat: "Nu, nu, nu: "Liga condamnă întotdeauna toate formele de discriminare în fotbal, același lucru va fi valabil și pentru episodul de ieri".

Serie A a mai spus că sancțiunile pentru abuz vor fi date de Giudice Sportivo, care face parte din Federația Italiană de Fotbal, spre deosebire de liga în sine.

Într-o declarație publicată joi, Lazio a spus că "s-a opus întotdeauna tuturor formelor de rasism și discriminare cu toate mijloacele disponibile".

"Astăzi, Lazio îi condamnă din nou pe cei care au condus aceste acte josnice, rușinoase și depășite și, ca întotdeauna, va coopera pe deplin cu autoritățile pentru a identifica persoanele responsabile", a precizat clubul.

"Fanii lui Lazio nu sunt rasiști și nu pot fi asociați cu câțiva indivizi care dăunează grav reputației clubului."

Potrivit presei italiene, Umtiti a fost în lacrimi la finalul meciului, după ce echipa sa a revenit din urmă și a câștigat cu 2-1. La transmisiune și în imaginile de pe rețelele de socializare, suporterii lui Lecce pot fi auziți scandând numele său după fluierul final.

Citește și:

Sursa: edition.cnn.com